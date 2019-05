Stiri pe aceeasi tema

- In cazul unui candidat urmeaza a fi introdusa la instanta o actiune in constatarea calitatii de colaborator al Securitatii, a anuntat joi CNSAS intr-un comunicat. Pentru 295 de persoane s-a stabilit ca nu au fost lucratori sau colaboratori ai Securitatii, iar alte 17 dosare sunt in lucru.…

- Fostul consilier prezidențial Elena Udrea reacționeaza din Costa Rica la acuzațiile aduse de CNSAS lui Traian Basescu potrivit carora fostul președinte a colaborat cu Securitatea. "Hmmm... tare chestia asta cu...

- Presedintele de onoare al PMP, senatorul Traian Basescu spune ca va avea o pozitie publica privind acuzatiile privind colaborarea cu Securitatea dupa ce va vedea dosarul din instanta. "Sunt la a cincea adeverinta. Inteleg ca colaborare, colaborare, dar nu exista un angajament. O sa ma duc la instanta…

- Presedintele de onoare al PMP, senatorul Traian Basescu, a afirmat vineri, la Iasi, fiind intrebat de jurnalisti cu privire la informatia conform careia a fost trimis in judecata de CNSAS pentru ca ar fi colaborat cu securitatea din perioada comunista, ca va avea o pozitie publica dupa ce va vedea…

- Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a decis, la ședința de joi, transmiterea catre instanța de contencios a unei acțiuni pentru a fi stabilita calitatea de colaborator al Securitații pentru Traian Basescu.”Traian Basescu: Ce e, ba, copii, v-a trimis Voiculescu…

- Gelu Voican Voiculescu, trimis in judecata in dosarul Revoluției, crede ca acest dosar este o comanda politica, bazat pe vorbe, nu pe fapte, pe care președintele Iohannis l-a preluat de la predecesorul sau Traian Basescu, dintr-un calcul electoral, potrivit mediafax.Fost membru al CFSN și…

- Informația privind finalizarea anchetei in dosarul Revoluției a fost prezentata și de presa internaționala, jurnaliștii menționand ca fostul președinte Ion Iliescu urmeaza sa fie judecat pentru ”crime impotriva umanitatii” in legatura cu rolul pe care l-a jucat in evenimente din 1989.”Este…

- Dosarul in care Tribunalul Constanta a decis, in prima instanta, la solicitarea Unitatii Administrativ Teritoriale UAT Constanta, anularea unei masuri dispuse de Curtea de Conturi va fi rejudecat. Decizia este definitiva si a fost luata ieri de judecatorii din Curtea de Apel Constanta. Reamintim ca…