- Prima Conferința Județeana de Alegeri ALDE Dolj de dupa Congresul ALDE din aprilie 2017 a reunit la Complexul Expozițional din Craiova circa 800 de delegați din toate cele 111 localitați ale județului. La conferința au fost prezenți secretarul general al ALDE, ...

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, sustine ca cine are ceva de spus despre o eventuala implicare a SRI in politica la "impartirea puterii in Romania" trebuie sa "mearga pana la capat" cu declaratiile. "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat luni ca partidul l-ar sustine pe presedintele Klaus Iohannis la viitoarea presedintie a Consiliului European, dupa ce fostul presedinte Traian Basescu a sustinut ca la Congresul PSD din 10 martie a fost adoptata o conventie pentru sustinerea unui candidat al…

- Traian Basescu a fost taxat dur de fosta sa consiliera, care spune ca fostul președinte a facut o greșeala impardonabila in direct la televiziunea B1. Liderul PMP ar fi spus ca Liviu Dragnea și PSD au votat pentru susținerea lui Klaus Iohannis la șefia Consiliului European. Raluca Boboc a reacționat…

- Liviu Dragnea și-a adus iubita la Congresul PSD. Liderul PSD a pus-o pe Irina Tanase in primul rand, langa premierul Romaniei și primarul Capitalei, doua persoane extrem de importante in PSD. Așadar, Irina a intors toate privirile, cei mai mulți intrebandu-se cand va face șeful PSD marele anunț. Ramane…

- Liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca sunt opt motive pentru care trebuia organizat Congresul extraordinar al PSD, sustinand ca se impune prezentarea bilantului primului an de guvernare, dar si ca dezbaterile din spatiul public au capatat "o violenta extrema", care blocheaza…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, l-a atacat din nou pe presedintele Klaus Iohannis, in discursul de la Congresul PSD, sustinand ca, dupa castigarea alegerilor de catre PSD-ALDE, au fost „scoase de la sertar dosare de catre unii procurori marioneta”. Tariceanu l-a avertizat pe Iohannis ca „isi…

- Liviu Dragnea a ajuns la Sala Palatului in jurul orei 11:00. Liderul PSD a dat mana cu susținatorii sai și a venit insoțit de Marian Neacșu, care va candida pentru funcția de secretar general și Mihai Fifor. Președintele PSD a declarat ca are emoții pentru aceasta zi. PSD se reuneste…

- 'Nu este o tragedie sa avem noi alegeri, desi nu este o prioritate si niciunul dintre noi nu doreste acest lucru', a declarat el pentru cotidianul nationalist catalan El Punt Avui.Fostul lider al guvernului regional, destituit de Madrid in urma tentativei esuate de proclamare a independentei…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, aduce in vedere o problema cu care se confrunta mai mulți posibili candidați pentru funcțiile de conducere din cadrul partidului. Liderul PSD subliniaza niște carențe in ceea ce privește viitorul Congres al formațiunii politice. Ștefanescu s-a folosit…

- Intr-o intervenție la Romania TV, Bogdan Chirieac a discutat despre ”lupte grele” din PSD in prag de Congres. Analistul politic a aratat ca din acest punct de vedere PSD este un partid viu, facand o comparație cu situația din PNL. „Asta inseamna sa ai un partid autentic, un partid viu. Pe…

- Întrebata daca va coopera cu democratii în cazul în care Vlad Plahotniuc se retrage din politica, liderul PAS, Maia Sandu, a declarat ca presedintele PDM nu are intentia de a se retrage de bunavoie din politica, pentru ca asta ar însemna „justitia sa-l ajunga din urma”. …

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca pentru Palatul Elisabeta, Casa Regala nu ar trebui sa plateasca chirie, ci sa il primeasca in folosinta, asa cum se intampla si cu alte ONG-uri care folosesc gratuit spatii ale statului.

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni ca va lua o decizie in ceea ce priveste o eventuala candidatura la Congresul din 10 martie dupa sedinta Comitetului Executiv National. ''Dupa sedinta...

- Liderul aliatilor bavarezi ai cancelarului german Angela Merkel, Horst Seehofer, a afirmat miercuri ca Germania ar trebui sa organizeze noi alegeri daca membri ai Partidului Social Democrat (SPD) voteaza impotriva unei noi coalitii cu blocul conservator al cancelarului, relateaza Reuters. Cei 464.000…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, are o rabufnire, pe pagina personala de Facebook, asta dupa ce a fost atacat in ultima perioada. Deși nu da nume, din postarea lui Șerban Nicolae se ințelege ca atacurile sale se indreapta catre deputatul PNL, Florin Roman și catre jurnalistul Rareș Bogdan.…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat miercuri ca va candida pentru o functie de vicepresedinte la Congresul extraordinar al partidului din luna martie, daca se va impune alegerea unui nou Birou Permanent National, informeaza Agerpres.ro. El a adaugat ca a demonstrat intregii natiuni ca nu…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat ca, in opinia sa, Laura Codruta Kovesi nu ar trebui schimbata de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar ar trebui pusa sa "curete" aceasta institutie, mentionand ca atat aceasta, cat si presedintele Klaus Iohannis au gresit nerecunoscand…

- Declaratiile sefei DNA au provocat reactii diferite pe scena politica. Presedintele Senatului a fost vehement si a subliniat ca Laura Codruta Kovesi nu vede problemele din propria institutie.

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a precizat, miercuri, dupa CExN al PSD, ca la Congresul extraordinar al formatiunii din martie se intentioneaza prezentarea unui proiect de tara pe 25 de ani, care sa fie ulterior supus dezbaterii publice si transformat in lege, dupa discutii cu opozitia.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, miercuri, ca patru secretari de stat ai formatiunii vor fi schimbati in zilele urmatoare, deoarece nu au reusit sa performeze pe partea profesionala si politica. „Cel mai important punct de pe ordinea de zi a sedintei Biroului Politic…

- Liderul Partidului Politic Partidul Nostru și primarul orașului Balți, Renato Usatîi, a anunțat ca saptamâna curenta va demisiona din funcția publica. Politicianul a facut anunțul în cadrul emisiunii „Politica” de la postul de televiziune TV8, transmite IPN. Liderul…

- "Este necesar sa facem schimbari in politica medicamentului pe plan national. N-as putea sa va dau date concrete in acest moment, inca ma informez asupra acestui fenomen, dar asigur populatia ca medicamentele esentiale, cele care au lipsit o perioada, vor incepe sa apara. Adica, deja avem grija,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat convocarea unei reuniuni a Comitetului Executiv National miercurea viitoare, aceasta fiind precedata de un Birou Permanent National al partidului care va avea loc luni. Dragnea a dezmintit existenta „unor executii” in PSD, anuntate de „prosti” pe „tot felul…

- "As vrea sa vorbesc putin de manipulare. S-a spus ca se ia independenta Justitiei. Este o mare minciuna. In primul rand ca toate aceste legi imping mai multa responsabilitate la CSM. O sa vedeti, daca va uitati in proiectul de modificare a Legii 317/2004, care e CSM-ul, veti vedea ca CSM-ul este…

- Au fost opt ore si sapte minute de discurs. Liderul opozitiei a preluat microfonul la ora 10,24 si nu l-a mai lasat pana la ora 18,11, ramanand tot timpul in picioare, pe tocuri, fara a se intrerupe si fara a cere vreun ajutor, cu exceptia catorva pahare cu apa.

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice.

- Traian Basescu a fost intrebat, vineri, la Sinaia, cum comenteaza decizia guvernantilor in ceea ce priveste formularul 600. “Prosti ca noaptea, ce sa spun, daca nu s-au putut gandi ca acest formular 600 creeaza probleme, iar renuntarea la el creeaza probleme mai mari. Si o sa va spun de ce.…

- Liviu Dragnea va fi audiat de Comisia pentru controlul activitatii SRI Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat în mod "sigur" la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, la o data ce va fi stabilita, a anuntat senatorul Claudiu Manda, seful acestei comisii.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, in plenul Parlamentului, reunit pentru a se pronunta prin vot asupra investirii Guvernului Dancila, ca premierul desemnat Viorica Dancila are avantajul ca a stat 9 ani departe de politica interna. „Doamna Dancila are avantajul ca a stat 9 ani…

- Liderul PMP, Traian Basescu, a afirmat vineri seara ca, in situatia in care ar fi fost presedinte si trebuia sa nominalizeze pentru a treia oara un premier de la PSD, l-ar fi facut "afis" pe liderul PSD si ar fi obtinut si nominalizarea unui director al...

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca președintele Klaus Iohannis a acceptat prea ușor al treilea premier al coaliției PSD-ALDE. Basescu spune ca ar fi incercat sa negoiceze cu PSD, daca ar fi fost președintele Romaniei. „Daca nu puteam sa fac altceva, macar ii calcam…

- Fostul președinte, Traian Basescu le transmite romanilor ca schimbarea legilor justitiei de acum nu afecteaza independenta magistratilor. Liderul PMP critica, in schimb, lipsa de transparența a actualei puteri și comisia lui Florin...

- Liderul PMP, Traian Basescu, a facut vineri seara un exercițiu de imaginație. Acesta a afirmat ca, in situatia in care ar fi fost presedinte si trebuia sa nominalizeze pentru a treia oara un premier de la PSD, l-ar fi facut "afis" pe Liviu Dragnea, liderul formatiunii, si ar fi obtinut si nominalizarea…

- Liderul PMP, Traian Basescu, considera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general adjunct al social-democratilor, Codrin Stefanescu, "sfideaza poporul si realitatea politica" cand afirma ca din viitorul Guvern pot face parte "penali", Basescu apreciind ca "imaginea tarii este data…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca executivul european ”bate campii” in declarația privind modificarea legilor justiției și a codurilor penale din Romania. ”Ca sa nu fie dubii: (legea-n.r.) 303 este despre statutul magistratilor, 304 este despre organizarea justitiei…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca pachetul de legi ale justiției, care a trecut prin Parlament este unul cu foarte multe modificari corecte și necesare, de aceea ii indeamna pe toți criticii sa citeasca legile și sa nu se lase manipulați de cei care nu doresc o evoluție a sistemului judiciar…

- "Deja am hotarat ca vom vota impotriva guvernului Dancila, considerand ca doamna Dancila nu are nicio calitate care sa o impuna pentru aceasta candidatura, singura calitate a acesteia fiind supunerea fata de Dragnea si dorinta bolnava a acestuia de a avea la Palatul Victoria o marioneta care sa nu…

- Liderul PMP, Traian Basescu, spune ca presedintele Klaus Iohannis a ales „cea mai comoda solutie“ pentru el, prin desemnarea Vioricai Dancila ca premier. „Oare sa fie dragostea de la Grivco de vina?“, se intreaba Basescu.

- ”Jucati Domnule Presedinte! Cred ca merita”, scrie Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Liderul PMP continua: ”Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana marca Daddy, este propunerea PSD pentru functia de premier. Desigur, pentru aparente, deputatul de Vaslui, Dumitru Buzatu (pe post de mana…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a reacționat dupa ce PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, care intre timp a demisionat din funcția de premier. Intr-o postare in care vorbește despre „Daddy”, porecla data lui Dragnea de liderii social-democrați, Basescu…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul in domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Liderul…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca ministrul de Interne Carmen Dan a provocat criza politica, „probabil indemnata de Liviu Dragnea”, afirmand ca mentinerea acesteia in Guvern si inlaturarea lui Mihai Tudose l-ar decredibiliza pe Dragnea.

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- Tabara guvernamentala din PSD va forța in 2018 demisia sau invalidarea lui Dragnea ca președinte al PSD, afirma consultantul politic Cozmin Gușa, care mai are o veste proasta pentru oamenii puterii: legile justiției nu vor intra in vigoare in forma actuala dorita de parlamentari!Vezi și: Liviu…