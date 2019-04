Băsescu spune că i-a "ghicit" pe toți tinerii pe care i-a promovat: Vâlcov este un rebut moral ​​Fostul președinte Traian Basescu a declarat marți ca este mândru de tinerii pe care i-a promovat ca primari, însa &"nu i-a ghicit pe toți&". Între aceștia din urma, Basescu l-a menționat pe Darius Vâlcov despre care a pus ca este &"un rebut&" din punct de vedere moral. &"Nu i-am ghicit foarte bine pe toți. Sa știți ca Vâlcov era la Tineret (Organizația de tineret a PDL - n.r.) când a devenit primar de Slatina. Era la Tineret și de la Tineret am trimis sa candideze trei oameni - pe Falca, pe primarul de la Brașov, pe Scripcaru, pe George, și pe Vâlcov… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

