- Solista de muzica populara Maria Carneci a trecut prin numeroase peripeții de-a lungul anilor. Ea a povestit ca i s-a intamplat ca, din greșeala, sa cante la o alta nunta decat cea care trebuia. Maria Carneci, care a trecut prin mari suferințe in urma cu ani , este una dintre cele mai iubte cantarețe…

- In cadrul intrevederii, Viorica Dancila a evocat importanta actului istoric petrecut in urma cu 100 de ani, apreciind ca momentul marcheaza un reper de exceptie al infaptuirii idealului national, fiind expresia clara a vointei suverane a poporului manifestata in mod liber si democratic. "Aratand…

- Autor: Adrian NASTASE Olli Rehn este un personaj toxic, din aceeasi galerie a dreptei europene anti-romanesti din care fac parte Barroso, Reding, Frattini, Catherine Day, Monica Macovei. O gasca cu interese murdare care a facut mult rau Romaniei. Ulterior, au plecat in sinecuri bine platite – spre…

- Parlamentul Romaniei a votat marti, la sedinta solemna de implinire a 100 de ani de la infaptuirea Unirii Basarabiei cu Patria-Mama, pentru Declaratia Parlamentului, cu doar 19 abtineri, declaratie in care in care se afirma ca Parlamentul considera ca fiind pe deplin legitima dorinta cetatenilor Republicii…

- Custodele Coroanei romane, Margareta, a declarat marti, de la tribuna Parlamentului, ca datoria de a sprijini Republica Moldova nu trebuie sa cunoasca limite si nici conditionari și a precizat ca contributia Casei Regale la integrarea europeana a Rep. Moldova a inceput acum 100 de ani, in Basarabia…

- ”Marea Adunarea Centenara”, organizata de gruparile unioniste la Chișinau, a fost ignorata de cetațenii Republicii Moldova. {{277453}}Prezența la miting a fost asigurata de mii de liceeni, studenți și activiști din Romania, care au fost transportați cu autocarele din țara vecina. Oaspeții au cerut desființarea…

- Bogdan Trifan, consilier local PMP in municipiul Husi, a prezentat, vinerea trecuta, continutul documentului care va fi supus atentiei Consiliului Local Husi, prin care se propune unirea, simbolica deocamdata, a „orasului dintre vii” cu Republica Moldova. PMP demonstreaza, astfel, ca ramane fidel proiectului…

- Fostul presedinte Traian Basescu a cerut duminica, la Chisinau, parlamentelor Romaniei si Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari. "Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum:…

- Marea Adunare Centenara se va desfasura in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, locul in care acum aproape 30 de ani incepea Miscarea de Renastere Nationala si erau organizate primele intruniri pentru revenirea la valorile stramosesti. La manifestatia care va aduna cetateni ai Republicii Moldova…

- Traian Basescu a spus, la Romania TV, ca justiția a evoluat in ultimii ani in Romania. Fostul președinte a declarat, in același timp, insa, ca "Inspecția Judiciara trebuie scoasa de sub controlul celor doua secții ale CSM, daca vrem sa-și faca treaba cum trebuie.""In 2004, justiția se facea…

- Un nou scandal imens a erupt in viata politica. O presupusa scrisoare trimisa de Comisia Europeana in 2012 a declansat un adevarat razboi. Oficialii europeni s-ar fi interesat de stadiile unor dosare de mare coruptie. Printre acestea si cel al fostului premier, Adrian Nastase.Citește și: Se…

- Un nou scandal e pe cale sa ia amploare. Unul dintre oamenii lui Traian Basescu face acuzatii grave la adresa Partidului Miscarea Populara (PMP). In direct la Romania TV, Gelu Visan, membru al formatiunii fostului presedinte a spus ca ar fi fost amenintat si i s-a atras atentia sa nu mai vorbeasca…

- "(Aveti aceste inregistrari?, intreaba Victor Ciutacu). La asta nu o sa va raspund niciodata. Ma indoiesc ca la mine ar putea exista inregistrari care probeaza ilegalitati ale statului. Eronata interpretarea", a declarat Traian Basescu la Romania TV. Intrebat daca avea informatii privind arestarea…

- Patronul Stelei, Gigi Becali, ar fi fost si el inclus in presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnari pentru mai multi grei din Romania. In direct la Romania TV, Becali a dezvaluit cum a aflat el ca va fi condamnat. Ar fi aflat totul de la judecatorul care ii clasase dosarele…

- Invitat la Romania TV, Traian Basescu a fost intrebat de moderatoarea Denisa Pascu daca ar fi revocat-o pe șefa DNA din funcție, in situația in care ar mai fi fost președintele Romaniei. Fostul președinte a spus ca n-ar revoca-o din cauza unor persoane care ar fi impotriva justiției, indicandu-l…

- Consilierii locali PMP au solicitat, miercuri, adoptarea prin hotarare de Consiliu Local a declaratiei de sustinere a unirii dintre Republica Moldova si Romania precum si amenajarea unui punct unde iesenii sa poata semna documentul in cauza. Consilierii PMP Violeta Gaburici si Daniel Piftor au depus…

- Expozitia 'Hartile Basarabiei' in cadrul careia sunt expuse 43 de harti reprezentand patru secole de cartografie, incepand cu anul 1545, a fost vernisata miercuri la Muzeul National al Satului 'Dimitrie Gusti'. Exponatele prezentate sunt piese rare care fac parte din colectiile persoanele…

- Printre localitațile din Republica Moldova care au semnat simbolic unirea cu Romania s-a numarat și satul natal al presedintelui Igor Dodon! Peste 500 de localnici din Sadova, intre care primarul si mai multi consilieri, si-au pus semnatura pe document.Localitatea din raionul Calarasi a beneficiat…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, in sedinta CEN al PMP, ca Sadova, localitatea in care s-a nascut Igor Dodon, a votat unirea Republicii Moldova cu Romania, afirmand ca este important ca administratiile din Romania sa fie stimulate pentru a sustine si ele unirea.

- Reprezentantii social-democratilor prezenti sambata la Congresul extraordinar al PSD au votat in unanimitate in favoarea inceperii dezbaterilor pentru cinci conventii nationale. Printre ele se afla și Conventia nationala pentru presedintia Consiliului UE."Aici trebuie sa lasam deoparte atacurile,…

- Intr-o intervenție la Romania TV, Bogdan Chirieac a discutat despre ”lupte grele” din PSD in prag de Congres. Analistul politic a aratat ca din acest punct de vedere PSD este un partid viu, facand o comparație cu situația din PNL. „Asta inseamna sa ai un partid autentic, un partid viu. Pe…

- 'In calitatea noastra de intelectuali ai acestei tari, nu dorim sa intram in polemici juridice sterile, ci doar sa va amintim ca presedintele Nicolae Timofti i-a acordat cetatenia lui Traian Basescu datorita lucrurilor exceptionale pe care domnia sa le-a facut in favoarea cetatenilor Republicii Moldova',…

- În lupta pentru alegerile uninominale de la sfâșitul anului, Partidul Democrat pare a fi renunțat definitiv la raionul Orhei, în favoarea lui Ilan Șor. În cel mai unionist raion al Republicii Moldova, subiectul Declaratiei de Unire a constituit subiect de cearta. …

- Republica Moldova poate conta oricand pe ajutorul Romaniei, care este gata sa acorde tot sprijinul necesar pentru realizarea reformelor la Chisinau.Declaratia a fost facuta de europarlamentarul roman Andi Cristea si senatorul de la Bucuresti, Titus Corlatean.

- Romania sub asalt | Editorial de Rares Bogdan Parțial in dezacord cu cel etichetat dușman de clasa, ca sa pui la punct o mașinarie infernala pentru a ingenunchea un stat trebuie sa fii foarte inteligent și sa faci parte dintr-o conspirație geostrategica. Dragnea și Tariceanu nu se califica.…

- Traian Basescu i-a transmis lui Klaus Iohannis ca ar fi procedat altfel in 'razboiul' iscat intre PSD și DNA. "Solicitam sa particip la ședința CSM și ceream Inspecției Judiciare sa declanșeze imediat o ancheta", a spus fostul președinte la Romania TV."Intervenția mea nu are rolul de a arata…

- Primarul, un viceprimar și șapte consilieri locali ai comunei Bacioi, municipiul Chișinau, au parasit Partidul Liberal și au aderat la Partidul Unitații Naționale (PUN). Anunțul a fost facut vineri, 16 februarie în cadrul unei conferințe de presa la IPN. Motivul invocat este faptul ca în…

- Scopul independenței Republicii Moldova a fost unificarea cu România. Valentin Dolganiuc este unul dintre semnatarii Declarației din 1991. Ex-deputatul considera ca unioniștii au luptat pentru independența, iar cei care sunt astazi stataliști, în anul de rascruce politica, au militat…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, comunistul Vladimir Voronin, lanseaza un atac vulgar la adresa lui Traian Basescu. „Cum sa fii cetațean al R. Moldova și sa nu recunoști acest stat? Dar cine va ține aici? Ai cetațenie romana, ai pașaport romanesc… du-te la mama dracului in Romania…

- Razboiul total dintre Traian Basescu si cei din PSD pare fara sfarsit. Actualul senator PMP nu rateaza nicio ocazie sa-i atace pe social-democrati. De aceasta data, Basescu face afirmatii extrem de grave la adresa lui Liviu Dragnea. Basescu spune ca Dragnea dicta mai multe condamnari de oameni politici…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a afirmat la TVC21 ca "declaratiile de unire" au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa…

- Scandalul scaderii salariilor dupa trecerea contributiilor de la angajator la angajat a produs o adevarata revolta printre cetatenii. Mii de oameni au salariile taiate dupa revolutia fiscala a celor de la PSD, iar problemele sunt multimple. In acest scandal intervine si fostul presedinte, Traian…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop – Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice,…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca seful statului, Klaus Iohannis, ar trebui sa o schimbe pe Laura Codruta Kovesi cat mai repede, daca tine la DNA, sau sa o pastreze cu mandatul de a indrepta ceea ce a stricat la DNA si de a scapa de procurorii slugi. El a spus, la Romania TV, ca Kovesi administreaza…

- Tema de cercetare a lucrarii de doctorat a Elenei Costea a fost cultura hip-hop, despre a vorbit alaturi de DJ DOX. Cei doi au discutat despre cele patru ramuri ale hip-hop-ului, adica DJ-ing, MC-ing, graffitti și breakdance, respectiv despre impactul lor social. Cei doi invitați au subliniat…

- Traian Basescu a vorbit despre controversatele Legi ale Justiției- legi ce au starnit acuze și dispute in spațiul public- spunand ca acestea aduc și cateva lucruri bune dar, chiar și așa, partidul pe care il conduce nu le va vota. Motivul invocat de fostul președinte?- Nu e treaba PMP sa treaca legile…

- Premierul V. Dancila, discutie telefonica cu omologul sau din R. Moldova Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a avut, astazi, o discutie telefonica cu omologul din Republica Moldova, Pavel Filip, cu care a abordat Parteneriatul Strategic dintre cele doua state…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, și-a manifestat indignarea pentru faptul ca in ultima perioada tot mai multe localitați din țara semneaza Declarația simbol de Unire cu Romania. Pe site-ul Președinției, Igor Dodon a scirs ca condamna „in cel mai categoric mod acțiunile unor reprezentanți…

- Fostul presedinte a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece "a creat o revolta destul de puternica"."Va dau o veste pe care cred ca nu o au foarte multi romani. Sunt patru comune din Republica Moldova care, saptamana…

- "Drum bun, Neagu Djuvara. Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat opera ta, dragostea ta pentru tara, pentru cultura, pentru oamenii acestui pamant. Un om care a plecat dintre noi cu sufletul impacat pentru ca el singur ne-a iubit pe noi, pe romani, poate, mai mult decat l-am iubit noi toti la un loc",…

- Scandarile impotriva PSD au incetat in momentul in care ministrul Culturii din Republica Moldova a luat cuvantul. "Imi exprim gratutidinea si respectul pentru tot sprijinul oferit Republicii Moldova de catre Romania", si-a inceput discursul Monica Babiuc.

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat marti, 23 ianuarie, o Declaratie de unire cu Romania. Documentul a fost adoptat de catre primarul comunei Parcova, raionul Edinet, Marcel Snegur, si catre de consilierii locali.

- Traian Basescu afirma ca a atacat deja la Curtea de Apel decizia instantei de a respinge ca fiind nefondata cererea privind anularea decretului de retragere a cetateniei moldovenesti. Fostul presedinte al Romaniei a dat de inteles ca situatia pare paradoxala, din moment ce datorita lui sute de mii de…

- Fostul presedinte Traian Basescu este dezamagit de decizia instantei de a-i respinge cererea de anulare a decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova. Decizia magistratului nu este insa definitiva si poate fi atacata cu apel, in 30 de zile. "Nu am ce comenta. E decizia instantei. S-a respins…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) "condamna categoric intentia cetateanului roman Traian Basescu de a inainta in Parlamentul Romaniei o initiativa legislativa privind Unirea cu Republica Moldova", a transmis PSRM, miercuri, printr-un comunicat de presa. Socialistii moldoveni sustin…

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''in disputa dintre un membru al guvernului si premier, ii da intotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului, adresata presedintelui''.…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan reacționeaza la scandalul public dintre Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, precizand ca „Romania are nevoie de un prim-ministru capabil sa conduca”. Altfel, discuțiile de genul „cred ca ii accept demisia daca iși da demisia dupa ce va fi lasata sa-și…

- 10 ianuarie – Presedintele Statelor Unite, Barack Obama, si-a luat ramas de la americani si le-a multumit acestora in timpul unui discurs de adio pronuntat la Chicago. „M-ati facut un presedinte mai bun si un om mai bun”, a inceput discursul presedintele american, al carui al doilea mandat se apropie…