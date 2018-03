Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti. Liviu Dragnea a spus luni, ca nu a discutat cu președintele pe aceasta tema.„Nu am discutat cu președintele pe aceasta tema. Ce speranțe sa am…

- Cei de la Antena 3 au anuntat zilele trecute ca cei de la Comisia Europeana ar fi transmis o lista intreaga cu mai multi politicieni care ar fi trebuit sa fie condamnati in 2012. Fostul presedinte, Traian Basescu, vine cu o noua teorie si spune ca atunci cand ar fi putut veni scrisoarea el nu era…

- Intrebat daca Florian Coldea pariase inca de la inceput pe Klaus Iohannis, Sebastian Ghița a raspuns: „Exista și alte teorii. Eu tind sa cred ca și Monica Macovei era una din favoritele lui Coldea”. „Hai sa ne gandim ce s-a intamplat daca Ponta ieșea evident pe primul loc pe primul tur, Iohannis…

- "In 2009, lui Traian Basescu i-a trecut glontul pe la ureche, pentru ca Geoana era aproape sa castige alegerile. De fapt romanii nu stiu nici acum cine a castigat (...) Demersurile facute de unii si de altii, ambasadele straine l-au declarat pana la urma castigator pe Basescu. De atunci s-a speriat,…

- Funcția de președinte este ea insași in fața unui atac, spune fostul președinte Traian Basescu. Liderul PMP a comentat modu in care el ar reacționa in situația in care este pus acum președintele Klaus Iohannis, de a accepta sau respinge propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, inaintata…

- Traian Basescu dezvaluie ce decizie ar lua pe cererea lui Tudorel Toader de revocare a sefei DNA, daca ar mai fi presedinte. Fostul sef de stat afirma ca ar respinge soicitarea, pentru a transmite un mesaj despre functia prezidentiala."Eu as avea in vedere un lucru la care as tine foarte mult…

- Avizul negativ privind revocarea sefei DNA, pe masa presedintelui Sectia pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii anunta ca avizul negativ privind propunerea de revocare a Laurei Codruta Kövesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a fost motivat si înaintat…

- Raportul pentru avizul negativ dat propunerii de revocare a procurorului-sef al DNA va fi facut public astazi. Vicepresedintele CSM preciza, ieri, ca documentul va ajunge la cei care trebuie sa ia decizii. In acest caz este vorba despre presedintele Klaus Iohannis.

- Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a declarat, joi, la Ministerul Justitiei, ca motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru Procurori a CSM privind revocarea Codrutei Kovesi este aproape gata, cel mai probabil la sfarsitul saptamanii urmand sa ajunga la Klaus Iohannis.

- Tot atat de important ca si congresul PSD, consiliul national al PNL a trecut aproape neobservat. Liberalii au luat decizii mai concrete, in schimb nu au avut parte de scandal. Deci nici de prea multa atentie. Daca la PSD s-a ales structura de putere, la PNL s-a anuntat tandemul electoral pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu da curs solicitarii de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, precizand ca asteapta motivarea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat luni ca partidul l-ar sustine pe presedintele Klaus Iohannis la viitoarea presedintie a Consiliului European, dupa ce fostul presedinte Traian Basescu a sustinut ca la Congresul PSD din 10 martie a fost adoptata o conventie pentru sustinerea unui candidat al…

- La doar o zi de la marele Congres PSD, Traian Basescu a dezvaluit un aspect mai puțin cunoscut de presa. Social-democrații ar fi votat susținerea lui Klaus Iohannis la președinția Consiliului European.

- Reprezentantii social-democratilor prezenti sambata la Congresul extraordinar al PSD au votat in unanimitate in favoarea inceperii dezbaterilor pentru cinci conventii nationale. Printre ele se afla și Conventia nationala pentru presedintia Consiliului UE."Aici trebuie sa lasam deoparte atacurile,…

- Un proiect pentru modificarea Legii 303/2004, depus de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, a fost avizat negativ luni in comisia de Munca din Camera Deputatilor.

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, unul din cei mai prezenti parlamentari de la televiziunile aservite, intocmeste o lista pe care se afla cei mai vocali actori impotriva revocarii din functia a Laurei Codruta Kovesi. In opinia lui Plesoianu, cunoscut ca o trompeta a lui Liviu Dragnea, a inceput ”Festivalul…

- Presedintele Comisiei juridice din Senat, social-democratul Robert Cazanciuc, fost ministru al Justitiei, a declarat, miercuri, in privinta revocarii Laurei Codruta Kovesi, ca presedintele Klaus Iohannis, care ”este la capatul acestei proceduri, este responsabil de aceasta decizie”.

- Președintele Klaus Iohannis sugereaza ca in actualele condiții o decizie privind revocarea Laurei Codruța Kovesi de la conducerea DNA este tot mai departe. O decizie (in privința lui Kovesi – n.r.) azi, nu. Trebuie sa aștept diferitele documente, cum ar fi motivarea. Dar in condițiile date e evident…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dat, marti, 27 februarie, aviz negativ propunerii ministrului Justitiei privind revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. La ședința au fost prezenti atat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cat si procurorul…

- Codrut Olaru, vicepreședintele CSM, a anunțat ca Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a șefeo DNA, Laura Kovesi. Avizul este consultativ, decizia finala aparținand președintelui Klaus Iohannis. In primul rand…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, astazi, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru. Potrivit legii, ministrul Justitiei poate cere revocarea din functie a…

- "Parerea mea personala este ca-n momentul in care președintele Klaus Iohannis va refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, avand in vedere raportul devastator- nu sunt cuvinte mari, am vazut ca foarte multa lume a folosit acest cuvant, dar intr-adevar acest raport realizat de Tudorel Toader este devastator…

- Guvernatorul republican al Floridei s-a pronuntat vineri pentru prezenta obligatorie a unui agent al fortelor de ordine in fiecare scoala publica din acest stat american, pledand de asemenea pentru cresterea varstei legale in vederea cumpararii unei arme la 21 de ani, relateaza AFP. In planul sau…

- In spațiul public s-a vorbit mult despre o suspendare a președintelui Klaus Iohannis, daca va refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca nu se pune problema suspendarii, dar in joc va intra Curtea Constituționala, care va fi chemata sa…

- Prezent la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalistii romani despre cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi formulata de ministrul justiției. Șeful statului s-a referit mai exact la prevederile Legii 303/2004, care nu-I da posibilitatea…

- Prezent la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalistii romani si despre scandalul declansat in urma cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Mai exact, seful statului a vorbit si despre controversele iscate dupa invocarea legii 303/2004,…

- Deputatul Liviu Plesoianu a venit cu o replica dura dupa reactia presedintelui Klaus Iohannis la anuntul facut de Tudorel Toader cu privire la revocarea sefei DNA. "Prezentarea a fost cat se poate de clara, sub rezerva indeplinirii condiției prealabile de minima inteligența a receptorului...",…

- Klaus Iohannis cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA. “Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Toader a precizat ca propunerea de revocare va merge la secția de procurori a CSM, care va da un aviz consultativ, iar…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat joi seara ca a inceput procedura de revocarea a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Toader a invocat concluziile unui raport de evaluare privind activitatea DNA din perioada februarie 2017-2018. Concluziile au fost prezentate sub forma a 20 de puncte. Propunerea…

- Se precipita spiritele la protestul din fata Palatului Cotroceni. Un deputat PSD i-a transmis un mesaj dur lui Tudorel Toader. Deputatul Liviu Plesoianu il ameninta pe ministrul Justitiei si spune ca daca nu va cere revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, va trebui sa plece din Guvern.…

- Fostul președinte, Traian Basescu, intervine in scandalul momentului. In timp ce opinia publica și oficialii analizeaza diferite opțiuni, argumente și soluții cu privire la dezvaluirile fostului deputat Vlad Cosma despre practici ilicite din cadrul DNA Ploiești, liderul PMP intervine cu un sfat crucial…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, intr-un interviu la Antena 3, referitor la intalnirea in 3 cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, ca "Presedintele a intrebat-o pe doamna ministru cum vede situatia in ultimele zile, despre subiectul care a fost cel mai important…

- Nepotul ex-președintele Traian Basescu, Dragoș Basescu, a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influența. Decizia definitiva a fost luata de Curtea de Apel București. Inițial, Dragoș Basescu primise doi ani și șase luni de inchisoare cu executare, insa procurorii…

- Fostul președinte, Traian Basescu lanseaza noi atacuri la șefa DNA, mai ales dupa clasarea dosarului Microsoft. Basescu este de parere ca Laura Kovesi nu urmarește decat interesele personale și ca a facut din DNA ”o moșie și un...

- "Directorul SPP poate fi numit de Presedintele Romaniei, dar numai la propunerea adoptata prin consens de CSAT. Din pacate, se pare ca Iohannis nu a inteles ca in CSAT are sapte ministri PSD care vor executa dispozitiile lui Daddy la numirea sefului SPP si nu pe ale sale. Directorul SIE se…

- Traian Basescu considera ca nu este numit un director la Serviciul de Informatii Externe deoarece presedintele Klaus Iohannis si coalitia de guvernare "nu se inteleg la nume"."Daca as fi fost presedinte si trebuia, sa zicem, din nu stiu ce ratiuni, sa-i pun guvern PSD-ului din nou, pentru…

- Liderul PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca daca presedintele Klaus Iohannis ar fi vrut sa aiba o opozitie unita ar fi cerut PNL sa propuna un candidat pentru functia de premier, afirmand ca PMP ar fi sustinut ”categoric” orice candidat liberal, chiar si pentru ”frumusetea jocului”.

- Rasturnare de situație in cazul agresorului Vioricai Dancila. Premierul desemnat de Klaus Iohannis a trecut printr-un moment umilitor. Aceasta a fost injurata și lovita de un simpatizant al fostului președinte Traian Basescu, cu noua ani in urma.Totul s-a intamplat din cauza unor afișe electorale…

- Fostul presedinte Traian Basescu scrie pe Facebook ca seful statului Klaus Iohannis avea toate prerogativele constitutionale de a nu o numi pe Viorica Dancila in functia de premier, sustinand ca acesta a fost pacalit ca va fi suspendat.

- Liderul PMP, Traian Basescu, spune ca presedintele Klaus Iohannis a ales „cea mai comoda solutie“ pentru el, prin desemnarea Vioricai Dancila ca premier. „Oare sa fie dragostea de la Grivco de vina?“, se intreaba Basescu.

- Fostul presedinte al PSD Mircea Geoana considera ca nominalizarea de catre presedintele Klaus Iohannis a social-democratei Viorica Dancila pentru functia de premier reprezinta o decizie corecta. "Decizie corecta a presedintelui Iohannis de desemnare a candidatului pentru premier din partea actualei…

- La ora 17:30, președintele Klaus Iohannis va face o declarație de presa de la Palatul Cotroceni. Viorica Dancila, nominalizarea PSD de premier, susținuta și de ALDE, se afla in aceste momente la Palatul Cotroceni, unde a fost chemata la ora 16:30. Potrivit informațiilor DCNews, nominalizarea…

- Delegatia Partidului Miscarea Populara care se va prezenta la Palatul Cotroceni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis este formata din Traian Basescu, presedintele formatiunii, presedintii executivi Eugen Tomac si Valeriu Steriu, Dorin Badulescu, liderul senatorilor PMP, si deputatul Catalina…

- ”Jucati Domnule Presedinte! Cred ca merita”, a scris pe Facebook fostul sef al statului, Traian Basescu, afirmand ca presedintele Klaus Iohannis are toata indreptatirea si de ce nu si obligatia politica, sa incerce si o nominalizare de premier din opozitie.

- Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei lui Mihai Tudose. prima vizita afost la sediul MAI, unde a participat la un comandament de iarna. Intrebat de Victor Ciutacu, ce se…

- Fostul presedinte Traian Basescu vine cu critici dure dupa ce PSD a anuntat ca va merge la Cotroceni cu Viorica Dancila drept propunere pentru inlocuirea premierului demisionar Mihai Tudose. "Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana marca Daddy", scrie Basescu pe Facebook. Liderul PMP vine insa…

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit, intr-o emisiune la B1 TV, despre scandalul care a pus stapanire pe PSD. Liderul PMP sustine ca exclude zvonurile potrivit carora Liviu Dragnea ar forta o retragere a sprijinului politic si prevede pentru ziua de maine doua scenarii.Citeste si: Un…

- Fostul presedinte Traian Basescu ii transmite premierului Tudose sa fie prim-minitru, nu "gainar de Brailita" si sa ii ceara institutional demisia ministrului de Interne Carmen Dan fara sa o umileasca si fara sa practice jocuri politice pe seama Politiei Romane. Basescu ii cere si ministrului Afacerilor…