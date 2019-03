Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, sambata, ca PSD ”si-a facut o traditie sa fure” in sectiile de votare. El ii acuza pe social-democrati ca la referendumul din 29 iulie 2012 au furat doua milioane de voturi, motiv pentru care Liviu Dragnea are acum o condamnare.

- Mai multi ministri importanti ai cabinetului britanic urmaresc sa o inlature pe Theresa May de la conducerea guvernului in urmatoarele zile, a scris sambata publicatia Sunday Times, deoarece strategia acesteia in privinta Brexitului este praf si pulbere cu doar cateva saptamani inaintea termenului…

- Intrebat daca apreciaza ca Laura Codruța Kovesi va candida sau nu la prezidențiale, Traian Basescu a raspuns, in direct la Romania TV: „Nu cred, ca sa candidezi cu sanse la prezidentiale trebuie sa ai un partid puternic in spate, cu structuri. Daca prin absurd ar candida din partea USR-PLUS,…

- Indivizi inarmati au masacrat peste 110 etnici fulani in centrul statului african Mali, informeaza Reuters, citand declaratia primarului orasului Bankass, Moulaye Guindo, potrivit Agerpres.Citește și: Traian Basescu, vești PROASTE pentru Liviu Dragnea: Tudorel Toader nu-i poate rezolva problema…

- Fostul președinte Traian Basescu explica faptul ca Tudorel Toader nu poate da OUG pentru recursul in anulare pentru ca astfel ar incalca decizia Curții Constituționala.”Tudorel Toader nu poate sa vina cu ceea ce a cerut PSD. Sunt 2 subiecte: unul este sa acopere cu OUG pe recurs in anulare…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, marți, la Realitatea TV, ca liderul PSD Liviu Dragnea nu are viitor politic, iar fostul premier Victor Ponta este „mai toxic” decat șeful social-democrat și partidul acestuia nu este unul de perspectiva.„Deci el nu are viitor politic, va fi candidat…

- Biroul Permanent Național al PSD s-a intrunit, luni, iar unul dintre subiectele aflate in dezbatere a fost situația lui Tudorel Toader. Liderul PSD Liviu Dragnea vrea ca ministrul Justitiei, amenintat deja cu remanierea, sa dea cat mai repede Ordonantele asteptate si cerute de conducerea PSD, privind…

- Senatorul PMP Traian Basescu declara ca statul de drept este in pericol major, deoarece, in opinia sa Tudorel Toader, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu se ocupa de punerea sub control a justitiei, prin ordonante de urgenta. ‘Orice om normal cu respect pentru statul de drept ar spune ca prioritatea…