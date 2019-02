Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, legat de ce va face Klaus Iohannis cu privire la proiectul de buget pe 2019, ca acesta ar trebui sa il retrimita in Parlament deoarece nu poți taia bugetele serviciilor in contextul vizitei Papei in Romania și a summit-ului de la Sibiu, scrie Mediafax."Anul…

- Plenul Parlamentului a adoptat, joi, un amendament in baza caruia bugetul Serviciului Roman de Informatii se diminueaza cu 295 de milioane de lei, de la titlul "Cheltuieli de personal" informeaza Agerpres. Amendamentul, respins initial la nivelul comisiilor de specialitate, a fost initiat de…

- Traian Basescu a declarat ca diminuarea prin amendamentele admise a bugetelor SRI si SPP pe anul 2019, va avea drept consecinta intoarcerea bugetului de stat in Parlament de catre seful statului."Interventia mea este legata de amendamentele admise pentru SRI si SPP. Vreau sa va atentionez…

- Traian Basescu a comentat la Romania TV cea mai recenta declaratie a liderului PSD, Liviu Dragnea, care insista cu plangerea de inalta tradare la adresa lui Iohannis. "Astea sunt prostii. Care e fapta penala? Unde e inalta tradare pe care a facut-o Iohannis. Este o declaratie si o acuzatie profund…

- Bugetul propus de PNL tinteste un deficit de 2% din PIB pentru anul viitor, pentru a tine cont de recomandarea Comisiei Europene de a reduce deficitul structural cu 0,8 puncte procentuale in 2018. ”O alta schimbare importanta, soldul primar al deficitului va fi folosit tot pentru investitii…

- Intrebat, duminica la Romania TV, de ce Klaus Iohannis nu a explicat refuzul numirii celor doi ministri, Ilan Laufer si Olguta Vasilescu, Traian Basescu a raspuns: "Vad intotdeauna foarte agitati - de ce? Pentru ca nu a vrut. Punct Dar un presedinte poate sa spuna <>, pentru ca nu-i poate pune…