- Traian Basescu a lansat un atac devastator la adresa procurorului pe care a insistat sa il numeasca in fruntea Parchetului General și al DNA! Dupa apariția protocolului secret dintre PICCJ și SRI, Basescu o jignește grav pe Laura Codruța Kovesi, pe care o acuza ca a mințit cand a spus ca o astfel de…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, pentru B1 TV, ca nu a fost informat niciodata despre existența vreunui protocol sau despre conținutul acestuia. El spune ca nici actualul președinte, Klaus Iohannis, nu a știut de protocolul SRI - PICCJ. Intrebat daca iși reproșeaza ceva in scandalul…

- Traian Basescu a lansat un atac devastator la adresa Laurei Codruța Kovesi, pe care o acuza ca a mințit cand a spus ca o astfel de ințelegere nu exista și o numește ”fetița inca neajunsa la pubertate”. ”Din pacate, daca in timpul lui Daniel Morar, DNA a lucrat respectand Codul Penal, in timpul…

- Daniel Morar, judecator constituțional și fost sef al DNA, susține ca in perioada in care a condus Direcția Anticorupție nu a fost aplicat protocolul de colaborare incheiat intre Parchetul General și SRI. „La inceputul anului 2009, am primit, in calitate de procuror șef al DNA, spre conformare,…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, referitor la protocolul incheiat intre Parchet si SRI in 2009, ca singura reactie este depunerea unei plangeri penale nationale pe numele Laurei Codruta Kovesi, Florian Coldea, George Maior si Tiberiu Nitu, semnatarii documentului.Citeste si: …

- Romania are o femei extrem de puternice in funcții cheie. Cel mai des invocat exemplu este cel al Laurei Codruța Kovesi, dar și la nivel politic avem femei in funcții importante, cele mai cunoscute fiind premierul Viorica Dancila și primarul general Gabriela Firea.Citește și: Traian Basescu,…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca PSD nu va putea da un candidat pentru președinția Consilului European. Basescu a mai spus ca „e prematura discuția” despre posibila candidatura a presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, la șefia Consiliului European. „Am vazut, din…

- Traian Basescu a declarat miercuri seara, la Romania TV, ca nu crede ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi revocata din functie de presedintele Klaus Iohannis. Traian Basescu considera nesabuita o revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, apreciind ca aceasta ar putea fi interpretata ca un semnal…

- Liderul PMP, Traian Basescu, a afirmat, miercuri, ca daca Romania vrea presedintia Consiliului European trebuie sa puna de pe acum pe agenda aceasta tema la intalnirile cu toate statele membre ale UE, el adaugand ca este prematura o discutie cu privire la candidatura pentru aceasta functie a presedintelui…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, sugereaza ca un protocol poate fi desecretizat doar de catre șeful de instituție care a pus numele de secret de stat. „Șeful de instituție care a pus numele de secret de stat este singurul care poate decide desecretizarea. Viorica Dancila este…

- Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, considera ca Victor Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Traian Basescu, Elena Udrea si de alti oameni cu influenta din statul roman, comparandu-l pe fostul premier cu liderul rus interbelic, Lavrenti Beria, transmite corespondentul

- Liderul PMP, Traian Basescu, vine cu un semnal dur, dupa ce a supus aprobarii Consiliului Executiv National al Partidului Miscarea Populara doua proiecte importante: "Alegem primarul in doua tururi" si "Unirea cu R. Moldova".Citeste si: DISPARE o taxa importanta: Primaria o va plati in locul…

- Florian Coldea, audiat marți in comisia pentru controlul SRI. Fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informații trebuia sa fie audiat saptamana trecuta, insa președintele comisiei parlamentare, Claudiu Manda, a anunțat ca acesta este racit și nu poate veni. Ulterior, au existat speculații…

- Congresul PSD. Tariceanu: ”Iohannis isi va semna sentinta, nu va mai castiga al doilea mandat" Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, l-a atacat din nou pe presedintele Klaus Iohannis, in discursul de la Congresul PSD, sustinand ca, dupa castigarea alegerilor de catre PSD-ALDE, au fost „scoase de la…

- Liviu Dragnea calca pe urmele lui Traian Basescu, ramas celebru cu formula ”nu stiu daca-i bine domnu chestor” lansata in contextul referendumului de demitere din 2012. Prezent la bilantul DNA prezentat ieri, presedintele Klaus Iohannis a trecut cu arme si bagaje de partea Laurei Codruta Kovesi si a…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a oferit primele declarații referitoare la bilanțul DNA pentru anul 2017. Șeful statului a explicat ca, din perspectiva sa, „suntem tot mai departe de o revocare” a Laurei Codruta Kovesi. „Nu va fi nicio decizie astazi. Trebuie sa asteptam motivarea de la CSM.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea isi dorea sa o instaleze pe Viorica Dancila in functia de presedinte executiv al PSD, insa anuntul facut de Marian Oprisan, ca va intra in competitia pentru un loc in conducerea partidului, l-a constrans pe presedintele social-democrat sa faca un pas in spate.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca reactia Comisiei Europene privind cererea ministrului Justitiei de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este una fireasca, adaugand ca Tudorel Toader indeparteaza Romania de perspectiva de ridicare a MCV. …

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca, in opinia sa, Laura Codruta Kovesi nu ar trebui schimbata de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar ar trebui pusa sa "curete" aceasta institutie, mentionand ca atat aceasta, cat si presedintele Klaus Iohannis…

- Generalul Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Paza (SPP), a revenit in atenția publica dupa scandalul in care a fost implicat de președintele PSD, Liviu Dragnea. Liderul social-democraților l-a numit “personaj veninos”.

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit, la Adevarul Live, despre incercarea de a modifica Constitutia, in sensul in care persoanele cu probleme penale sa nu poata ocupa functii publice, o campania demarata de USR alaturi de personalitati publice ca Mihai Sora sau Gabriel Liiceanu. De asemenea, Dan Barna …

- "As vrea sa vorbesc putin de manipulare. S-a spus ca se ia independenta Justitiei. Este o mare minciuna. In primul rand ca toate aceste legi imping mai multa responsabilitate la CSM. O sa vedeti, daca va uitati in proiectul de modificare a Legii 317/2004, care e CSM-ul, veti vedea ca CSM-ul este…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, sugereaza ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar trebui inlocuita din funcție pentru a recredibiliza instituția. „Trebuie adus DNA-ul macar la nivelul si credibilitatea pe care le avea in timpul lui Morar, cand nu prea plecau dosare fara probe…

- Traian Basescu a fost intrebat, vineri, la Sinaia, cum comenteaza decizia guvernantilor in ceea ce priveste formularul 600. “Prosti ca noaptea, ce sa spun, daca nu s-au putut gandi ca acest formular 600 creeaza probleme, iar renuntarea la el creeaza probleme mai mari. Si o sa va spun de ce.…

- "Va pot spune de pe acum ca nu sunt de acord cu prag la abuzul in serviciu. Pragul va permite foarte multor ticalosi sa scape. Pe de alta parte, sustin fara rezerve definirea abuzului in serviciu si a modificarilor de la Codul Penal in acord cu recomandarile Comisiei de la Venetia", a declarat Traian…

- George Maior, audiat pe 27 februarie in comisia pentru controlul SRI. Anunțul a fost facut, vineri, de președintele comisiei parlamentare, Claudiu Manda (PSD). Presa a fost ținuta in afara Parlamentului, la discuția ambasadorului Romaniei in SUA, cu șeful comisiei parlamentare, asta deși grupul parlamentar…

- Liviu Dragnea va fi audiat de Comisia pentru controlul activitatii SRI Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat în mod "sigur" la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, la o data ce va fi stabilita, a anuntat senatorul Claudiu Manda, seful acestei comisii.…

- "Pe parcursul lunii ianuarie, reprezentanții mai multor localitați din Republica Moldova au intreprins acțiuni cu caracter antistatal, antipopular și anticonstituțional. Este vorba despre așa-numitele declarații semnate de aleșii locali ai acestor localitați,, care au la baza intenții de lichidare…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

- Premierul Viorica Dancila a renuntat la serviciile SPP, imediat dupa investitura, paza fiind asigurata de catre Jandarmeria Romana, potrivit surselor mentionate de Mediafax. Decizia de a renunta la serviciile SPP a fost luata de toti ministrii noului Executiv. Liderul PSD Liviu Dragnea…

- Decizia de a renunta la serviciile SPP a fost luata de toti ministrii noului Executiv. Presedintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat in mod repetat pe seful SPP, Lucian Pahontu, ca se implica in politica, la un moment dat spunand despre el ca este un personaj veninos. Imediat dupa investirea guvernului…

- Fostul președinte, Traian Basescu le transmite romanilor ca schimbarea legilor justitiei de acum nu afecteaza independenta magistratilor. Liderul PMP critica, in schimb, lipsa de transparența a actualei puteri și comisia lui Florin...

- Fostul presedinte, Traian Basescu, lanseaza un avertisment extrem de dur la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Actualul senator PMP nu e de acord cu modul de lucru al procurorilor si rade de Kovesi dupa inregistrarile in care aceasta ar fi indemnat procurorii sa 'decapeze' la premier.Citește…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca executivul european ”bate campii” in declarația privind modificarea legilor justiției și a codurilor penale din Romania. ”Ca sa nu fie dubii: (legea-n.r.) 303 este despre statutul magistratilor, 304 este despre organizarea justitiei…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca pachetul de legi ale justiției, care a trecut prin Parlament este unul cu foarte multe modificari corecte și necesare, de aceea ii indeamna pe toți criticii sa citeasca legile și sa nu se lase manipulați de cei care nu doresc o evoluție a sistemului judiciar…

- Liderul PMP, Traian Basescu, spune ca presedintele Klaus Iohannis a ales „cea mai comoda solutie“ pentru el, prin desemnarea Vioricai Dancila ca premier. „Oare sa fie dragostea de la Grivco de vina?“, se intreaba Basescu.

- Klaus Iohannis Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca va chema incepand de miercuri partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice negative, anuntand ca Mihai Fifor a fost desemnat premier interimar. UPDATE 17.50: PSD-ul…

- ”Jucati Domnule Presedinte! Cred ca merita”, scrie Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Liderul PMP continua: ”Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana marca Daddy, este propunerea PSD pentru functia de premier. Desigur, pentru aparente, deputatul de Vaslui, Dumitru Buzatu (pe post de mana…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca va merge, miercuri, ca șef al unei delegatii PSD-ALDE, la consultarile care vor avea loc, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru, asta deși, anterior, afirmase ca nu va…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a reacționat dupa ce PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, care intre timp a demisionat din funcția de premier. Intr-o postare in care vorbește despre „Daddy”, porecla data lui Dragnea de liderii social-democrați, Basescu…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca ministrul de Interne Carmen Dan a provocat criza politica, „probabil indemnata de Liviu Dragnea”, afirmand ca mentinerea acesteia in Guvern si inlaturarea lui Mihai Tudose l-ar decredibiliza pe Dragnea.

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

