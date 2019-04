Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis ca ar fi axat pe defaimarea și denigrarea Romaniei și a susținut ca a fost la Bruxelles unde ar fi fost felicitat pentru modul in care Bucureșitul exercita președinția Consiliului UE. „Toți parlamentarrii noștri vor merge la Bruxelles…

- Zile decisive pentru Laura Codruta Kovesi: miercuri la Bruxelles incep negocierile intre Parlamentul si Consiliul European pentru functia de sef al Parchetului European. Intre timp, senatorul PSD Serban Nicolae lanseaza ipoteza ca Romania sa isi retraga procurorul-membru al Parchetului. Antalya cu avionul…

- In numai cateva ore, la Bruxelles, se va decide echipa de negociere a PE cu reprezentanții Consiliului UE pentru numirea procurorului-șef european. Decizia se va lua astazi, in jurul orei 11. Laura Codruța Kovesi s-a situat pe primul loc pe lista de candidați, dupa audierile care au avut loc in Comisiile…

- Europarlamentarul PNL Marian-Jean Marinescu a anunțat ca va reprezenta grupul PPE la Conferinta Presedintilor de joi, unde va fi decisa echipa de negociere a Parlamentului European cu Consiliul UE pentru desemnarea viitorului procuror-sef european. „Voi reprezenta #PPE in Conferinta presedintilor de…

- "Saptamana aceasta este saptamana decisiva pentru alegerea primului procuror-sef al Uniunii Europene. Saptamana aceasta vor avea loc doua reuniuni extrem de importante in cadrul acestui proces. Miercuri, 6 martie, ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene se vor intalni pentru a evalua procedura…

- "Votul lor (al membrilor Consiliului UE-n.r.) este egal cu votul nostru. Noi suntem egali. Ei au votat, noi am votat si cu asta s-a terminat povestea. (...) In cele din urma, la negocieri, atat Consiliul, cat si Parlamentul European vor fi parteneri egali in aceasta negociere. Este adevarat ca statele…

- Membrii comisiei LIBE (libertati civile, justitie si afaceri interne) din cadrul Parlamentului European voteaza, miercuri dupa ora 12.00 (ora Romaniei), candidații pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European. Laura Codruța Kovesi este considerata favorita, dupa ce, marți, in comisia CONT…

- Procurorul Jean-Francois Bohnert, din Franta, s-a clasat pe primul loc in urma votului reprezentantilor permanenti ai statelor in Consiliul Uniunii Europene privind desemnarea procurorului-sef european. In urma votului reprezentantilor statelor membre UE, Jean-Francois Bohnert, din Franta, a obtinut…