- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca seful statului, Klaus Iohannis, ar trebui sa o schimbe pe Laura Codruta Kovesi cat mai repede, daca tine la DNA, sau sa o pastreze cu mandatul de a indrepta ceea ce a stricat la DNA si de a scapa de procurorii slugi. El a spus, la Romania TV, ca Kovesi administreaza…

- Referitor la inregistrarea despre care șefa DNA spune ca este falsa, Traian Basescu spune ca este convins ca nu este așa și ca toata conversația este una reala. "Ce ție nu-ți place altuia nu-i face. Pe fratele meu cum l-au arestat deși inregistrarea prezentata nu era de pe suport original?"…

- Fostul președintele Traian Basescu, cel care a numit-o de doua procuror general și o data șefa a DNA, o critica in termeni duri pe Laura Codruța Kovesi. Intr-un interviu la RTV, Basescu afirma ca șefei DNA i s-a urcat puterea la cap și este in stare de orice pentru a-și salva cariera.Traian…

- Inspectia Judiciara, sesizata in legatura cu dosarul Microsoft Foto: Arhiva. Procurorul general Augustin Lazar a sesizat, înca din septembrie anul trecut, Inspectia Judiciara în legatura cu modul în care procurorul de caz, Mihaiela Moraru Iorga, a instrumentat dosarul Microsoft.…

- Bazandu-si regimul pe colaborarea stransa dintre procurori si agenti secreti, Traian Basescu vorbea la sfarsitul mandatului despre „statul mafiot”. Pe parcursul intregului regim s-au dat lupte grele in numele „independentei Justitiei” si pentru independenta Justitiei. S-a pus semnul egal intre statul…

- Nu imi dau demisia de la conducerea DNA! Este reactia procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, care a explicat, in direct la Digi24, cum s-a ajuns in situatia in care sase fosti ministri investigati pentru afacerea Microsoft au scapat de ancheta, pentru ca faptele lor erau...

- Ea a declarat, la Digi 24, ca DNA a cerut aviz de urmarire penala pentru ministri in dosarul Microsoft pentru ca procurorul de caz a considerat ca termenul de prescriptie se calculeaza de la data efectuariii ultimelor plati si el nu era implinit, iar practica judiciara era contradictorie, a intervenit…

- Reacție dura a jurnalistului Vlad Petreanu, dupa anunțul de joi al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) cu privire la cel mai mare dosar de coruptie din istoria tarii, dosarul Microsoft. Vlad Petreanu susține ca e „o situație foarte grava” și trebuie pedepsiți cei vinovați de acest eșec.„A…

- Procurorii anticoruptie au dispus joi clasarea cauzei fata de fostii ministri Dan Nica, Silvia Adriana Ticau si Alexandru Athanasiu cercetati pentru abuz in serviciu in dosarul Microsoft. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, cauza a fost clasata pe motiv ca faptele au fost…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova condamna categoric intenția cetațeanului român Traian Basescu de a înainta în Parlamentul României o inițiativa legislativa privind Unirea cu Republica Moldova. Declarația a fost facuta de catre PSRM prin intermediul unui comunicat…

- Deputatul Gigel Stirbu vine cu critici dure la adresa social-democratilor, dupa scandalul declansat de demisia lui Mihai Tudose. Liberalul are cuvinte grele si pentru ministrul de Interne, Carmen Dan. "guvernarea Romaniei a fost abandonata pentru ca doamna Carmen Dan sa nu fie remaniata cumva", sustine…

- Fostul presedinte Traian Basescu il numeste pe liderul PSD Liviu Dragnea “un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara”, ca urmare a deciziei PSD de retragere a sprijinului pentru premieurl Mihai Tudose, care si-a anuntat demisia.…

- Radu Calin Cristea a discutat despre Traian Basescu, jocurile de culise din timpul celor 10 ani de mandat, respectiv elita intelectuala din Romania. Scriitorul a vorbit și despre europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al justiției și procuror pe vremea lui Ceaușescu: „Domnul Liiceanu este…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- De-a dreptul jenanta prestatia pe care presedintele Romaniei Klaus Iohannis (foto mijloc) a avut-o, vineri 5 ianuarie 2018, la Consiliul Superior al Magistraturii, in deschiderea sedintei in care se alege noua conducere a CSM pe acest an. Fara sa citeasca de pe foaie, Iohannis a tinut un discurs nesigur…

- Liviu Dragnea a lansat un atac extrem la adresa președintelui Klaus Iohannis! Liderul PSD il acuza pe Iohannis ca e șeful statului paralel.”Nu cred ca este strain, președintele Iohannis. Crede ca e beneficiar. Eu cred ca se inșala, ar trebui sa se uite in istoria recenta. Structurile au pe…

- Presedintele Igor Dodon spune ca daca ar fi avut imputernicirile necesare l-ar fi declarat demult pe Traian Basescu persona non grata in Republica Moldova, acuzand ca fostul sef al statului roman "promoveaza deschis o propaganda de lichidare" a Republicii Moldova."Sa fi detinut imputernicirile…

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…

- Femeia grațiata, in 2014, de Traian Basescu, a fost condamnata, ieri, de Tribunalul Constanța pentru furt. Garofita Mocanu, dar și alte persoane, ar fi acționat prin ”metoda pomana“, relateaza presa locala.

- Afirmatii grave ale fostului presedinte, Traian Basescu. Acesta a lansat o serie de jigniri grave la adresa jurnalistilor care se plaseaza de o parte sau de cealalta în privinta legilor justitiei.

- Andrei Bivol, avocatul fostului șef de stat Traian Basescu, cel care il reprezinta pe oficialul roman in dosarul privind retragerea cetateniei moldovenesti de catre Igor Dodon, a declarat ca Traian Basescu si-ar dori sa participe in parlamentarele de la Chisinau. Potrivit adevarul.ro acest lucru ar…

- Fostul premier, Victor Ponta, continua razboiul total cu seful PSD, Liviu Dragnea, actualul sau șef din postura de președinte al Camerei Deputaților. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a dezvaluit primul conflict cu actualul sef al PSD."Primul conflict cu Liviu…

- „Cei care vorbesc de alegeri anticipate sunt copii. Nu cred ca este vreun politician responsabil care poate spune ca in Romania se pot organiza alegeri anticipate, la un an dupa victoria rasunatoare a PSD. Va spun ceva, ma tem ca ar caștiga tot PSD și tot cu scor mare. Pentru ca masurile pe care le-au…

- Palatul Elisabeta Palatul Elisabeta a fost atribuit Regelui Mihai I de statul roman, in 2001, ca locuința pentru un fost șef de stat pe durata vieții. Practic, dupa decesul Regelul Mihai I Familia Regala a Romaniei ar pierde dreptul de folosinta a Palatului Elisabeta. Construit initial…

- Fostul președinte Traian Basescu a apreciat, luni seara, ca protestele desfasurate in acest an in fața Guvernului ar putea fi solutionate printr-un dialog initiat de PSD in strada. El a adaugat ca presedintele Klaus Iohannis nu pare pregatit sa joace un rol de mediator și a precizat ca PSD greșește…

- A fost pedepsit exemplar pentru ca nimeni sa nu mai îndrazneasca în viitor sa faca ce a facut el. Și, probabil, pentru a i se închide și lui însuși gura. Dupa ce fostul ministru al Comunicațiilor a facut un denunț la Washington, adresat Procurorului General al Statelor Unite,…

- Gabriel Sandu, fostul ministru al Comunicatiilor in guvernul Emil Boc a trimis o denunț președintelui Donald Trump și procurorului general al SUA. Este vorba despre un denunț impotriva ambasadorilor Taubman și Gitenstein, unde se spune ca aceștia au participat intr-un grup criminal organizat impreuna…

- ”Jandarmeria prinsa in jocul politic a doua ...doamne. Premierul PSD cere sa nu se organizeze un targ in Piata Victoriei, constient fiind de implicatii. Primarul General PSD dispune sa se organizeze targul in in Piata Victoriei desi era constient de potentialul conflictual al acestei decizii. Numai…

- Fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu a anunțat ca a trimis procurorului general al SUA, Jeff Sessions, un denunț impotriva a doi ambasadori americani, Nicolas Taubman și Mark Gitenstein, in care dezvaluie ca aceștia au participat intr-un grup criminal organizat impreuna cu reprezentanții…

- Informații surprinzatoare despre un denunț formulat de un ministru penal. Este vorba despre Gabriel Sandu care a formulat un denunț adresat președintelui Donald Trump și procurorului general al Statelor Unite. Este vorba despre un denunț impotriva ambasadorilor Taubman și Gitenstein, unde se spune ca…

- Este vorba despre un denunț impotriva ambasadorilor Taubman și Gitenstein, unde se spune ca aceștia au participat intr-un grup criminal organizat impreuna cu reprezentanții Microsoft, impreuna cu Traian Basescu, Boc și Elena Udrea. Grup care a contribuit la fraudarea statului roman de o suma de zeci…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost criticat de socialiști și comuniști in Parlamentul Republicii Moldova. Deputații PSRM sunt indignați de faptul ca Basescu a facut propaganda politica in unele universitați din țara și au chemat reprezentanții Ministerului Educației la raport in plen.

- Președinții celor doua Camere pot reprezenta Parlamentul la defilarea de 1 decembrie, la o recepție, dar nu atunci când semneaza un comunicat în numele legislativului, a declarat miercuri fostul președinte Traian Basescu, senator PMP, care a mai spus ca PNL a

- Premierul Mihai Tudose vorbește in aceasta seara despre mișcarile de strada, despre moțiunea de cenzura care a picat astazi, despre pensii și salarii, dar și despre apele tulburi din politica. Premierul a afirmat, la inceputul discuției sale ca lumea a inceput sa simta ca „este manipulata și ca nu vine…

- „Se vorbește tot mai mult, in ultima perioada, despre existența unui stat paralel in Romania, care incearca sa preia controlul asupra puterii politice, calcand astfel in picioare votul romanilor din 16 decembrie 2016. Avem numeroase exemple de abuzuri savarșite de exponenții statului paralel. Vedem…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, crede ca actual șef de stat de peste Prut, Klaus Iohannis, nu va veni în R. Moldova la invitația lui Igor Dodon, transmite agora.md Declarația lui Basescu vine în contextul în care acum câteva saptamâni…

- "Condamna pe inculpatul Murgeanu Gheorghe Razvan la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere si stabileste un termen de supraveghere de 2 ani", se arata in decizia Curtii de Apel Bucuresti. …

- Fostul președinte Traian Basescu, actualul lider al PMP, a calificat sambata “revolutia fiscala” drept “un spectacol riscant si mincinos” in care PSD si Guvernul spera ca propaganda va acoperi tot ceea ce nu au facut si minciunile din campania electorala ceea ce se va rasfrange asupra populatiei. Potrivit…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, care in ultima perioada a intreprins mai multe vizite in R. Moldova, iar astazi se afla la Cahul, a remarcat ca situația podului care leaga Romania de R. Moldova, la punctul de trecere Leușeni-Albița, se afla intr-o stare deplorabila. Acesta a menționat…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca puterea de cumparare a romanilor a scazut in ciuda creșterii economice din acest an. Mai mult, Basescu critica scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%. „Am explicat de ce noi spunem ca intr-o perioada de creștere economica nu…

- Romania este jucata si lasata in seama hazardului, este de parere fostul presedinte, Traian Basescu, referindu-se la modificarile fiscale. Basescu a declarat, sambata, la Ploiesti, ca nu exista nicio justificare pentru schimbarea „peste noapte” a Codului Fiscal. Aflat, sambata, la Ploiesti,…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind schimbarea regimului juridic al unui imobil si pentru atribuirea destinatiei acestuia ca resedinta pentru persoanele care au avut calitatea de sef al statului roman, se arata intr-un comunicat al Executivului. Hotararea de guvern il vizeaza…

- Mihaela Iorga Moraru, procurorul revocat de DNA, dar repus in funcție de o decizie a magistraților, dezvaluie felul in care șefa DNA Laura Kovesi s-a desconspirat și a recunoscut ca a facut presiuni intr-un anumit dosar. Mai exact, in celebru și controversatul dosar Microsoft. Mihaela Moraru l-a sesizat…

- Procuroarea Mihaiela Iorga Moraru a transmis un memoriu Consiliului Superior al Magistraturii, in care dezvaluie cum Laura Kovesi s-a desconspirat de una singura si a recunoscut ca a facut presiuni intr-un anumit dosar. Documentul a fost prezentat, de Ana Maria Roman, in ediția de luni a emisiunii „Esential”,…