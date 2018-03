Stiri pe aceeasi tema

- Ponta il desființeaza pe Dragnea, dupa Congresul Extraordinar al PSD de sambat a, in care Viorica Dancila a devenit locul doi in partid: ”De ieri, 10 Martie, tot ceea ce a reprezentat PSD a fost șters!”, a scris fostul președinte PSD, pe pagina de Facebook. ”De ieri, 10 Martie, tot ceea ce a reprezentat…

- Congresul PSD a fost marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, au decis sa se retraga dupa ce nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatilor. In strada, protestatarii anti-PSD au venit cu megafoane incercand…

- Viorica Dancila o va propune pe Rovana Plumb ca presedinte al Organizatiei de femei din PSD. "Organizatia de femei este o organizatie la care tin foarte mult si care este una dintre cele mai puternice organizatii din Europa si cea mai puternica organizatie de femei din Romania. De aceea am…

- Dragnea ii amenința pe contestatarii din partid: ”Alegerile s-au incheiat astazi și oricine mai vrea sa discute, nu cred ca mai poate face asta in interiorul partidului”, a spus liderul partidului, precizand ca s-a dat șansa tuturor sa candideze pentru funcțiile de conducere. “Eu imi doresc foarte mult…

- „Eu imi doresc foarte mult ca dupa acest Congres toata lumea sa ințeleaga ca marea masa a partidului nu mai accepta acțiuni care sa aduca atingere sau sa reprezinte atacuri ale unor membri de partid impotriva acestui partid. Avem obiective mult mai importante, avem o responsabilitate majora pentru…

- Liviu Dragnea le-a raspuns contestatarilor Ecaterina Andronescu și Nicolae Banicioiu, cei doi lideri care și-au retras candidaturile pentru functia de presedinte executiv al PSD. Cei doi i-au acuzat pe organizatorii Congresului extraordinar al PSD ca nu au avut posibilitatea sa se adreseze delegatilor…

- Sefa Guvernului va prelua, mai nou, si prerogativele care ii revin numarului 2 in cadrul Partidului Social Democrat. Totul dupa ce, la Congresul de sambata, Viorica Dancila a primit cele mai multe voturi, in defavoarea contracandidatilor sai, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu. Din cate a anuntat…

- Europarlamentarul Catalin Ivan, reacție dura la Congresul Extraordinar al PSD care a avut loc la Sala Palatului. El a scris pe Facebook ca a fost o zi “foarte trista”, in care s-a sinucis cel mai mare partid din Romania, adaugand ca s-a ajuns aici “din cauza ticalosiei lui Dragnea”, dar si a “lasitatii…

- „Acum cateva zeci de minute ar fi trebuit sa vorbim. Ar fi trebuit sa inceapa votul. Ințeleg ca acum se dau buletinele de vot, dar noi nu am apucat inca sa vorbim. Daca ei au considerat un Congres in felul acesta, un simulacru de alegeri, sa o spun foarte clar și foarte romanește, atunci pot sa faca…

- E scandal in toata regula la Congresul PSD, acolo unde Nicolae Banicioiu și Ecaterina Andronescu acuza jocurile de culise facute in favoarea premierului Viorica Dancila, astfel incat aceasta sa ocupe funcția de președinte-executiv al partidului. Banicioiu a acuzat voalat fraudarea votului…

- Votul din cadrul Congresului extraordinar al PSD pentru cele 18 functii de vicepresedinti, presedinte executiv si secretar general a inceput, iar candidatii nu au mai fost lasati sa tina discursuri. Desi in programul initial erau prevazute si discursuri ale candidatilor, acestea nu au mai…

- ''Eu cu doamna Andronescu nu o sa concuram pe aceleasi functii. (...) Ii rog pe oameni sa aiba incredere, ca suntem seriosi si stim ce avem de facut. Va candida doar unul. (...) Ne-am facut o strategie foarte buna'', a spus Banicioiu, la Sala Palatului. La randul sau, Ecaterina Andronescu…

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti, insa rezultatele sunt dinainte cunoscute. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica…

- Ziua decisiva pentru PSD. Partidul isi alege astazi noua conducere, intr-un Congres fara emotii pentru Liviu Dragnea, care a anuntat deja pe cine sustine pentru a deveni mana sa dreapta. Viorica Dancila este favorita pentru ocuparea functiei de presedinte executiv al formatiunii, pentru care se infrunta…

- Batalia pentru functia de presedinte executiv al PSD, la Congresul de la Sala Palatului, devine tot mai incinsa. Viorica Dancila, favorita lui Liviu Dragnea pentru aceasta functie, ar putea avea probleme serioase.Oficial, in cursa s-au inscris, pe langa premierul Viorica Dancila, fostii ministri…

- Circa 4000 de delegati PSD participa sambata la Congresul extraordinar al partidului, organizat la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 11.00. Acestia vor adopta o serie de rezolutii ale partidului si vor vota pentru noul Birou permanent national al partidului: 16 vicepresedinti - cate un barbat…

- Banicioiu, dupa CEx al PSD: Dancila are multa treaba de facut la Guvern. Nu ar trebui "incarcata cu alte treburi” Nicolae Banicioiu a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca reusita zilei este validarea tuturor candidaturilor, precizand ca Viorica Dancila este premierul Romaniei si presedintele…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, iar…

- Deși in CEx i-a fost aprobata candidatura pentru funcția de secretar general, Codrin Ștefanescu nu coboara armele impotriva lui Liviu Dragnea.„Faptul ca ne-a aprobat sa candidam intr-o competiție libera este foarte normal. In momentul de fața, avem la funcțiile de președinte executiv - Dragnea…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata, a anunțat Liviu Dragnea. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu…

- UPDATE: Comitetul Executiv National al PSD a decis vineri lista candidatilor pentru functiile puse la bataie in Congresul de sambata. Au fost aprobate 23 de dosare, desi numai 19 indeplineau conditiile de candidatura. Daniel Florea, primarul Sectorului 5, s-a retras din cursa pentru functia de vicepresedinte.…

- Comitetul Executiv National al PSD intrunit vineri a validat toate candidaturile depuse pentru alegerile care vor avea loc la Congresul extraordinar de sambata, desi teoretic nu indeplineau toate criteriile stabilite. Astfel, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu vor candida la functia de presedinte…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca o sustine pe Viorica Dancila pentru functia de presedintele executiv al partidului si a acuzat-o pe Ecaterina Andronescu ca nu s-a implicat în activitatea partidului.

- Liviu Dragnea i-a cerut sprijinul lui Gabriel Oprea, pentru a deveni președinte PSD, dupa cum spune fostul ministru pe contul de socializare. Reactia lui Oprea vine dupa ce, in contextul acuzatiilor privind relatia cu SRI, președintele PSD i-a raspuns lui Codrin Stefanescu: „Cred ca domnul Codrin…

- Libertatea.ro: Lista finala a candidaților pentru conducerea PSD. Joi, la ora 16.00, a expirat termenul pentru depunerea candidaturilor celor care vor sa ocupe in viitorul Biroul permanent funcțiile de președinte executiv, secretar general și 16 funcții de vicepreședinte, opt barbați și opt…

- NIcolae Banicioiu, cel care va candia pentru functia de presedinte executiv al PSD, împotriva premierului Viorica Dancila, considera ca Liviu Dragnea a facut unele greseli împotriva unor oameni vechi din partid, dar nu exclude varianta ca a fost prost

- Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu candideaza la Congresul din 10 martie pentru functia de presedinte executiv al Partidului Social Democrat, iar Marian Neacsu si Codrin Stefanescu pentru secretar general al PSD, informeaza Agerpres.ro Termenul pentru depunerea candidaturilor…

- Liviu Dragnea a spus ca este o minciuna faptul ca el ar organiza acest Congres doar pentru a "scapa" de membii PSD cu care este in conflict. „Nu, este o minciuna, dar eu m-am hotarat sa vorbesc mai multe dupa Congres, pentru ca nu vreau sa influentez votul si nu vreau sa ma acuze cineva ca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis lui Codrin Ștefanescu, Ecaterina Andronescu și Nicolae Banicioiu ca tot acest scandal nu face bine PSD-ului și le-a cerut sa se abțina. Mai mult, Liviu Dragnea a anunțat public ca o va vota pe Viorica Dancila pentru funcția de președinte executiv al…

- Social democratii aradeni vor avea la congresul de sambata 47 de delegati. Din punct de vedere numeric, delegatia este una medie, deci destul de importanta in economia votului, atat pentru vicepresedintii regionali, unde este in cursa si Mihai Fifor, cat si, mai ales, cel pentru desemnarea presedintelui…

- Dancila nu și-a depus candidatura inca, insa este o chestiune de timp. Organizația PSD București a formulat deja o rezoluție de susținere in care se precizeaza ca Viorica Dancila este o „persoana simpatica și diplomata”. De asemenea, Dancila este susținuta și de Liviu Dragnea pentru a ocupa funcția…

- Bubuie nervii in PSD, inaintea Congresului din data de 10 martie. Deputatul Catalin Radulescu susține ca masura luata in PSD ca in Congres sa fie ales din partea fiecarei regiuni un barbat și o femeie este ilegala și neconstituționala. Radulescu susține ca masura seamana cu politica anilor 50, cand…

- Cinci voci importante din PSD au criticat astazi la sedinta CEX planurile lui Liviu Dragnea de a organiza un Congres in data de 10 martie in care sa fie alesi noii vicepresedinti ai partidului pe cele opt regiuni, au declarat surse din partid. Cei care s-au declarat impotriva sunt Codrin Stefanescu,…

- Europarlamentarul socialist Ana Gomes ii raspunde premierului Viorica Dancila, cea care a comparat-o cu Monica Macovei pentru modul cum iși defaimeaza țara. Ana Gomes o ataca extrem de dur pe Viorica Dancila, despre care, pana acum, credea ca e muta sau nu știe sa vorbeasca. Citește și: SURSE…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca a avut astazi o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, despre colaborarea sa cu noul Guvern, unul dintre subiecte fiind despre justitie. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca in urmatoarele zile…

- Traian Basescu, despre condamnarea lui Darius Valcov. Fostul președinte i-a transmis liderului PSD, Liviu Dragnea, ca menținerea lui Darius Valcov in aparatul premierului nu este posibila, chiar daca sentința prin care a fost condamnat la opt ani de inchisoare nu este una definitiva. „Daddy, e groasa…

- *** Social-democratii s-au reunit în sedinta Comitetului Executiv National pentru a valida componenta Cabinetului Dancila. Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca vor fi si nume noi de ministri, dar si din vechiul Cabinet. * Înaintea sedintei, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat…

- Liderul grupului minoritatilor nationale Varujan Pambuccian a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca la investirea noului guvern votul deputatilor minoritatilor nationale nu va fi compact. Intrebat daca premierul desemnat Viorica…

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi, potrivit news.ro. Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme…

- „In ultimii ani am simtit ca se intampla lucruri bizare, in sensul ca cei care castiga alegeri si doresc sa-si promoveze colegii, cu cat sunt mai vocali impotriva statului paralel, cu atat primesc avize negative si fara explicatii si nu se spune care sunt problemele pentru ca sunt secrete de stat. Ne-am…

- Miercuri, presedintele Klaus Iohannis se consulta cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui candidat pentru functia de premier. Liviu Dragnea va merge personal sa pledeze pentru desemnarea candidatei propuse in ședința CEx a PSD, Viorica Dancila. Consultarile se vor desfașura conform urmatorului…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a trimis marți un apel clar catre șeful statului, Klaus Iohannis, prin care ii cere sa refuze nominalizarea unui alt prim-ministru PSD. Noua propunere a partidului pentru poziția de premier, Viorica Dancila, este doar o unealta foarte utila in jocul politic al președintelui…

- PSD o va propune pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Nascuta in Teleorman, Dancila a ajuns liderul europarlamentarilor PSD cu sustinerea lui Liviu Dragnea. „Toti cei din Teleorman trebuie sa plecam din tara?“, a replicat liderul PSD. Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor au refuzat nominalizarea…