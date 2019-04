Basescu-oparit cu cafea de Ilie Nastase!

Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase, candidat al UNPR la europarlamentare a fost filmat în timp ce arunca cu cafea peste fotografia lui Traian Basescu de pe un cort electoral al PMP din zona Pieței Victoria. Imaginile au fost postate pe Facebook de liderul PMP București, Cristian Petrescu.„Ești nebun,…

- Ilie Nastase si Anghel Iordanescu ocupa primele doua pozitii pe lista candidatilor UNPR pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, ei fiind urmati de vicepresedintele formatiunii Luminita Adam si...

- Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) a depus, marti, la Biroul Electoral Central, listele cu cele aproximativ 400.000 de semnaturi si lista candidatilor la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Foto: Facebook ALDE Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat ca formatiunea…

- Traian Basescu ar putea deschide lista pentru europarlamentare a PMP. Intrebat luni, la postul TVR, privind eventuala candidatura la europarlamentare, Traian Basescu a declarat ca inca nu a luat o decizie, dar ca va susține Partidul Mișcarea Populara in campania electorala. ”Deocamdata n-am luat o decizie.…