Băsescu trage un semnal de alarmă: Nu mai este mult şi vor "reuşi" activarea Articolului 7. Ăsta da succes. Am înfrânt "Un razboi cu trei tabere care are ca victime Romania, romanii si justitia. De mai bine de doi ani, subiectul care domina dezbaterea publica in Romania este justitia. Alianta PSD – ALDE ataca zilnic justitia sub sloganul „justitie pana la capat”. Este un slogan la adapostul caruia Dragnea si Tariceanu duc un adevarat razboi pentru a pune sub control politic justitia. Cei doi lideri ai puterii au in vedere si salvarea selectiva a propriei clientele de partid. Extrem de pretioase in aceasta batalie sunt protocoalele SRI cu justitia si exemplele credibile si tot mai multe de erori si abuzuri ale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

