Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a cerut parlamentarilor din Romania și Republica Moldova sa voteze unirea celor doua state. Declarația a fost facuta la „Marea Adunare Centenara”, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Circa 100.000 de oameni au…

- „Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum: aici, romanii din Republica Moldova au dat in 1989 batalia pentru limba romana. 300.000 de romani din Republica Moldova au cerut ca limba romana…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la „Marea Adunare Centenara“ de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.

- Traian Basescu a declarat, duminica, la „Marea Adunare Centenara” de la Chisinau, eveniment organizat cu ocazia implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau ar trebui sa ceara urgent unirea celor doua state.

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a cerut duminica, la Chisinau, Parlamentului Romaniei si Parlamentului Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari, in cinstea Centenarului Unirii. „Marea Adunare Centenara”, manifestatie dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania,…

- Evenimentul a inceput cu un spectacol folcloric, dupa care a fost intonat imnul de stat al Romaniei, la final, zecile de mii de particpanti scandand indelung "Unire!!". Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la "Marea Adunare Centenara" de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.Citește și: Mizele unui scandal…

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban.

- Marea Adunare Centenara se va desfasura in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, locul in care acum aproape 30 de ani incepea Miscarea de Renastere Nationala si erau organizate primele intruniri pentru revenirea la valorile stramosesti. La manifestatia care va aduna cetateni ai Republicii Moldova…

- Initiativa i-a apartinut viceprimarului orasului Brașov, Costel Mihai, iar ideea a fost imbratisata atat de edilul-sef, Gheorghe Scripcaru, cat si de Consiliul local. Mai mult, unul dintre consilieri a propus ca actul reunirii sa primeasca vot absolut, nu simbolic.Brasovul este cea de-a…

- Declaratie exploziva a presedintelui moldovean, Igor Dodon. Acesta a avertizat ca, prin sustinerea tacita a unionismului, România risca sa devina inamicul numarul unu al Republicii Moldova si ca relatia dintre Chisinau si Bucuresti va fi ca cea dintre Moscova si Kiev.

- La 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru "Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie 2018, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut, se arata in comunicatul Platformei…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat ca Romania ar putea deveni "dusmanul numarul unu al Republicii Moldova" daca va continua sa sustina miscarea unionista de la Chisinau. "Cred ca pericolul numarul unu acum pentru Republica Moldova este tot ce fac unionistii. Si nu intamplator sute de oameni…

- Cea mai ampla manifestatie unionista de la independenta Republicii Moldova este prevazuta pentru duminica, 25 martie, in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, la eveniment fiind invitati toti romanii de pretutindeni pentru a le cere autoritatilor de pe ambele maluri ale Prutului reintregirea…

- Printre localitațile din Republica Moldova care au semnat simbolic unirea cu Romania s-a numarat și satul natal al presedintelui Igor Dodon! Peste 500 de localnici din Sadova, intre care primarul si mai multi consilieri, si-au pus semnatura pe document.Localitatea din raionul Calarasi a beneficiat…

- Casa de Cultura din Odobești va invita la sarbatorirea Centenarului Unirii Basarabiei cu Regatul Romaniei, act savarșit la 27 martie 1918, la Chișinau. Evenimentul va avea loc, miercuri, 21 martie, de la ora 11.00. Cu titlul „Basarabia, pamant romanesc”, evenimentul este o invitație…

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md, preluat de Agerpres.

- „Va propun sa adaugam un proiect Unirea cu Republica Moldova. Este timpul sa incepem sa actionam si in Romania. Sunt 106 localitati din R Moldova care simbolic au votat in consiliile locale unirea cu Romania. Asta arata curaj in vremurile astea in Republica Moldova, in conditiile in care este un…

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md. '(...) Cunoastem ca peste…

- Intebat cum vede mișcarea unionista din Republica Moldova și declarațiile pentru unire pe care le-au semnat aproximativ 70 de primari din spațiul moldav și daca este fezabil proiectul reunificarii celor doua maluri ale Prutului, Andi Cristea a spus: "Intr-o oarecare masura, este normal sa existe…

- Peste 200 de reprezentanți ai administrației locale din Romania și Republica s-au intalnit sambata la Iași pentru a solicita Parlamentelor de la București, respectiv Chișinau, sa emita o declarație comuna privind reintregirea naționala prin Unirea celor doua state. Municipiul Iași a gazduit prima conferința…

- "Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea pe care le-au adoptat mai multe municipalitati sau conduceri de comune sunt de fapt expresia dorintei de a fi mult mai aproape de Romania. Ele nu au valoare juridica, sunt expresia unei dorinte pe care o intelegem si pe care o respectam. Acelasi…

- Dragi Tovarași și pretini, galeria intelectualilor și politicienilor de vaza care ne spun ca nu este acum momentul Unirii s-a întregit cu o noua figura hâda. Aș putea scrie mult despre conceptul de Igor fara de Țara, cu referire nu doar la actualul ne-președinte ci și la…

- Cincizeci de persoane din Intorsura Buzaului vor vizita Republica Moldova, in perioada 24-27 martie a.c., cu ocazia sarbatoririi Centenarului unirii Basarabiei cu Romania. In 27 martie 1918, Basarabia – așa cum fusese definita in cadrul administrației țariste in 1812 la Tratatul de la București – proclama…

- România urmarește pâna la fiecare leu modul cum sunt cheltuiți banii pe care îi acorda Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de ambasadorul României la Chișinau, Daniel Ionița, în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune…

- 'In calitatea noastra de intelectuali ai acestei tari, nu dorim sa intram in polemici juridice sterile, ci doar sa va amintim ca presedintele Nicolae Timofti i-a acordat cetatenia lui Traian Basescu datorita lucrurilor exceptionale pe care domnia sa le-a facut in favoarea cetatenilor Republicii Moldova',…

- Republica Moldova poate conta oricand pe ajutorul Romaniei, care este gata sa acorde tot sprijinul necesar pentru realizarea reformelor la Chisinau.Declaratia a fost facuta de europarlamentarul roman Andi Cristea si senatorul de la Bucuresti, Titus Corlatean.

- O persoana a decedat intr-un grav accident in Romania in care a fost implicat un microbuz din Republica Moldova. Potrivit informații, microbuzul a ieșit la depașire și a s-a ciocnit frontal cu o Dacia.

- Asociatia investitorilor din Romania in Republica Moldova a fost lansata oficial. Evenimentul a avut loc in contextul vizitei la Chisinau a premierului Romaniei Viorica Dancila, transmite IPN.

- Romania reprezinta principalul partener al Republicii Moldova in ceea ce priveste schimburile comerciale, insa, in acelasi timp, ocupa prima pozitie a investitiilor in aceasta tara, a declarat, marti, premierul moldovean, Pavel Filip, informeaza agerpres.ro. Acesta a avut la Chisinau o intrevedere…

- Cunoscut drept un susținator și un fan infocat al lui Vladimir Putin, Igor Dodon l-a laudat pe liderul de la Kremlin! Republicii Moldova ii lipseste un patriot precum Vladimir Putin, a declarat Igor Dodon, presedintele de la Chisinau, in cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, adaugand…

- "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am constatat ca nivelul acestora este unul solid, relatiile dintre Republica Moldova si Romania sunt excelente. Am evidentiat si multiplele instrumente care pot face acest dialog si mai rezultativ, ma refer…

- Guvernele Romaniei si Republicii Moldova vor avea, in perioada mediat urmatoare, o sedinta comuna la Chisinau, a anuntat, marti, premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, la finalul unei intrevederi cu omologul sau roman, Viorica Dancila. "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut luni o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat in vizita la Bucuresti, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. …

- Fostul presedinte Traian Basescu da de stire actualei puteri ca „a inceput Unirea”, precizand totodata ca pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale UNIREA cu Romania.

- Fostul presedinte Traian Basescu da de stire actualei puteri ca „a inceput Unirea”, precizand totodata ca pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale UNIREA cu Romania.

- Partidului Liberal a propus un proiect prin care anul 2018 sa fie numit in municipiul Chișinau „Anul Unirii”. Atat le-a trebuit, spiritele s-au incins intre aleșii locali. Intr-un final, dupa mai multe dispute, liberalii au ales sa paraseasca sala de sedinte.

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- Premierul V. Dancila, discutie telefonica cu omologul sau din R. Moldova Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a avut, astazi, o discutie telefonica cu omologul din Republica Moldova, Pavel Filip, cu care a abordat Parteneriatul Strategic dintre cele doua state…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic în privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte român Traian Basescu scrie adevarul.ro. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” în Republica Moldova doar…

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Fostul presedinte a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece "a creat o revolta destul de puternica"."Va dau o veste pe care cred ca nu o au foarte multi romani. Sunt patru comune din Republica Moldova care, saptamana…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, confirma temerile expuse de catre Igor Dodon privind riscul ca Republica Moldova sa-si piarda statalitatea, odata cu realizarea unirii cu Romania.

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie de unire cu Romania, semnatarii acesteia exprimandu-si bucuria de a sarbatori impreuna cu romanii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri...

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie simbolica de unire cu România, semnatarii acesteia exprimându-si bucuria de a sarbatori împreuna cu românii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri si

- Ministrul roman de Externe a precizat ca in cadrul intalnirii de miercuri, de la Bucuresti, cu omologul sau Italian, a fost aborata si problema Balcanilor de Vest, din perspectiva europeana, pe care ambele tari o sustin. “In contextul evolutiilor recente inregistrate in vecinatatea UE este cu atat…

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a adresat luni un indemn la apropiere a romanilor de pe ambele maluri ale Prutului, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, marcata in Republica Moldova si Romania de ziua de nastere a marelui poet Mihai Eminescu, subliniind ca limba romana ‘are…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…