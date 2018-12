Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu "pune cruce" demersului opozitiei parlamentare prin care incearca sa darame Guvernul Dancila. Fostul presedinte sustine ca momentul potrivit pentru depunerea motiunii de cenzura era in septembrie, iar acum motiunea nu mai are nicio sansa. Referindu-se la liderii PNL, USR si PNL, Basescu…

- Moțiunea de cenzura a opoziției, intitulata „Ajunge! Guvernul Dragnea - Dancila, rusinea Romaniei!", a fost depusa la Parlament. „Moțiunea va fi citita luni dupa-amiaza, incepand cu ora 16.00. Dezbaterea și votul vor fi joi, incepand cu ora 10.00”, a anunțat Florin Iordache. „Daca tot au…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor sustine ca motiunea de cenzura pregatita de Opozitie nu are cum sa treaca in acest moment, in conditiile in care mai lipsesc 52 de voturi. „Opozitia vrea sa guverneze cu adevarat? N-am avut o disucstie cu Ludovic Orban.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica seara, ca o motiune de cenzura "nu are nicio sansa" sa treaca prin Parlament in acest moment, deoarece opozitiei ii lipsesc cel putin 50 de voturi. "Socotelile pentru motiunea de cenzura sunt foarte simple. (...) Nu…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, afirma ca demisia ministrului Victor Negrescu demonstreaza ca Guvernul Viorica Dancila nu este pregatit sa preia Presedintia rotativa a UE si le cere liderilor PNL si USR sa depuna impreuna motiunea de cenzura.”A demisionat ministrul 20 19. Domnule Presedinte…

- „Inca nu am stabilit exact cand depunem motiunea, dar o pregatim. In luna noiembrie sigur va fi o motiune. Da, purtam negocieri, discutam cu toata lumea. Suntem realisti, e posibil din nou sa nu treaca motiunea, pentru ca ati vazut PSD si ceilalti care sunt la guvernare se gandesc: aoleu, daca trece…