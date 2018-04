Stiri pe aceeasi tema

- "Absolut corecta. Ganditi-va ce s-ar fi intamplat daca o aprobau - ar fi creat un precedent care sa vina pe urma si la o comisie speciala care sa desfiinteze SRI sau sa-l mute si la SIE si asa mai departe. Curtea Constitutionala a procedat absolut corect. Nu e treaba Parlamentului sa faca comisii…

- Decizia CCR privind Comisia parlamentara de ancheta a activitatii sefului SPP este absolut corecta, considera presedintele PMP, Traian Basescu. "Absolut corecta (n.r. - decizia CCR). Ganditi-va ce s-ar fi intamplat daca o aprobau. Ar fi creat un precedent care sa vina pe urma si la o comisie…

- Fostul presedinte Traian Basescu, a declarat, marti, ca judecatorii CCR au procedat ”absolut corect” cand au admis sesizarile PNL si USR referitoare la infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta a activitatii sefului SPP, Lucian Pahontu, deoarece acest serviciu este sub controlul CSAT.

- CCR a admis sesizarile de neconstituționalitate in cazul șefului SPP, Lucian Pahonțu. Plenul Curții a constatat ca sunt neconstituționale dispozițiile privind constituirea Comisiei de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activitații directorului Serviciului de Protecție și Paza…

- Florin Iordache, președintele Comisiei speciale din Parlament pentru legile justiției, a explicat in direct la Antena 3 care sunt piedicile care i se pun din partea colegilor de la PNL și USR pe tema legilor justiției.

- Romania are o performanta negativa fara precedent la nivel mondial in privinta preturilor la energie electrica si gaze naturale, cu majorari de peste 40%, respectiv 48%, intr-un singur an, a afirmat presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor, Iulian Iancu, intr-o…

- Victor Ponta a reacționat tranșant dupa ce dupa ce fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, ca nu a știut, in timpul mandatului sau, de vreun document transmis de catre Comisia Europeana, care sa contina nume de persoane cu probleme penale.

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a lansat luni seara mai multe declarații referitoare la relatia dintre mogulul Dan Voiculescu si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, despre care sustine ca au pus bazele unui „sistem ticalosit”.

- Liviu Dragnea le-a raspuns contestatarilor Ecaterina Andronescu și Nicolae Banicioiu, cei doi lideri care și-au retras candidaturile pentru functia de presedinte executiv al PSD. Cei doi i-au acuzat pe organizatorii Congresului extraordinar al PSD ca nu au avut posibilitatea sa se adreseze delegatilor…

- Liderul Consiliului National Secuiesc (CNS), Izsak Balazs, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targu Mures, ca i-a solicitat public ministrului Afacerilor Interne al Romaniei, Carmen Dan, ridicarea consemnului la frontiera fata de el si fata de ceilalti sustinatori ai autonomiei. El…

- Moment incredibil la prezentarea Bilanțului DNA! Președinta Inaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, a lasat-o pe Laura Codruța Kovesi cu mana intinsa. Mai exact, la Bilanțul DNA, dupa ce președinta ICCJ, Cristina Tarcea, a terminat discursul, procurorul-șef al DNA s-a dus catre acesta…

- Comisia de ancheta pentru verificarea activitatii directorului SPP, Lucian Pahontu, s-a intruni, marti, intr-o prima sedinta, senatorul PSD Ion Daniel Butunoi fiind desemnat presedintele comisiei. Acesta a declarat, marti, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat in Comisia de ancheta a SPP,…

- Mesaj dur al presedintelui Consiliului National pentru Combaterea Discriminari, dupa ce institutia a decis, luni, ca premierul Viorica Dancila nu a discriminat atunci când i-a comparat pe unii europarlamentari români cu "autistii".

- Plenul reunit al celor doua Camere a adoptat, marti, cu 225 de voturi „pentru” si 106 voturi „impotriva”, proiectului de hotarare privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta referitoare la verificarea activitatii directorului SPP, Lucian Pahonțu. Potrivit proiectului de hotarare, aceasta comisie…

- In cadrul conferinței de presa, organizata vineri de catre PL, Dorin Chirtoaca a declarat ca va lua legatura cu Traian Basescu pentru a-l intreba daca „isi da seama unde a fost bagat". Deoarece potrivit primarului demisionar, PUN ar fi o formatiune politica creata tot de PDM, pentru acei care din anumite…

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, vineri, la Slatina, ca asteapta raportul de evaluare a activitatii DNA, ce va fi prezentat joia viitoare, de Tudorel Toader, adaugând ca acesta nu va putea plasa responsabilitatea catre Parlament în ceea ce

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat ca in cazul infiintarii Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor șefului SPP, Lucian Pahontu, parlamentarii liberali vor ataca la CCR hotararea de constituire a comisiei.

- Judecatorul Ionut Mihai Matei, seful Structurii de Securitate din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, va redeschide azi dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, este banuit de luare de mita trei infractiuni , abuz in serviciu, daca functionarul…

- Plenul Comun al Camerei Deputatilor si Senatului se va reuni marti la ora 14:00 pentru un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului SPP, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in…

- Conducerile celor doua Camere ale Parlamentului au luat, joi, o decizie in privinta infiintarii Comisiei parlamentare de ancheta privind SPP-ul, mai exact pentru “verificarea activitatii” actualului director al Serviciului, Lucian Pahontu, si “a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat…

- 'Apropo de marea dezbatere, il felicit pe Florin Citu ca a fost ales presedinte al Comisiei economice. El este vicepresedinte economic al partidului, ales la Congres, intr-o competitie extrem de dura cu Viorel Catarama, care l-a concurat, care este unul dintre comunicatorii cei mai buni ai partidului…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice.

- Presedintele PMP Traian Basescu a afirmat, vineri, la Sinaia, ca modificarea legilor justitiei aduce si ”cateva lucruri bune”, cum ar fi separarea carierei magistratilor, consolidarea Inspectiei Judiciare, infiintarea unei structuri speciale care sa ii ancheteze pe procurori si judecatori, dar afirma…

- Presedintele Comisiei pentru Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a declarat, vineri ca in prezent nu exista elemente constitutive pentru a-l audia pe seful SPP, Lucian Pahontu. Reamintim ca, in ultima perioada, liderul PSD, Liviu Dragnea, a facut mai multe comentarii la adresa sefului SPP, Lucian…

- Cazul “taximetristului pistolar”, ajuns in ultimele ore la urechile opiniei publice, s-a aflat si in atentia primarului Capitalei. Care a ales sa ii avertizeze atat pe taximetristi, cat si pe patronii firmelor care ofera servicii de transport in regim de taximetrie, ca unde-i lege, nu-i tocmeala. La…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu,a vorbit in cadrul unei conferinte de presa si despre situatia secretarilor de stat ai partidului pe care il conduce. Tariceanu sustine ca fiecare va fi evaluat si dupa o discutie ampla, partidul va decide cine isi pastreaza functia si cine nu. "Raspunsul…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a declarat miercuri ca Liviu Dragnea va fi audiat in mod sigur in comisia de control, dupa ce si-a manifestat interesul in acest sens, data audierii urmand sa fie stabilita in prima sedinta.

- Seful SPP Lucian Pahontu ar putea fi chemat in fata comisiei de aparare din Senat, pentru a da explicatii. Zvonul s-a vehiculat inca dupa ce Liviu Dragnea a facut dezvaluiri in ceea ce priveste serviciul, insa presedintele comisiei pentru aparare din Senat infirma astfel de informatii. "Nu am niciun…

- Fostul presedinte a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece "a creat o revolta destul de puternica"."Va dau o veste pe care cred ca nu o au foarte multi romani. Sunt patru comune din Republica Moldova care, saptamana…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a sfatuit-o public, vineri, pe ministrul de Interne, Carmen Dan, sa achizitioneze ”rapid” bratari electronice, nu bastoane pentru jandarmi, in contextul in care o femeie a fost injunghiata mortal de catre sot, desi impotriva acestuia exista un ordin de restrictie.

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a declarat marti seara ca în 2009 a devenit presedinte al României în urma unor alegeri validate de Curtea Constitutionala, afirmând ca raportul Comisiei parlamentare de control pe aceasta chestiune este o "prostie".…

- Concluzia raportului final al Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 este ca au fost actiuni concertate de schimbare a sefilor de prefecturi si de deconcentrate din teritoriu cu intentia de modificare a rezultatului votului, dar, neavand buletinele de vot, nu se…

- Cazul unui tinere de 26 de ani din Gherla, diagnosticata cu o boala grava, a produs o mobilizare de o amplitudine nemaivazuta in randul semenilor. Sonia a fost diagnosticata in urma cu cinci ani cu adenocarcinom rectal superior. Apoi boala s-a mutat de la colon la plamani, iar acum i-a atacat ficatul.…

- Traian Basescu nu uita momentele din 2010 și nu ii iarta pe sindicaliștii din poliție, care i-au strigat la poarta Cotrocenilor „Ieși afara, javra ordinara!”. In contextul scandalului cu polițistul pedofil, dostul președinte ii acuza pe sindicaliștii Dumitru Coarna și Iulian Surugiu ca acopera mizeria…

- Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut, intr-o emisiune la B1 TV, ca intreg scandalul din PSD a pornit de la ministrul de Interne, Carmen Dan. Basescu sustine ca desi ministrul stia ca premierul nu-si dorea schimbarea sefului din Politie, Carmen Dan i-ar fi fortat mana lui Tudose."Sincer…

- Alexandru David, președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația clubului și ce va schimba daca echipa va rata play-off-ul. "Totul se poate schimba la Dinamo daca rateaza calificarea in play-off. Necalificarea in play-off e similara cu o explozie nucleara, in urma careia puține caramizi ar mai ramane.…