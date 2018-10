Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu cere schimbarea lui Teodor Meleșcanu din funcția de ministru de Externe. Pentru politica externa a României este "Extrema Urgenta", scrie Basescu.

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a precizat, marți, ca trebuie sa se consulte cu premierul Viorica Dancila în legatura cu rechemarea ambasadorului SUA, George Maior, în România, menționând, totodata, ca acesta avea

- Fostul președinte Traian Basescu se implica in scandalul momentului și le transmite polițiștilor ca in loc sa stea intreaga instituție sa se gandeasca cum il opresc pe șoferul cu placuțele de inmatriculare ”M..E PSD”, mai bine ar fi atenți ca de ziua Imnului Național in secuime steagul Romaniei a…

