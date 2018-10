Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul noii legi a pensiilor mentine furtul din banii publici in favoarea unor categorii bine selectate, mentinand sistemul special de pensii, sustine fostul presedinte Traian Basescu, senator PMP. "De mai bine de un an, in spatiul public se fac dezbateri lungi legate de noua lege a…

- Reacția lui Traian Basescu vine in contextul in care, miercuri, a aparut scrisoarea semnata de mai mulți lideri PSD , in care lui Liviu Dragnea i se cere sa iși dea demisia din funcția de președinte al partidului și al Camerei Deputaților. „PSD-ul este cel mai mare focar de pesta porcina africana din…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca procurorul general “se afla intr-o grava eroare, plasand justitia, una dintre cele trei puteri, in afara puterilor statului, deasupra acestora”. El spune ca, daca una dintre cele trei puteri isi incalca limitele constitutionale, CCR solutioneaza conflictele…

- "Alarma-n Guvern !!!!! România lu' tanti Veorica traiește “bine&" din împrumuturi și din banii de rezerva ai țarii!", atrage atenția jurnalista Realitatea TV, Denise Rifai, pe pagina sa de Facebook.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un nou mesaj – difuzat de data aceasta live, pe pagina de Internet a Administrației Prezidențiale – prin care iși menține, in mare parte, opiniile exprimate deja in noaptea de vineri spre sambata, imediat dupa violențele din Piața Victoriei, pe contul sau…