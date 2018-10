Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai socante demonstratii ale dezbinarii generalizate ar fi ca 1 decembrie sa prinda Romania fara o majoritate parlamentara, cu un premier demis sau demisionar, dar si fara Liviu Dragnea la conducerea PSD. In acest moment acest lucru pare posibil, dar improbabil. Nemultumitii din PSD…

- Legea offshore a trecut de Senat, cu modificari noi. Principalele amendamente adoptate de senatori, si propuse de PSD, se refera la posibilitatea ca investitorii sa-si deduca toate investițiile efectuate in perimetrele concesionate, de la intrarea in vigoare a acordurilor petroliere, in limita a 60%…

- ”Din punctul meu de vedere, prezența lui Calin Popescu Tariceanu in fruntea statului ar insemna inceputul normalizarii vieții politice din Romania. Mie mi s-ar parea un lucru extraordinar, tocmai pentru ca-l știu, știu ca este un liberal convins, ințelege foarte bine și nu s-a sfiit sa spuna care…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, traieste cu iluzia ca va fi sustinut de PSD la alegerile prezidentiale, ultimul sau test politic major, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Insa daca va merge pe mana lui Dragnea pana la capat, Tariceanu poate pierde tot: si candidatura la prezidentiale,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cu numai cateva zile inaintea mitingului de duminica, inițiat și asumat de avocatul Dan Chitic, Legea offshore sufera noi atacuri din partea unor importanți vectori de opinie. Oricat de disprețuit ar fi Traian Basescu, opinia lui conteaza. Cu atat mai mult capata relevanța…

- "Nu este luata o decizie definitiva, dintr-un motiv foarte simplu: alegerile sunt la mai bine de un an de zile de aici inainte și cred ca este util sa ne concentram pe probleme care țin de agenda ceateanului. Vreau sa fac o subliniere: sigur ca și pe mine și pe colegii din coaliție, ne preocupa,…

- Senatorul PSD, Liviu Pop, a publicat o imagine pe pagina de Facebook in care, in dreptul statelor America, Olanda, Austria, Germania apar niște gandaci. Aflat prin legatura telefonica la Digi24, prezentatoarea de știri i-a cerut explicații politicianului. ”Imaginea postata nu reprezinta gandaci…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti seara, la Antena 3, ca o candidatura a sa la alegerile prezidentiale din 2019 nu este un lucru de care sa se sperie si ca de foarte multe ori sta si se intreaba cum ar face el mandatul de presedinte si ce ar trebui sa faca pentru Romania.…