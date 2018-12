Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma, intr-o postare pe Facebook intitulata "Mercenarii presei", ca "multi jurnalisti si analisti autodeclarati a fi “independenti” sunt platititi sa-i prosteasca pe romani" si sugereaza publicului ca mai bine sa urmareasca Discovery decat emisiunile acestora, el…

- Elena Basescu a lansat o colecție de haine pentru mame și copii, dedicata ocaziilor speciale din sezonul rece. Fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu spune ca oportunitatea acestui proiect a aparut in urma unei discuții cu creatoarea de moda Iulia Balan. Vezi galeria foto + 4 + 4 Elena…

- Jurnalistul Victor Ciutacu s-a dezlanțuit pe Facebook dupa ce politicienii din Romania au facut front comun pentru a cere autoritaților romane sa nu il extradeze pe jurnalistul turc"Cata grija va f...e pe voi de soarta jurnalistului turc vanat la harpon de Erdogan! Nu va e, ba, sila de voi…

- "Nu suntem pasalac turcesc, ci buni prieteni si parteneri egali ai Turciei. Autoritatile din Turcia au cerut extradarea ziaristului Kamil Demirkaya pentru opiniile criticele exprimate prin presa, la adresa puterii de la Ankara. In mod cert, acesta nu va avea parte de un proces corect…

- Fostul presedinte Traian Basescu a scris, joi pe Facebook, ca Romania trebuie sa se comporte ca un stat membru al UE si sa respinga extradarea jurnalistului turc Kamil Demirkaya, precizand ca tara noastra nu este "pasalac turcesc".

- Traian Basescu a afirmat ca trebuie reluata dezbaterea noii Legi a sanatații in contextul dezastrului Colectiv și a tanarului ars din Piatra Neamț, transferat la un spital din Belgia, precizand ca avem un sistem medical "organizat dupa canoane sovietice".Traian Basescu a afirmat, vineri pe…

- Doi barbati au fost surprinsi in timp ce sustrageau bunuri dintr un autoturism, in zona Anda din Constanta. Totul a fost filmat de camerele de supraveghere din zona.Proprietarul masinii a postat pe Facebook imaginile.Datorita neglijentei mele pentru ca am uitat masina deschisa acesti indivizi au intrat…