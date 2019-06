Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a afirmat ca le-a sugerat celor de la PSD sa caute o femeie care sa candideze pentru un mandat la Cotroceni, precizand ca este singura șansa a partidului sa intre in turul doi la scrutinul prezidențiale.

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale va fi stabilit dupa congresul partidului, a anuntat, marti seara, Viorica Dancila, mentionand ca partidul isi propune sa castige aceste alegeri si, de aceea, pana la desemnarea persoanei care va reprezenta social-democratii in cursa pentru Cotroceni vor fi efectuate…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat ipoteza ca realizatorul TV Mihai Gadea sa fie candidatul PSD la alegerile prezidentiale, spunand ca a scazut mult nivelul de exigenta, daca se vorbeste de asemenea candidati. Aceasta varianta a fost lansata de Ion Cristoiu, care a spus ca Mihai Gadea a fost…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, sambata seara, la RomaniaTV, ca in opinia sa Laura Codruța Kovesi nu are șanse sa caștige alegerile prezidențiale din partea USR-PLUS și ca aceasta nu va intra in cursa pentru Cotroceni.Intrebat daca apreciaza ca Laura Codruța Kovesi va candida…