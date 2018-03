Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, intr-o conferinta de presa la Arad, ca saluta acceptul SRI de a desecretiza protocolul incheiat in 2009 cu Parchetul General. In opinia sefului Senatului, a existat o "fratie nesanatoasa" intre procuratura si Serviciu care a incalcat democratia.

- Fostul presedinte Basescu si-a spus un prim punct de vedere cu privire la protocolul facut public vineri, pe site-ul SRI-ului, si anume cel dintre Serviciul Roman de Informatii (SRI) si Parchetul General, document datand din 2009 si aprobat de cei doi sefi de institutii de la acea vreme, George Maior…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a precizat, vineri, pe Facebook, ca aprecieaza desecretizarea protocolului din 2009 dintre SRI si Parchetul General. El a precizat ca va aprecia, insa, si continuarea desecretizarilor. “Apreciem desecretizarea Protocolului SRI – Parchetul General – adevarul trebuie…

- Presedintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatorul Dana Girbovan, a spus ca protocolul incheiat intre Parchetul General si SRI, desecretizat vineri, incalca normele constitutionale de baza, iar aspectele prevazute in acest document sunt „cutremuratoare”, fapt constatat chiar…

- Mai multi magistrati si politicieni au reactionat dupa desecretizarea protocolului din 2009 dintre Parchetul General si SRI, presedintele UNJR Dana Girbovan, declarand ca acesta incalca normele constitutionale de baza si ca gravitatea actiunilor este cutremuratoare. Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat, vineri, publicarea protocolului semnat in 2009 intre Ministerul Public si SRI, afirmand ca din mandatul sau sunt invocate 5 hotatari CSAT dintre care 4 se refera la antiterorism si contraterorism si una singura la combaterea coruptiei.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca apreciaza desecretizarea Protocolului dintre SRI si Parchetul General, precizand ca "adevarul trebuie sa iasa la suprafata". "Apreciem desecretizarea Protocolului SRI - Parchetul General - adevarul trebuie sa iasa la suprafata! Vom aprecia continuarea…

- Judecatoarea Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, realizeaza o prima analiza dura a protocolului de colaborare dintre SRI si Parchetul General, publicat vineri, 30 martie, dupa desecretizare. Potrivit judecatoarei, documentul incalca normele constitutionale si…

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, a reacționat vineri dupa ce SRI a facut public protocolul incheiat in 2009 cu Parchetul General. Acesta face trimitere la articolele 14 și 16 din respectivul protocol, susținand ca „se vede foarte clar cum s-a produs toata aceasta incalcare flagranta a drepturilor și…

- Jurnalista Sorina Matei reacționeaza dupa ce Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Aceasta susține ca desi „cercetarea penala este secreta potrivit Codului de Procedura Penala, PG/DNA adica procurorii trebuiau sa…

- Prima reactie din cadrul Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, dupa publicarea protocolului de colaborare dintre Serviciu si Parchetul General, vine de deputata PSD Oana Florea. Aceasta afirma ca nu a apucat sa parcurga documentul, insa apreciaza transparenta de care au dat dovada cele…

- Parchetul General a anuntat marti ca a fost finalizata analiza privind procedura de desecretizare a protocolului incheiat intre institutie si SRI, concluzia fiind aceea ca sunt indeplinite conditiile legislatiei in vigoare pentru declasificarea documentului.

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control SRI, a declarat marti ca a discutat din nou cu seful Serviciului Roman de Informatii, care este de acord cu desecretizarea protocolului incheiat de SRI cu Parchetul General, dar ca trebuie sa existe un accept si din partea acestei institutii.

- Serviciul Roman de Informatii vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI, acesta anuntand ca directorul Serviciului, Eduard Hellvig, va veni in Comisia de Control inainte de desecretizare.

- Revocarea lui Kovesi. CSM nu a primit raportul privind DNA. Magistratii asteapta publicarea documentului Reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au declarat, vineri, ca raportul pe baza caruia ministrul Justitiei cere revocarea procurorului sef al DNA nu a ajuns la CSM, magistrati…

- Ministerul Public, prin vocea procurorului general Augustin Lazar, va avea o poziție fața de raportul ministrului Justiției, dupa ce acesta va deveni public. Parchetul General precizeaza ca dorește sa analizeze raportul inainte de a ieși public cu un punct de vedere. Ministerul Public va avea o poziție…

