Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu spune ca "în mod cert" se va organiza un nou referendum în Marea Britanie pentru ramânerea în Uniunea Europeana, dupa ce parlamentariil britanici au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May cu Bruxelles. Potrivit…

- "Brexit - Un vis urat, din care Marea Britanie s-a trezit. Asa cum anticipam in ultima postare, a inceput batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana. In urma votului dat azi in Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are conditiile politice…

- Fostul președinte Traian Basescu a apreciat, marți seara, pe Facebook, dupa votul parlamentarilor britanici care au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana,…

- Fostul presedintele Traian Basescu sustine ca votul de respingere a acordului Brexit a fost cel mai clar semn ca s-a declantat batalia pentru ramânerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord în Uniunea Europeana .

- Votul din Parlamentul britanic privind acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana ar urma sa aiba loc marti seara in jurul orei 20:00 GMT (22.00 ora Romaniei), iar rezultatul votului va fi facut public dupa aproximativ 15 minute, relateaza Reuters.…

- Hunt a spus ca, in cazul in care acordul sufera o infrangere in parlament, exista o mare probabilitate a unei ''paralizii a Brexit-ului'' care ar putea duce la stoparea preconizatei retrageri a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar.El a adaugat ca parlamentul…

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o înfrângere în legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, să reprogrameze…

- Anuntul CJUE survine dupa ce marti un grup de politicieni scotieni au depus la Curtea de Justitie a UE o petitie referitoare la Brexit. Avocatii grupului de politicieni scotieni respectivi doresc ca CJUE sa decida daca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord isi poate anula notificarea…