- Fostul premier Victor Ponta sustine, referitor la o solicitare din 2012 a Comisiei Europene legata de evolutia unor dosare de coruptie, ca Traian Basescu nu era suspendat la acel moment, asa cum a precizat fostul presedinte, mentionand ca scrisoarea a venit dupa o reclamatie a lui Basescu si Macovei.

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat vehement dupa ce fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, ca nu a avut cunostinta, in timpul mandatului sau, de vreun document transmis de catre Comisia Europeana, care sa contina nume de persoane cu probleme penale, in acea perioada fiind suspendat…

- Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD, a vorbit, la Adevarul Live, de la ora 12.30, despre relatia contondenta cu Liviu Dragnea, cel care i-a reprosat prietenia cu Gabriel Oprea. De asemenea, Codrin Stefanescu a dezvaluit legatura liderilor PSD Victor Ponta si Liviu Dragnea cu „statul…

- Fostul premier, Adrian Nastase, a lansat acuzatii dure in direct la Romania TV. Nastase a vorbit despre condanarile sale si despre presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnari ale oamenilor politici importanti. Nastase considera Comisia Europeana, dar si pe Traian Basescu vinovati…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si Principele Radu au vizitat Televiziunea Romana, luni, si au intrat in rolul de prezentator, inregistrand cate o stire. Vizita regala a fost facuta in urma celor 12 zile de transmisii live realizate de televiziunea publica, din timpul funeraliilor…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca nu a stiut de vreun flagrant care urma sa i se organizeze la Ministerul Dezvoltarii, asa cum a afirmat Victor Ponta, dar ca prefera sa il lase pe fostul premier sa vorbeasca, deoarece asa "asa se mai ridica...

- Fondurile europene puse la dispoziția zonelor carbonifere ar trebui sa vina cu transformari sociale și economice. Ministerul Fondurilor Europene vine cu lamuriri in ceea ce privește proiectul pilot lansat de Comisia Europeana pentru zonele carbonifere aflate in tranziție. Oficialii ministerului susțin…

- Dezvaluirile lui Marian Vanghelie, invitatul de duminica in emisiunea Danei Ghera, nu au ramas fara reacții. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei SRI, a devoalat, tot in aceasta seara, la Antena3, faptul ca urmare informațiilor aparute, ar putea fi audiat in Comisia SRI și fostul primar al Sectorului…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, reacționeaza duminica la dezvaluirile facute de Victor Ponta, intr-un interviu pentru știripesurse.ro, in care a povestit ca lui Liviu Dragnea i se pregatea un flagrant.„Știa, am ințeles! Dar care “flagrant”? De fapt era o provocare! Unui secretar de…

- Un adevarat tsumani a izbucnit in Romania dupa super-dezvaluirile fostului prim-ministru Victor Ponta in cadrul unui interviu eveniment pentru STIRIPESURSE.RODan Voiculescu tuna și fulgera dupa dezvaluirile lui Victor Ponta: 'Minte sau nu il mai ajuta memoria' Pentru ca deja a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis lanseaza noi atacuri in rafala la adresa coalitiei PSD-ALDE. Seful statului le-a transmis celor din Coalitie reprosuri dure. Acesta ii considera responsabili pe cei din Guvern pentru nepregatirea niciunor manifestari in anul Centenar.Citește și: Mișcare inedita…

- DNA a reacționat vag, in doua rinduri, dupa ce EVZ a publicat, in exclusivitate, un interviu realizat de Ion Cristoiu. In cadrul interviului, Sebastian Ghița a prezentat o poza in care se afla in crama familiei alaturi de Laura Codruța Kovesi.

- Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, considera ca Victor Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Traian Basescu, Elena Udrea si de alti oameni cu influenta din statul roman, comparandu-l pe fostul premier cu liderul rus interbelic, Lavrenti Beria, transmite corespondentul MEDIAFAX.Intrebat…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, s-a dezlantuit in primul interviu video de dupa fuga sa din Romania, de la finalul anului 2016. Acesta a vorbit despre Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea, dar si la averea sa. De multe, ori, Ghita a fost acuzat ca a devenit milionar datorita contractelor pe care…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, s-a dezlantuit in aceasta seara. Ghita i-a lovit dur pe Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea, marii sai dusmani. In primul interviu video de dupa fuga de la finalul lui 2016, fostul deputat a atacat in rafale.Citeste si: Abia acum s-a aflat: Cu ce a plecat,…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis ca “devine complice” in momentul in care nu dispune desecretizarea unor protocoale care ar dovedi o eventuala implicare a Serviciului Roman de Informatii in viata politica. ”Din punctul meu de vedere, presedintele…

- Victor Ponta a vrut sa reacționeze la dezvaluirile lui Liviu Dragnea! Șeful PSD a spus ca George Maior e cel care i-a cerut lui Ponta sa o numeasca pe Laura Codruța Kovesi la șefia DNA. Ponta spune ca Sebastian Ghița are poze de la taierile de porci de la vilele SRI și le-ar putea publica.”Nu…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu le-a marturisit jurnalistilor ca a discutat in urma cu putin timp cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Seful Senatului sustine ca nu s-a discutat nimic altceva decat despre raportul MCV si despre solutii pentru a implementa masurile impuse de Comisia Europeana.Citeste…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr o emisiune la Antena 3 ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in…

- Fostul premier Victor Ponta face glume pe seama atitudinii liderului PSD Liviu Dragnea la intalnirea cu al doilea om din Comisia Europeana, Frans Timmermans. Potrivit lui Ponta, oameni onești sau...

- Fostul premier Victor Ponta comenteaza vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene la Bucuresti, Frans Timmermans, afirmand ca acesta a venit „sa il vada pe viu pe Dragnea“ si pe „tigrii care rup televizorele in prime-time si lupta cu Kovesi si statul paralel“ si a gasit „niste pisici plouate“ care…

- Pe agenda oficialului de la Bruxelles au fost programate intalniri cu președinții celor doua camere ale Parlamentului, cu președintele Klaus Iohannis, cu membrii Comisiei pentru legile justiției din Parlament și cu premierul Viorica Dancila. Șeful Senatului Calin Popescu Tariceanu și președintele…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avut astazi un tur de forta. Dupa intalniri cu sefii celor doua Camere ale Parlamentului, responsabilul pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale a avut o intrevedere cu…

- Directia Nationala Anticoruptie da lovitura, chiar inainte ca ministrul Justitiei sa faca marele anunt privind soarta Laurei Codruta Kovesi. Procurorii au descins la sediul PSD Prahova, de unde au cerut mai multe documente. Potrivit primelor informatii, documentele ar avea legatura cu alegerile europarlamentare…

- Vesti bune pentru Traian Basescu! Fiica sa, Elena Basescu va deveni peste cateva luni mama pentru a treia oara, in timp ce fosta lui "protejata", Elena Udrea, va naste in aceeasi perioada gemeni.

- Val de vesti bune pentru Traian Basescu! Fiica sa, Elena Basescu va deveni peste cateva luni mama pentru a treia oara, in timp ce fosta lui "protejata", Elena Udrea, va naste in aceeasi perioada gemeni.Intrebat, intr-o interventie prin telefon la Romania TV, daca este doar o coincidenta faptul…

- In plenul Parlamentului s-a dezbatut raportul Comisiei pentru alegerile prezidențiale din 2009. Traian Basescu a avut o intervenție exploziva și le-a spus parlamentarilor ca daca ei considera ca statul paralel a funcționat in 2009, atunci ce au insemnat intalnirile dintre Liviu Dragnea, Victor Ponta,…

- Elena Udrea reactioneaza la dezvaluirile grave facute de fostul deputat Vlad Cosma, intr-o inregistrare prezentata de Antena 3. Fostul ministru este de parere ca informatiile despre fabricarea si plantarea de probe nu vor putea fi ignorate."O noapte de cosmar, s-ar putea zice, dupa ce am vazut…

- Quentin Tarantino a reactionat dupa ce Uma Thurman a dezvaluit ca la filmarile pentru „Kill Bill“ a obligat-o sa-si faca singura o cascadorie in urma careia a fost spitalizata, regizorul declarand ca acea decizie reprezinta cel mai mare regret al vietii sale.

- Fostul lider al PSD Victor Ponta a declarat, luni, ca in cursul zilei va depune o solicitare la DNA pentru a-i fi precizata calitatea in care a fost audiat in dosarul lui Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a acuzat din nou ca este unul dintre denuntatorii din dosarul sau. In cererea formulata, Victor…

- Victor Ponta a reacționat dupa ce un ofițer SPP l-a acuzat pe Victor Ponta ca a fost servit de fostul șef al ANAF Sorin Blejnar. ”Știu ca Sorin Blejnar mi-a facut dosar penal și i l-a dat lui Traian Basescu. In ce mod, nu știu. Este posibil sa fie prin SPP sau nu. Daca este așa, sigur…

- Fostul premier Victor Ponta a avut o reacție dura in urma dezvaluirilor unui ofițer SPP, conform carora dosarul Turceni-Rovinar ar fi fost livrat de catre Sorin Blejnar prin intermediului SPP-ului. „Știu ca Sorin Blejnar mi-a facut dosarul și i l-a dat lui Traian Basescu. In ce mod, nu știu.…

- Fostul Președinte al Romaniei, Traian Basescu, și lider al PMP, a precizat ca directorul SPP poate fi numit de Președintele Romaniei, dar numai la propunerea adoptata prin consens de CSAT, unde PSD are șapte ministri „care vor executa dispozitiile lui Daddy la numirea sefului SPP si nu pe ale sale.”

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

- El nu a putut ajunge la eveniment pentru a le vorbi oamenilor, dar a transmis un mesaj audio care a fost difuzat de Monica Macovei. VEZI ȘI: Macovei, in PE, necruțatoare cu politicienii romani: LICHELE, HOȚI. Nu se mai poate așa! "Imi pare rau ca a ieșit așa și ca nu pot sa ajung.…

- Victor Ponta, unul dintre cei care au fost urmariți penal in dosare istrumentate de Mircea Negulescu, reacționeaza la vestea excluderii fostului procuror DNA din magistratura. Fostul premier ar vrea sa fie trasa la raspundere și Kovesi, pentru ca a coordonat mai mulți procurori care au comis abuzuri,…

- Circ in timpul audierii in comisiile de specialitate din Parlament a lui Valentin Popa, ministrul propus la Educație. Mai mulți reprezentanți ai Opoziției au afișat o panglica pe computerul din fața lui Valentin Popa, facand aluzie la inregistrarea video care circula pe internet in care ministrul…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a criticat intr-o interventie pentru B1TV scrisoarea semnata presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de prim-vicepresedinte Frans Timmermans in care se trag semnale de alarma privind evolutiile recente din Romania si se cere renuntarea la…

- Data fiind vigilenta mult scazuta de statutul de pensionar, Traian Basescu s-a trezit ca-l ia gura pe dinainte si da public pe goarna informatii secrete aflate in timp ce era presedinte. Fostul presedinte a scapat, marti seara la TVR, un porumbel, respectiv faptul ca stie de la ”ofiteri de rang foarte…

- Dezvaluire bomba facuta de Traian Basescu! Fostul președinte a confirmat oficial, pentru prima data la emisiunea ”Romania 9”, la TVR, faptul ca Victor Ponta este ofițer acoperit. Mai mult, Basescu a devoalat și care este sursa aceastei informații. In aceasta seara, fostul președinte a vorbit și despre…

- Presedintele PMP Traian Basescu il critica, pe Facebook , pe presedintele Iohannis pentru ca a acceptat nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier facuta de de PSD, spunand ca a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana condamnatului Dragnea”, desi avea marja constitutionala suficienta…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a avut o reactie dura dupa ce fostul deputat Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost retinut, ulterior eliberat sub control judiciar. Stefanescu a marturisit, intr-o interventie la Romania TV, ca intreaga situatie nu este altceva decat…

- Victor Ponta reacționeaza la știrea cu privire la retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose și demisia acestuia. Fostul premier ii declara razboi lui Liviu Dragnea, pe care il acuza ca a acaparat țara.„Din acest moment este clar si evident pt absolut toata lumea - in tara…

- Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut, intr-o emisiune la B1 TV, ca intreg scandalul din PSD a pornit de la ministrul de Interne, Carmen Dan. Basescu sustine ca desi ministrul stia ca premierul nu-si dorea schimbarea sefului din Politie, Carmen Dan i-ar fi fortat mana lui Tudose."Sincer…

- Premierul Mihai Tudose a avut prima reactie dupa declaratiile ministrului de Interne, Carmen Dan. In direct la Romania TV, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a negat faptul ca Tudose ar fi demis-o pe Carmen Dan, așa cum anunțase jurnalista Andreea Crețulescu. Stefanescu a spus…

- Reactie a deputatului Victor Ponta pe contul sau de Facebook, dupa ce premierul Mihai Tudose a fost asigurat de sustinere in functie din partea PSD. Fostul prim-ministru spune ca a vazut de atatea ori „filmul" in care Li...

- Mihai Dedu, reacție neașteptata la adresa colegului Busu, in timpul știrilor matinale de joi dimineața. Totul a pornit de la o ghicitoare spusa de prezentatorul știrilor Pro tv, iar momentul a starnit amuzamentul tuturor. Mihai Dedu i-a spus o ghicitoare lui Busu, la care acesta nu a stiut sa raspunda,…

- Miscare neasteptata pe piata bancara! Leumi, cea de-a doua banca din Israel, iși vinde unitatea din Romania companiei britanice de investiții Argo Capital Management, potrivit Profit.ro.Citeste si: Dana Grecu, anunt CONTROVERSAT, in direct: 'De astazi sunt Dana Chera...' Argo Capital…

- Traian Basescu i-a raspuns dur lui Calin Popescu Tariceanu, dupa ce șeful Senatului i-a transmis lui Klaus Iohannis ca se folosește de tacticile fostul președinte. "El face aceeași greșeala pe care a facut-o predecesorul sau, Traian Basescu, de a folosi aceste forțe represive ale statului pentru…

- Camera Deputatilor a adoptat vineri cu 184 voturi ”pentru” si 46 de abtineri un proiect de lege initiat de PNL si USR de trecere a Monitorului Oficial de la Guvern in subordinea Camerei. ”Regia Autonoma Monitorul Oficial se organizeaza ca regie autonoma sub autoritatea Camerei Deputatilor”,…