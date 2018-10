Stiri pe aceeasi tema

- Teodor Meleșcanu, ministrul de Externe, a declarat ca luni va avea loc o ședința de Guvern in vederea adoptarii ordonanței de urgența privind legile justiției. Ulterior, premierul Viorica Dancila va efectua o deplasare externa. Ministrul de Externe a confirmat ca „in principiu”, luni, la ora 9, a fost…

- Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor comise de magistrati, care va fi infiintata ca urmare a modificarii Legii privind organizarea judiciara, a anuntat ministrul Justitiei, Tudorel...

- Guvernul are in lucru un proiect de Ordonanta de Urgenta care legifereaza cadrul general pentru infiintarea fondului suveran de investitii si, daca vor fi obtinute toate avizele, acesta ar putea intra in sedinta de Guvern de saptamana aceasta, a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor,…

- ”Am avut o intrevedere cu conducerea Comisiei de la Veneția, a durat o ora și jumaate și a fost foarte buna. A coincis cu momentul in care CCR a trimis, la promulgare, legea de modificare a legii 303. A durat 3 ani de zile, nu cred ca poate sa spuna ca nu a fost o dezbatere.Am mers la Comisie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca premierului Viorica Dancila i s-a solicitat ca Guvernul sa adopte o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie anulate protocoalele intre SRI si institutiile din justitie si efectele...

