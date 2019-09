Băsescu: Nu-i dau șanse lui Cumpănașu la prezidențiale Traian Basescu nu-i da șanse lui Alexandru Cumpanașu sa intre în turul al doilea la alegerile prezidențiale din toamna. Basescu a spus ca foarte mulți vor acuza faptul ca acțiunile lui Cumpanașu în ancheta privind rapirea Alexandrei au avut ca scop strângerea unei susțineri pentru candidatura, scrie Mediafax.



"Nu-i dau șanse (lui Alexandru Cumpanașu-n.red.), pentru ca mulți vor pune zbaterea lui legata de drama Alexandrei pe seama intenției de a candida la prezidențiale și va pierde foarte mult. (...) Sunt convins ca foarte mulți vor pune atitudinea lui pe seama… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

