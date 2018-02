Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, va fi audiat la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI pe 6 martie, urmand ca fostul presedinte Traian Basescu sa fie audiat saptamana urmatoare, pe 13 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda.

- Președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anunțat datele in care vor fi audiați Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, George Maior și Florian Coldea."Pe data de 20 februarie va fi audiat in comisie domnul Tariceanu. Urmeaza ca pe 27…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, fostul sef de stat, Traian Basescu, dar si fostii sefi ai Serviciului de Informatii, primul care va ajunge in fata parlamentarilor fiind Calin Popescu Tariceanu.

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, fostul sef de stat, Traian Basescu, dar si fostii sefi ai Serviciului de Informatii, primul care va ajunge in fata parlamentarilor fiind Calin Popescu Tariceanu. Potrivit…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a afirmat, luni, ca Florian Coldea, fost director adjunct al SRI, l-a anuntat ca e de acord sa fie audiat in comisia de control a serviciului din Parlament.

- „Urmeaza sa adresam (n.r. invitatia) si sa stabilim ziua in care sa il invitam pe domnul Coldea. Am inteles si am avut o discutie cu domnul Coldea. A spus ca doreste sa vina la Comisie, ca doreste sa lamureasca toate aceste aspecte si urmeaza sa stabilim o zi, sa trimitem invitatia oficiala si sa…

- Presedintele Comisiei de control a activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI, potrivit dcnews.ro „Urmeaza sa-l invitam pe Florian Coldea la Comisia SRI. Domnul Dragnea va veni apoi”, a spus Claudiu Manda. De asemenea, amintim ca Popescu-Tariceanu…

- Florian Coldea a anunțat ca vrea sa fie audiat in Comisia de Cotnrol SRI din Parlament.”Am avut o discuție cu el, a zis ca dorește sa vina la Comisie, vom stabili o zi. Domnul Dragnea va fi și el audiat, dupa.”, a spus Claudiu Manda. știre in curs de actualizare

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca va merge la Comisia de control a activitatii SRI, dupa ce a fost invitat de catre seful acestui for legislativ, Claudiu Manda, adaugand ca nu i-a „trecut prin minte sa procedeze altfel”.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va fi audiat in Comisia de Control a SRI. El a precizat ca a fost invitat de președintele acestei Comisii, Claudiu Manda, și a confirmat participarea.”Am discutat cu domnul Claudiu Manda. Dumnealui m-a invitat la Comisie și bineințeles ca voi…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI a primit un raspuns clasificat de la Serviciul Roman de Informatii privind sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor din Justitie si a cerut sa primeasca si un raspuns neclasificat pe aceasta tema, a declarat marti presedintele acestui for,…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca va fi audiat in perioada urmatoare presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Nu este singura audiere anunțata de comisia parlamentara de ancheta. Pe 27 februarie urmeaza sa vina la audieri…

- Presedintele Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca Serviciul a trimis un raspuns clasificat in legatura cu sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor. Mai mult, senatorul PSD a precizat ca, la randul sau, Comisia a solicitat un raspuns nesecret, privind vulnerabilitatile…

- Comisia de control SRI discuta astazi sesizarea facuta de Alina Mungiu Pippidi in cazul Serviciului de Protectie si Paza! Aceasta vorbeste despre existenta unui serviciu secret in interiorul SPP si cere, in consecinta, audierea directorului Lucian Pahontu in Parlament.

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe data de 27 februarie, la ora 11,00, in calitatea sa de fost director al Serviciului Roman de Informatii, a anuntat ieri presedintele comisiei, Claudiu Manda, potrivit Agerpres. Invitatia…

- „Ne-am dorit sa sustinem in cadrul Grupului USR o conferinta de presa despre initiativele USR in noua sesiune parlamentara. Asistam , din pacate, la un nou abuz al puterii care conduce serviciile administrative ale celor doua Camere. Presa nu a fost lasata sa intre pana la grupul parlamentar invocand…

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii, George Maior, va fi audiat in data de 27 februarie, ora 11.00, in comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, a declarat Claudiu Manda, seful comisiei, dupa o discutie de mai bine de o ora cu George Maior. "Am discutat partea de proceduri. A…

- Fostul sef al SRI George Maior, in prezent ambasador al Romaniei in SUA, va fi audiat pe 27 februarie in cadrul comisiei parlamentare de control al activitatii SRI, a anuntat presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda. Potrivit HotNews.ro, Manda a ...

- Jurnalistii nu au avut acces vineri in Palatul Parlamentului, la ora la care George Maior, fostul sef al SRI si actual ambasador in SUA, avea o discutie cu seful Comisiei de Control, Claudiu Manda. Presa nu a fost lasata sa intre nici macar la conferinta de presa a USR."Ne-am dorit sa sustinem…

- Jurnalistii nu au avut acces vineri in Palatul Parlamentului, la ora la care George Maior, fostul sef al SRI si actual ambasador in SUA, avea o discutie cu seful Comisiei de Control, Claudiu Manda. Presa nu a fost lasata sa intre nici macar la conferinta de presa a USR.

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, va avea o discutie, vineri, la Parlament, cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru a fi audiat in comisie, in calitate de fost director al Serviciului…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat ca vineri se va intalni cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru o audiere in cadrul comisiei, in calitatea lui de fost director al…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi invitati la audieri in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a anuntat miercuri senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei, transmite Agerpres.

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, Florian Coldea si George Maior vor fi audiati in perioada urmatoare in cadrul comisiei SRI. Anuntul a fost facut chiar de catre presedintele comisiei, Claudiu Manda."Sunt patru persoane despre care am spus public ca intentionam sa le invitam si probabil…

- Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat la comisia de control a SRI. Manda a precizat ca numele șefului Camerei Deputaților a aparut in cadrul discuțiilor din comisie iar poate ca și Liviu Dragnea are ceva de comunicat membrilor comisiei.. Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat…

- Ioana Ene Dogioiu, mare șefa Ziare.com și Dan Tapalaga, și mai mare șef la Hotnews, au fost nominalizați de Elena Udrea în calitate de jurnaliști care au fost cumparați și de ea, dar și de Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI. Este ușor de dedus. Aceste personaje sinistre, travestite…

- "In perioada urmatoare, printre persoanele pe care intenționam sa le invitam la comisie sa se regaseasca domnul Traian Basescu, domnul Calin Popescu-Tariceanu, care era vicepreședinte CSAT in 2005, domnul Coldea și domnul Maior. Nu am stabilit un calendar in acest sens, dar a fost o decizie a comisiei…

- Basescu și Tariceanu, printre persoanele invitate pentru audieri la Comisia SRI Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitații SRI se vor regasi fostul președinte Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru,…

- Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitatii SRI se vor regasi fostul presedinte Traian Basescu, Calin Popescu Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru, Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, si George Maior, fost director…

- Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, în perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitații SRI se vor regasi fostul președinte Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu, care în 2005 era prim-ministru, Florian Coldea, fost prim-adjunct

- Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitații SRI se vor regasi fostul președinte Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru, Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, și George Maior, fost director…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat ca se va prezenta la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI, dar asteapta ca, mai intai, la comisie sa fie audiati fostul prim-adjunct al directorului SRI, generalul Florian Coldea, si fostul director al Serviciului, George Maior."Ma…

- Comisia pentru Controlul SRI din Parlament a cerut Serviciului desecretizarea stenogramelor ședinței în care a fost audiat generalul Dumitru Dumbrava, secretar general al SRI. Eduard Hellvig a acceptat cererea facuta de Claudiu Manda, iar stenogramele care, conform regulilor,…

- Comisia pentru Controlul SRI din Parlament a cerut Serviciului desecretizarea stenogramelor ședinței in care a fost audiat generalul Dumitru Dumbrava, secretar general al SRI. Eduard Hellvig a acceptat cererea facuta de Claudiu Manda, iar stenogramele care, conform regulilor, sunt facute de SRI,…

- Membrii Comisiei parlamentare de control a activitații SRI au decis, cu 5 voturi „pentru“ și 3 „împotriva”, sa ceara demisia generalului SRI, secretar general al Serviciului, pe motiv ca menținerea acestuia în funcție ar afecta lucrarile comisiei. Presedintele…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, Claudiu Manda, a declarat marti ca s-a hotarat, in cadrul comisiei, sa fie transmisa o adresa catre Serviciul Roman de Informatii in care sa fie solicitata 'analiza si decizia privind eliberarea din functia de secretar general' a lui Dumitru…

- Comisia parlamentara de control al SRI a decis marti, cu 5 voturi ”pentru” si 3 voturi ”impotriva”, sa solicite demisia generalului SRI Dumitru Dumbrava, secretarul general al Serviciului, pe motiv ca cercetarile comisiei nu pot fi efectuate cata vreme acesta ramane in functie. Presedintele Comisiei…

- Serviciul Roman de Informatii spune ca a luat act de declaratiile presedintelui Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, privind posibila solicitare de demisie a generalului Dumitru Dumbrava si cere membrilor Comisiei prlamentare sa nu implice Serviciul in niciun fel de joc politic. De…

- "Serviciul Roman de Informații a luat act de declarația facuta in mass-media de catre președintele Comisiei Parlamentare de Control asupra activitații SRI, domnul senator Claudiu Manda, privind posibila solicitare de demisie a unui ofițer cu atribuții administrative din cadrul SRI. Biroul…

- ,,Serviciul Român de Informații a luat act de declarația facuta în mass-media de catre președintele Comisiei Parlamentare de Control asupra activitații SRI, domnul senator Claudiu Manda, privind posibila solicitare de demisie a unui ofițer cu atribuții

- Serviciul Roman de Informații (SRI) i-a raspuns, marți, intr-un comunicat de presa, președintelui Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, care a declarat public ca intenționeaza ca, in ședința de marți a Comisiei, sa ceara demisia generalului Dumitru Dumbrava. Potrivit reprezentanților…

- Serviciul Roman de Informații anunța ca a luat act de declarația facuta in mass-media de catre președintele Comisiei Parlamentare de Control asupra activitații SRI, domnul senator Claudiu Manda, privind posibila solicitare de demisie a unui ofițer cu atribuții administrative din cadrul SRI.Biroul…

- Deputatul PNL Cezar Preda, membru al Comisie parlamentare de control a activitatii SRI, lanseaza un atac dur la adresa presedintelui comisiei, Claudiu Manda.Preda il acuza pe Manda ca a relatat in spatiul public altceva decat a afirmat generalul Dumitru Dumbrava in audierea din Comisia SRI.…

- Claudiu Manda, președintele Comisiei de control a activitații SRI, a vorbit in aceasta seara despre audierea de astazi, intinsa pe parcursul mai multor ore, a generalului Dumitru Dumbrava, secretarul general al Serviciului Roman de Informatii si fost sef al Directiei juridice a SRI, cel care a starnit…

- Claudiu Manda, președintele Comisiei de control a activitații SRI, a vorbit in aceasta seara despre audierea de astazi, intinsa pe parcursul mai multor ore, a generalului Dumitru Dumbrava, secretarul general al Serviciului Roman de Informatii si fost sef al Directiei juridice a SRI, cel care a starnit…

- Șeful Comisiei SRI: Dosarul lui Hellvig de la ANI a pornit de la o informare a SRI Fostul sef ANI, Horia Georgescu, a indicat Comisiei de control al SRI ca dosarul de incompatibilitate pe care directorul SRI Eduard Hellvig l-a avut, in 2012, la ANI, a pornit de la o informare transmisa de Serviciu,…

- Horia Georgescu, fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, a fost audiat de Comisia SRI, unde a dat declarații importante referitoare la petrecerile pe care le organizau George Maior și Florian Coldea in vilele de protocol ale SRI. La acestea participa și Laura Codruța Kovesi, actualul…

- Fostul sef ANI, Horia Georgescu, a relatat Comisiei SRI faptul ca George Maior si Florian Coldea îsi tineau zilele de nastere la sediul SRI K2, unde participau politicieni de la PSD, PDL, PNL, dar si persoane din zona justitiei. "Horia Georgescu, ne-a relatat despre zile de…