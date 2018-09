Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, PSD se aduna intr-o ședința urgenta a CEX! Mai mulți lideri au semnat o scrisoare prin care cer demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al partidului și al Camerei Deputaților. Liderul puciștilor e primarul Bucureștiului, Gabriela Firea.Din Opoziție, Traian Basescu știe…

- Traian Basescu a dat pronostic pentru lupta din PSD. Fostul presedinte merge pe mana lui Liviu Dragnea si spune ca Gabriela Firea va pierde conflictul cu liderul PSD. Liviu Dragnea va pierde partidul mai spre finalul anului, mai prognozeaza Traian Basescu.

- Se joaca in aceste zile o partida pe cat de dramatica, pe atat de interesanta. Cei doi protagoniști sunt Dragnea și Iohannis. Eventualele victime colaterale sunt cetațenii Romaniei. Din mai multe generații. Provocarea este uriașa avere a națiunii din subsolul Marii Negre. Arena de lupta e summitul…

- "Eu pot sa spun sigur cine va pierde, va pierde tara din conflictul asta, dar poate va castiga opozitia, daca este desteapta ca sa mearga acum cu motiunea de cenzura, pentru ca are toate motivele sa o faca. Are pesta porcina, cu un management defectuos al Guvernului, are mineriada guvernamentala…

- „Nu știu cine caștiga, dar pot sa va zic sigur cine pierde. PSD-ul pierde", considera Adrian Dobre. „Acest conflict, aceasta tensiune se datoreaza unor frustrari care s-au acumulat. Sunt mulți factori care pot fi analizați, discutați”, a declarat Dobre, miercuri seara, la TVR1, in cadrul emisiunii…

- Ea a vorbit si despre o "acuzatie diabolica" ce i-ar fi fost adusa si a spus, in acest context, ca nu este impotriva niciunei legi, dar ca totul trebuie sa fie in deplina legalitate, pentru ca PSD sa nu treaca rusinos prin istorie. "Nu am dorit niciodata sa ma substitui PSD. O alta acuzatie care mi…

- Speriați de moarte ca duduia Firea o sa fie un fel de Bombonica II și o sa-i dea in gat, cu „nume și pronume”, de-o sa infunde cu toții pușcaria, talharii din preajma lui Dragnea au ajuns, din disperare, sa comita ticaloșii fara margini. Faptul ca au batut și gazat protestatarii pe 10 august e […]

- Presedintele formatiunii social-democrate da de inteles ca vicepresedintele PSD aflat in fruntea Primariei Capitalei ar trebui sa faca mai mult decat sa formuleze acuzatii – cum a facut dupa recentul Comitet Executiv al Partidului Social Democrat. “Sunt afirmatii grave pe care le-a facut dna Firea,…