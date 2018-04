Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a anuntat, marti, ca va fi retras sprijinul politic in cazul a doi consilieri locali din Sectorul 6, acuzandu-i pe acestia ca ”au vizat o preluare ostila organizatiei din sectorul 6, spre a fi predata unui eventual alt partid”.

- Sanctiuni contraventionale in valoare totala de peste 32.000 de lei au fost aplicate, vineri, de politistii Capitalei in urma unor controale la opt societati comerciale din sectorul 6.Citeste si: Traian Basescu, TIR DE ATACURI in scandalul momentului: 'Cum Dumnezeu ramane cu MINCIUNA incrancenata…

- Peste 150 de membri ai PMP Cluj, printre care si persoane din conducere, au decis sa plece din aceasta formatiune politica si sa treaca la PNL, au anuntat marti liberalii clujeni."Membrii PMP Cluj parasesc in masa formatiunea si adera la PNL Cluj! Fostul presedinte si consilier judetean al…

- Fostul sef al statului Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior sunt cei care "l-au facut" pe Victor Ponta presedinte al PSD, a afirmat, luni, liderul organizatiei Vrancea a social-democratilor, Marian Oprisan, potrivit Agerpres.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca protocoalele incheiate de SRI cu alte institutii trebuie desecretizate, in contextul presiunii publice, desi exista riscul ca infractorii sa profite de acest demers, afirmand ca CSAT „nu are ce sa desecretizeze”.

- Cei 23 de consilieri locali din cadrul Consiliului Local Municipal Buzau au votat joi, in unanimitate, o declaratie politica de unire cu Republica Moldova. Initiativa apartine primarului municipiului Buzau, Constantin Toma (foto), care a precizat ca este vorba de o "unire simbolica, fara efecte...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat miercuri ca, incetul cu incetul, PSD construieste "o groapa" in care va intra economia romaneasca. "Incetul cu incetul, PSD construieste o groapa in care va intra economia romaneasca. Rata inflatiei a ajuns de la 0,2%, la momentul preluarii guvernarii de catre…

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, a anuntat miercuri ca Ioana Constantin, fost presedinte al partidului M10, s-a inscris in PMP. "Printre hotararile pe care le-am luat ieri (marti - n.r.) la Consiliul National al PMP se numara si campania nationala pe care o vom declansa…

- Liderul PMP, Traian Basescu, vine cu un semnal dur, dupa ce a supus aprobarii Consiliului Executiv National al Partidului Miscarea Populara doua proiecte importante: "Alegem primarul in doua tururi" si "Unirea cu R. Moldova".Citeste si: DISPARE o taxa importanta: Primaria o va plati in locul…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca un premier sau un ofiter de informatii nu va devoala secrete de stat la audierea la o comisie parlamentara, ci, eventual, doar unele "lucruri ilegale, daca le cunoaste". "Eu sunt un om realist. De la un ofiter de informatii, de la un sef de stat,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca nu va sustine proiectul privind pensiile speciale pentru alesii locali, afirmand ca pensiile speciale sunt „un furt” pentru ca nu sunt rezultate din contributii. In ciuda pozitiei fostului sef de stat, au fost parlamentari PMP care au semnat proiectul…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca nu va sustine proiectul privind pensiile speciale pentru alesii locali, afirmand ca pensiile speciale sunt „un furt” pentru ca nu sunt rezultate din contributii.

- Se intorc pensiile speciale pentru alesii locali. Horia Nasra: "Nu cred ca Romania saraceste" Parlamentarii de Cluj ai PNL si PSD au pareri diferite cu privire la acordarea unor pensii speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de consilii judetene. Mai multi parlamentari…

- "Alegem primarul in doua tururi" si "Unirea cu R. Moldova" constituie doua proiecte care vor fi supuse marti aprobarii Consiliului Executiv National al Partidului Miscarea Populara. Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a explicat ca aceasta campanie - "Alegem primarul in doua tururi" - trebuie…

- Deputatul PNL Corneliu Olar, cel care a initiat proiectul privind pensiile speciale pentru alesii locali, a anuntat marti ca isi retrage semnatura de proiect, alaturi de ceilalti colegi din PNL care au semnat, pentru a respecta decizia conducerii partidului, insa nu va depune cerere sa fie retras proiectu,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a raspuns luni la declaratiile fostului presedinte Traian Basescu, potrivit carora una dintre rezolutiile adoptate in Congres ar arata ca PSD il sustine pe presedintele Klaus Iohannis pentru functia de presedinte al Consiliului European. Acesta a spus ca „nu s-a dus…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat luni ca partidul l-ar sustine pe presedintele Klaus Iohannis la viitoarea presedintie a Consiliului European, asa cum a sustinut fostul presedinte Traian Basescu, dupa ce la Congresul PSD din 10 martie a fost adoptata o conventie pentru sustinerea unui candidat…

- Remus Borza nu exclude un asemenea scenariu, dimpotriva. Astfel, potrivit deputatului Klaus Iohannis are toate șansele sa devina președinte al Consiliului European. Remus Borza și-a argumentat afirmația, precizand ca Iohannis ”se contopește in portretul” unui inalt demnitar european. „Putem…

- Presedintele PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc, considera ca mesajul transmis de Ludovic Orban la Consiliul National al partidului de duminica, prin care i-a indemnat pe cei din teritoriu sa "dea cu parul" in reprezentantii PSD din judete, nu trebuie inteles ca o transformare a "terenului de lupta cu…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii discuta luni sesizarea fauta de redactia Lumea Justitiei privind eticheta ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Conform procedurii, au fost citate toate partile, anunța presedintele CNCD – Asztalos Csaba,…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) va discuta, luni, sesizarea redactiei Lumea Justitiei (luju.ro) privind eticheta ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Conform procedurii, au fost citate toate partile, a precizat pentru News.ro…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut joi o intrevedere cu presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, aflat in vizita oficiala in Romania, cei doi discutand pe larg despre subiectul interconectarilor in domeniul transporturilor si in sectorul energiei. Potrivit unui comunicat al…

- Președintele CJ Vrancea Marian Oprișan a lansat luni, la Palatul Parlamentului, un atac la adresa secretarului general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu. ”Numai un nebun ar putea sa spuna ca Liviu Dragnea, care a avut atat de suferit, ar avea legatura cu serviciile. Nu, Liviu Dragnea nu are legatura…

- "Daca Michel Barnier, negociatorul sef al Comisiei Europene pentru Brexit, va ajunge seful Comisiei Europene in 2019, cele mai mari sanse la sefia Consiliului European are Klaus Iohannis", au declarat sursele citate de Hotnews. Aceste doua pozitii sunt de regula negociate politic din timp, iar rezultatul…

- Un lector universitar de la UBB Cluj a vorbit despre scaderea salariilor, cu toate ca PSD promitea majorari fabuloase. Claudiu Turcus cere ca toți profesorii sa se uneasca și sa demareze un protest. Lectorului i-a scazut salariul cu 80 de lei în luna februarie,…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca, in opinia sa, Laura Codruta Kovesi nu ar trebui schimbata de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie, dar ar trebui pusa sa "curete" aceasta institutie, mentionand ca atat aceasta, cat si presedintele Klaus Iohannis au…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat în ceea ce priveste declaratiile premierului Viorica Dancila - care i-a numit ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'' -, sefa Executivului urmând sa fie citata pentru audieri marti."Înca nu s-a înregistrat…

- Oana Florea, președintele comisiei parlamentare care a anchetat episodul ”sufrageria lui Gabriel Oprea”, vine, vineri, la ora 11.00, la interviurile Libertatea LIVE . Deputatul PSD va vorbi despre concluziile comisiei speciale a Parlamentului, despre audierile persoanelor publice implicate in seara…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul "prin falsurile" pe care le introduce in opinia publica. "Astfel de rapoarte nu…

- Fostul presedinte Traian Basescu ii transmite presedintelui PSD Liviu Dragnea ca mentinerea lui Darius Valcov in aparatul premierului nu este posibila, chiar daca sentinta de 8 ani de inchisoare nu este una definitiva.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice.

- Presedintele PMP Traian Basescu a afirmat, vineri, la Sinaia, ca modificarea legilor justitiei aduce si ”cateva lucruri bune”, cum ar fi separarea carierei magistratilor, consolidarea Inspectiei Judiciare, infiintarea unei structuri speciale care sa ii ancheteze pe procurori si judecatori, dar afirma…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a afirmat vineri, la Sinaia, ca nu sustine introducerea unui prag pentru infractiunea de abuz in serviciu, deoarece o astfel de masura ar "permite multor ticalosi sa scape", relateaza News.ro. In schimb, a precizat ca doreste definirea…

- La aceasta ora, are loc intalnirea Comitetului Executiv al Partidului Miscarea Populara, la Sinaia. Sunt prezenti liderii organizatiilor judetene, membri ai conducerii centrale si presedintele PMP, Traian Basescu. Pe ordinea de zi a intalnirii se regasesc proiecte precum numirea presedintilor interimari…

- Interviu exclusiv cu Anatol Salaru, presedintele executiv al Partidului Unitații Naționale. Igor Dodon a savârșit un abuz atunci când i-a retras cetațenia lui Traian Basescu, iar Partidul Unitații Naționale (PUN) ar accede în Parlament și fara fostul șef de la Cotroceni,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, scrie sambata, pe pagina sa de Facebook, ca "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale" si adauga ca "asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie."

- "Va fi foarte docila in relatia cu (...) Dragnea. In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului", a declarat Traian Basescu, la TVR1, intrebat care va fi, in opinia sa, comportamentul Vioricai Dancila ca premier in relatia cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Fiind intrebat daca de abia acum incepe…

- Fostul presedinte al României, Traian Basescu, a contestat luni decizia Judecatoriei Chisinau prin care i s-a respins cererea cu privire la anularea decretului emis de Igor Dodon, prin care i-a fost retrasa cetatenia Republicii Moldova, relateaza portalul Moldova.org. 'Pe parcursul…

- Luni, la Judecatoria Chișinau, are loc o noua ședința de judecata in procesul dintre fostul președinte roman Traian Basescu și actualul șef de stat moldovean, Igor Dodon, cu privire la anularea decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova. Liderul Partidului Unitații Naționale, Anatol Șalaru,…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca președintele Klaus Iohannis ar fi fost „pacalit” privind un plan al lui Liviu Dragnea de suspendare a șefului statului daca nu ar fi desemnat noul premier PSD. „Poate coristii reusesc sa explice public, cat este de constitutional ca…

- Ex-presedintele si actualul sef al PMP, Traian Basescu, il critica virulent, printr-un mesaj postat pe Facebook, pe presedintele Iohannis, dupa ce acesta a acceptat nominalizarea PSD a Vioricai Dancila pentru functia de premier, spunand ca a seful statului a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana…

- Fostul președinte Traian Basescu o acuza pe Raluca Turcan, una dintre fostele sale colege din PD și PDL, ca impreuna cu alți doi parlamentari au inițiat o lege prin care se da amnistie fiscal pentru dezvoltatorii imobiliari evazionisti. Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț a fost REȚINUT…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la B1 TV, ca va depune în Parlament, un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii. ”(La începerea sesiunii parlamentare-n.r.)…