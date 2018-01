Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, intr-un interviu televizat, ca are o relatie institutionala cu presedintele PSD Liviu Dragnea si asa va ramane, negand ca isi doreste sa fie presedintele PSD.

- Premierul Mihai Tudose l-a sunat ieri pe președintele Klaus Iohannis sa-i spuna ca ii va trimite la Cotroceni demisia Doinei Pana și propunerea de inlocuire cu Ioan Deneș, senator al PSD. El a trimis alaturi de aceasta propunere și un dosar cu noua persoana propusa, relateaza Romania TV. Sociologul…

- Premierul Mihai Tudose s-a aratat extrem de nervos in ședința CExN si a intrat in polemica cu mai multi social-democrati. "Nu mai pot sa conduc un trabant și sa ajung in Formula 1", le-ar fi spus Mihai Tudose celor prezenți, potrivit Romania TV. Mihai Tudose a sugerat ca ar fi nevoie…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa reactionam din…

- Liderii partidelor maghiare din Romania cer autonomie teritoriala, locala si culturala. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care sustine ca ar trebui sa fie discute în 2018 si legiferate.…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, în sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. „Comitetul Executiv National de mâine, daca ar fi reprezentativ…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a postat pe Facebook un mesaj in care arata ca medicii nu mai parasesc țara ca urmare a creșterilor de salarii decise de actuala guvernare. „Manipulare a la Dragnea”, a fost reacția fostului ministru al Sanatații Vlad Voiculescu la adresa liderului PSD. „Majorarile salariale…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, pe Facebook, ca majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania, afirmand ca este una din cele mai importante reusite ale programului de guvernare. „Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sâmbata, ca România nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie, desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca spera ca acest lucru sa se întâmple în acest mandat.

- Premierul Romaniei da explicatii la Romania TV in scandalul salariilor. Cum se schimba salariile de la 1 ianuarie, atat in privat, cat si la stat, ce se intampla cu impozitele pe care le platim. Vor fi anunturi cruciale atat pentru populatie, cat si pentru mediul de afaceri. Nu in ultimul rand, primul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca unor membri ai Guvernului Tudose li s-a spus ca ar sunt buni sa devina presedinti ai PSD si i-a indemnat pe acestia sa spuna public din partea cui au venit aceste cuvinte, in caz contrar va spune el. "De la inceput, imediat dupa alegeri,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea și-a reafirmat sprijinul pentru mutarea ambasadei romane din Israel de la Tel Aviv in Ierusalim. Dupa ce saptamanile trecute președintele SUA Donald Trump a decis sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, șeful Camerei Deputaților a declarat ca și…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si seful Camerei Deputatilor, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca, desi PSD-ul a castigat alegerile, nu stie cine detine de fapt puterea in Romania. Totusi, seful PSD a subliniat ca presedintele Klaus Iohannis este principalul beneficiar al statului paralel.

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi ca Guvernul va da aviz negativ preoiectului de lege initiat de Liviu Dragnea si Calin PopescuTariceanu prin care Casa Regala ar urma sa primeasca o serie de facilitati si avantaje materiale. "Romania, din cate stiu eu, e republica, nu monarhie. Casa Regala are suficiente…

- Traian Basescu vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din Republica Moldova in 2018. Avocatul fostul președinte al Romaniei a spus ca Basescu ar putea candida, daca iși va redobandi cetațenia molodveneasca, scrie presa din Republica Moldova. „Din cate știu, domnul Basescu iși dorește sa candideze…

- Intrebat daca ar trebui intarite institutiile statului, Solomon a raspuns: „Eu cred ca sunt destul de puternice, numai ca trebuie sa doreasca sa fie cu adevarat institutii ale statului, asta care-l slujim noi si cetatenii”. „Statul paralel il putem defini fiecare cum dorim, dar vedem ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i a convocat, duminica seara, la sediul central al partidului, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala, potrivit Romania TV.Deputatul PSD Codrin Stefanescu, a declarat la Romania TV ca partidul va organiza mitinguri in Bucuresti si in…

- ”Doamna Primar General Gabriela Vranceanu Firea, decizia ilegala de a organiza un targ in Piata Victoriei este una ticaloasa si vreau sa cred ca ticalosia nu este principala dumneavoastra coordonata in modul de a va exercita mandatul de Primar General”, a scris Basescu pe Facebook. El i-a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca "sunt unii care confunda parteneriatele cu slugarnicia" și ca Romania "trebuie sa ramana a noastra". "Eu cred ca, daca poți, daca ai pârghii, daca cei care voteaza ți-au dat posibilitatea sa…

- Președintele organizației județene PSD Bacau, senatorul Dragoș Benea, a declarat ca relația cu ALDE „scarțaie” in teritoriu pentru ca aceștia nu ii respecta pe social-democrați și „canta pe 2-3 voci". Organizația județeana ALDE este controlata de ministrul Viorel Ilie. Atmosfera din teritoriu este in…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a ajuns la ora 17.30 la sediul DNA, unde a fost intampinat de sustinatori, care l-au aplaudat, dar si de contestari care l-au huiduit si i-au cerut demisia. Liderul social-democrat a plecat dupa 30 de minute, in aceeasi atmosfera incinsa din fata sediului PSD, unde…

- Cu prilejul CEx din stațiunea de pe Valea Cernei, Liviu Dragnea, liderul PSD, a prezentat obiectivele majore de indeplinit in aceasta perioada, pe primul plan aflandu-se „programul de guvernare și masurile pe care le avem prevazute pentru acest an. Mai sunt cateva masuri care mai sunt din programul…

- Europarlamentar PSD, atac la adresa lui Dragnea: Este exponentul cel mai notoriu al statului paralel PSD este deturnat cu buna stiinta de la scopul sau real, sustine europarlamentarul PSD Catalin Ivan, acesta fiind cel de-al doilea ales de la Bruxelles care se revolta impotriva lui Liviu Dragnea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Herculane, unde urmeaza sa aiba loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca nu crede ca Mecanismul de Cooperare si Verificare se va ridica vreodata. „În permanenta sunt îngrijorari, mereu e ceva la noi, nu cred ca…

- Intrebat despre un eventual miting PSD de sustinere a sa, Liviu Dragnea a raspuns: "Eu nu am venit sa cer sustinere, eu am venit sa dau sustinere partidului pentru a continua ceea ce am inceput. (...) Putem discuta de un miting, dar nu de sustinere." Presedintele PSD a estimat ca exista…

- Pomana porcului, paranghelia și șoriciul mancat dupa taiere, au deschis o noua Cutie a Pandorei in peisajul justiției din Romania. Și, uite așa, porcul a devenit marul discordiei din ultima perioada, un scandal la ascena deschisa dintre partea politica și cea a justiției din Romania. Astfel, consultantul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Parlament, intrebat daca se fac dosare politice in Romania, ca nu a „facut evaluarea din aceasta perspectiva”. „Eu in calitatea aceasta nu am rolul de a comenta declaratiile altor demnitari. (…) La momentul la care vorbim nu am facut evaluarea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Guvernul, care este supus unor "presiuni mari", trebuie "securizat" pentru a continua implementarea programului de guvernare, fiind de parere ca premierul nu trebuia sa vina luni sediul DNA pentru a-l susține, avand in vedere ca este…

- Liviu Dragnea a fost chemat vineri Direcția Naționala Anticorupție. Președintele PSD nu a ajuns insa in fața procurorilor pentru ca este plecat din țara. Avocații sai spun ca se va prezenta in fața procurorilor luni, 13 noiembrie.. Potrivit unor surse din presa, Dragnea are calitatea de inculpat intr-un…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la recentele modificari fiscale, ca actuala guvernare "joaca la ruleta Romania" prin masuri "extrem de imprudente", care lasa tara in seama "hazardului". 0 0 0 0 0 0 "Intr-adevar…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, participa marti, la Palatul Victoria, la discutiile pe care premierul Mihai Tudose le are cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania pe tema modificarilor Codului fiscal, potrivit unor surse politice.

- Inca o sedinta extraordinara de Guvern a fost amanata. Premierul Mihai Tudose a dat de ințeles ca transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat nu ar intra in dezbatere nici in ședința de miercuri. Primarii sustin ca noile masuri fiscale reduc veniturile la bugetele locale, si implicit…

- "Cred ca in 2018 nu, dar efectul va fi aproape același, pentru ca vor veni deduceri in funcție de nivelul de salarizare, in funcție de nivelul de venituri și in funcție de numarul de copii. La final, efectul va fi aproape același", a declarat Liviu Dragnea, luni seara, la finalul discuțiilor purtate…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca impozitul pe venit va fi redus la 10%, ironizandu-l pe senatorul PNL, Florin Citu, care a sustinut ca ca ministrul de Finante, Ionut Misa, a transmis Comisiei Europene ca impozitul pe venit va fi redus la 12%. Invitat sa comenteze raportul Comisiei Europene,…

- Dragnea: Eu cred ca presedintele Iohannis ar trebui sa numeasca pe toata lumea in Romania Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ironic ca in opinia sa seful statului ar trebui sa numeasca pe toata lumea in Romania, ca raspuns la intrebarea legata de schimbarea prerogativelor sefului statului…

- Presedintele PSD a declarat ca majorarea punctului de pensie se va face așa cum a fost prevazuta in programul de guvernare.'Sa nu riscam sa fim intr-o confuzie. Ceea ce ne-am asumat in programul de guvernare ca ritm de creștere a pensiilor nu este afectat. Punctul de pensie crește așa…

- Soarta alegerilor pentru sefia LPF s-a decis politic, duminica seara, in timpul partidei FC FCSB – ACS Poli Timisoara, cand Sorin Dragoi, contracandidatul lui Gino Iorgulescu, a refuzat mai multe propuneri, inclusiv pe aceea de a fi sustinut, la primavara, in candidatura la presedintia FRF. Socantele…

- Recolta de floarea-soarelui a Romaniei a ajuns la un record istoric de 3,16 mil. tone in 2017, fermierii romani inregistrand o productie medie de 2.725 kilograme la hectar, potrivit informatiile transminse de Liviu Dragnea, presedintele PSD, prin intermediul retelei de socializare Facebook.…

- Miercuri, la finalul sedintei coalitiei de guvernare, Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca punctul de pensie va creste cu 10% de anul viitor, asa cum este prevazut in programul de guvernare, insa prevederile Legii pensiilor nu vor fi incluse in bugetul de stat pe 2018. „Despre o noua lege…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat miercuri, la finalul sedintei coalitiei de guvernare, ca impozitul pe venituri se va reduce de la 16% la 10%. Insa intrebat daca masura se aplica tuturor salariatilor sau daca se introduce impozit zero pentru salariile sub 2.000 de lei, asa…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca il provoaca pe liderul social-democraților Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților, la o dezbatere televizata privind starea națiunii. „Il provoc pe Liviu Dragnea la o dezbatere publica privind situația Romaniei astazi, privind distrugerea…

- PSD "pare incapabil sa-si gestioneze interesele inauntrul partidului si in acelasi timp sa conduca tara", aceasta situatie avand repercursiuni si "asupra capacitatii de a gestiona interesele Romaniei", a spus vineri, la MEDIAFAX Live, fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu.Citeste…

- „La aproape un an de la alegerile de anul trecut, cand romanii au optat pentru un program de guvernare despre care PMP a avut tot timpul indoieli privind posibilitatea de a fi pus in practica, observam ca, in loc sa gaseasca solutii pentru a face mai buna viata romanilor, cei de la PSD exceleaza doar…