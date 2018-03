Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu face acuzații grave la adresa fostului șef la SRI, George Maior, actualul ambasador al Romaniei in SUA! Basescu spune ca Maior l-a mințit de 3 ori cat a fost șeful SRI. Prima minciuna a fost legata de fratele fostului președinte, Mircea Basescu, atunci cand i-ar fi spus ca nu știa…

- Revocarea din functie a procurorului-sef al DNA Laura Kovesi este "o chestiune sensibila" si o "decizie grea" pentru presedintele Klaus Iohannis, a declarat miercuri fostul presedinte Traian Basescu.

- "Intentia ministrului Justitiei de a «despagubi» infractorii aflati in penitenciare in perioada 2012-2017 are, pe langa caracterul inoportun si imoral, o importanta influenta bugetara, avand in vedere numarul mare de fosti detinuti care vor beneficia de cei 5-8 E/zi de detentie in conditii improprii.…

- Fostul ministru Elena Udrea iese la rampa dupa recentele dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Intr-o postare pe Facebook, Elena Udrea neaga ca ar fi vrut sa preia postul Realitatea Tv, punctand ca Sebastian Ghița a luat-o și a facut Romania Tv „cu ajutorul lui Maior și Coldea”. Cat despre celebrul…

- Ies la iveala amanunte socante dintr-un scandal care a zguduit pur si simplu Romania. Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita. a devoalat secretele scandalului dintre Mircea Basescu si tiganii din clanul interlop al lui Bercea Mondial.Citește și: Cheltuieli URIASE la Primaria Capitalei: Pe ce…

- Fostul președinte Traian Basescu iși aduce aminte cu nostalgie de vremurile de glorie cand conducea Romania alaturi de PDL. Prezent intr-un turneu in Republica Moldova, pentru a promova tema unionista, Traian Basescu a avut parte de surprize.Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV…

- In contextul apariției scrisorii de la Comisia Europeana, așa numita ”lista neagra” trimisa la Guvern in 2012 de la Bruxelles, fostul premier, Adrian Nastase il acuza pe Traian Basescu ca a complotat și ordonat eliminarea sa din viața...

- Femeia gratiata in 2014 de fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, din motive umanitare, si recent condamnata la Constanta, pentru constituirea unui grup infractional organizat, ramane in stare de arest la domiciliu. Decizia este definitiva si a fost luata de judecatorii din Curtea de Apel Constanta.…

- Traian Basescu a spus, intr-o emisiune la TVR 1, ca in momentul in care ANI a deschis o ancheta de incompatibilitate impotriva lui Klaus Iohannis, l-a sunat pe șeful Agenției, Horia Georgescu. ”A fost de negasit. Plecase din țara, a stat doua saptamani.”, a dezvaluit fostul președinte.Luni…

- Marian Oprisan, vicepresedinte PSD, spune ca Victor Ponta urma sa ajunga presedinte si George Maior - premier, acesta fiind planul lui Traian Basescu pentru a se proteja. Oprisan sustine ca vorbeste abia acum public despre planurile lor deoarece a ajuns altcineva sef de stat si e bun mediator.…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca in sedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) nu au fost aprobate niciodata protocoale de colaborare institutionala in mandatele sale, adaugand ca este convins ca nici in mandatul lui Klaus Iohannis nu s-a intamplat acest lucru, scrie News.ro. Basescu…

- Presedintele PSD Cluj: Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Basescu si Udrea Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, considera ca Victor Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Traian Basescu, Elena Udrea si de alti oameni cu influenta din statul roman, comparandu-l pe fostul premier…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca un premier sau un ofiter de informatii nu va devoala secrete de stat la audierea la o comisie parlamentara, ci, eventual, doar unele "lucruri ilegale, daca le cunoaste". "Eu sunt un om realist. De la un ofiter de informatii, de la un sef de stat,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR, ca a fost sunat de catre sotia lui Omar Hayssam si ca s-a intalnit cu aceasta, care i-a spus ca fostul omul de afaceri sirian, condamnat la 23 de ani si patru luni de detentie, este "extraordinar de bolnav" si "probabil o sa moara in...

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit, duminica seara, despre Cogresul extraordinar PSD si a declarat ca nu il vede bine pe Liviu Dragnea, afirmand ca „in atmosfera pe care a creat-o nu se poate rezista pana la alegerile din noiembrie 2019”. Acesta a mai adaugat ca alegerea premierului Viorica…

- Sorin Ovidiu Vantu a declarat ca regreta ca nu l-a distrus pe fostul președinte, Traian Basescu! Conform lui SOV, Basescu a facut mult rau Romaniei."Greșeala noastra a constant in faptul ca nu am mers pana la capat. Basescu trebuia distrus! Nu un mogul, un om inteligent și responsabil. Un…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut in mai multe randuri, in mod public, sa fie audiat in Comisia de Control a SRI.In cadrul Comisiei SRI s-a supus la vot audierea lui Liviu Dragnea pentru data de 20 martie, insa aceasta propunere a fost respinsa de coaliția PSD-ALDE. Pentru ca…

- Liviu Dragnea calca pe urmele lui Traian Basescu, ramas celebru cu formula ”nu stiu daca-i bine domnu chestor” lansata in contextul referendumului de demitere din 2012. Prezent la bilantul DNA prezentat ieri, presedintele Klaus Iohannis a trecut cu arme si bagaje de partea Laurei Codruta Kovesi si a…

- WASHINGTON - Ginerele unui miliardar rus a admis marți ca a mințit anchetatorii despre comunicarile sale cu fostul consilier al campaniei Trump. Procurorul special Robert Mueller a anuntat punerea sub acuzare a lui Alex van der Zwaan care ar fi mintit FBI in legatura cu continutul discutiei purtate…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…

- Sofia Anais si Traian Jr. vor avea, foarte curand, o surioara sau un fratior! Elena Basescu este gravida in sase luni. Confirmarea fericitei vesti pentru familia Basescu a fost facuta publica prin intermediul unei retele de socializare, dupa ce presa mondena a vehiculat informatia cum ca fata cea mica…

- Președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anunțat datele in care vor fi audiați Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, George Maior și Florian Coldea."Pe data de 20 februarie va fi audiat in comisie domnul Tariceanu. Urmeaza ca pe 27…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, comunistul Vladimir Voronin, lanseaza un atac vulgar la adresa lui Traian Basescu. „Cum sa fii cetațean al R. Moldova și sa nu recunoști acest stat? Dar cine va ține aici? Ai cetațenie romana, ai pașaport romanesc… du-te la mama dracului in Romania…

- Fostul președinte Traian Basescu intervine extrem de dur in scandalul de la varful statului generat de menținerea in funcție a consilierului premierului, Darius Valcov, dupa condamnarea acestuia la 8 ani de inchisoare.

- Scandalul scaderii salariilor dupa trecerea contributiilor de la angajator la angajat a produs o adevarata revolta printre cetatenii. Mii de oameni au salariile taiate dupa revolutia fiscala a celor de la PSD, iar problemele sunt multimple. In acest scandal intervine si fostul presedinte, Traian…

- BUCUREȘTI, 6 feb — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Știrea e scurta și clara: Dragoș Basescu, nepotul fostului președinte Traian Basescu, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare, sentința fiin definitiva. Curtea de Apel București l-a condamnat pe nepotul lui Basescu…

- BUCUREȘTI, 6 feb — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Știrea e scurta și clara: Dragoș Basescu, nepotul fostului președinte Traian Basescu, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare, sentința fiin definitiva. Curtea de Apel București l-a condamnat pe nepotul lui Basescu…

- Dragos Basescu, fiul lui Mircea Basescu, fratele lui Traian Basescu, fostul presedinte al Romaniei a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare. Potrivit minutei instantei, se admite apelul declarat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Directia Nationala…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca renuntarea la formularul 600 creeaza probleme mai mari decat aplicarea lui, in conditiile in care cei pentru care s-a amanat plata taxelor raman fara asigurari. El arata ca actualii decidenți din Guvern sunt oameni slabi de minte și incapabili…

- Presedintele Comisiei pentru fonduri europene a PNL, Petru Luhan, a declarat vineri ca premierul Dancila a mintit cand a afirmat ca in Romania au intrat 1,09 miliarde de euro in 2017, bani europeni. El a spus ca Romania a pierdut anul trecut 1,5 miliarde de euro, contrar afirmatiilor…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca decizia de renuntare a membrilor Executivului la SPP nu va avea un deznodamant bun pentru liderul PSD, Liviu Dragnea.Citeste si: Calin Popescu Tariceanu, prima reactie in scandalul SPP: Vicepremierul Stanescu, SOMAT sa certifice acuzatiile…

- Fostul presedinte al Romaniei si presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale, Traian Basescu, sustine ca PUN va colabora oricand va fi posibil cu Partidul Actiune si Solidaritate si cu Partidul Platforma Demnitate si Adevar. Declaratia a fost facuta in cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de…

- Liderul PMP, Traian Basescu, critica vehement desemnarea lui Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei, transmitandu-i presedintelui PSD, Liviu Dragnea, sa isi ia ”analfabetul la partid” si sa nu ne pricopseasca nici cu ”groparul educatiei, numita Cati...

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a scris un mesaj emotionant dupa auzul vestii ca celebrul istoric Neagu Djuvara a trecut in nefiinta. "Ne desparțim astazi de Neagu Djuvara, unul dintre cei mai importanți istorici romani ai secolului XX. Nascut in vremuri de razboi, trecut prin grele…

- Fostul presedinte Traian Basescu a intervenit telefonic in cadrul emisiunii "Dosar de Politician" si a comentat subiectul emisiunii, aratand faptul ca Iohannis nici daca ar vrea nu ar putea supune la vot intr-un scrutin temele controversate ale momentului: legile justitiei si modificarile la codurile…

- Fostul președinte, Traian Basescu a analizat situația din PSD și posibilitatea ca fostul premier, Mihai Tudose sa fi fost racolat de serviciile secrete. Despre Tudose nu s-a pronunțat, in schimb, Basescu a adus o informație cu totul...

- Judecatoria Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei moldovenesti. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata cu apel in 30 de zile, scrie Unimedia. Fostul presedinte al Romaniei nu a vrut sa comenteze decizia magistratilor,…

- Presedintele PMP Traian Basescu il critica, pe Facebook , pe presedintele Iohannis pentru ca a acceptat nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier facuta de de PSD, spunand ca a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana condamnatului Dragnea”, desi avea marja constitutionala suficienta…

- Omul de afaceri Dan Voiculescu neaga acuzațiile lui Traian Basescu potrivit carora Klaus Iohannis ar fi fost la Grivco. "Afirmațiile lui Basescu Traian sunt mincinoase. Presedintele Klaus Iohannis nu a fost niciodata la Grivco. In schimb, Basescu a fost de mai multe ori cu „caciula in mana”, dupa cum…

- "Eu am sustinut in fata presedintelui ca PSD nu merita si nu trebuie sa mai continue la guvernare. PSD este un partid instabil, incapabil sa asigure stabilitatea guvernarii", a spus Traian Basescu, dupa consultarile cu seful statului de la Palatul Cotroceni, aratand ca formatiunea sa ii propune pentru…

- Șeful PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, sugereaza ca președintele Klaus Iohannis ar putea incerca sa nominalizeze un premier din Opoziție, acuzand coaliția PSD-ALDE ca s-a dovedit ”inapta” pentru guvernare. „Eu cred ca Iohannis are toata indreptatirea, si de ce nu si obligatia politica,…

- Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca demisioneaza din functia de premier al Romaniei. „Plec cu fruntea sus”, a spus Tudose. El a precizat ca nu va asigura interimatul la Palatul Victoria. Victor Ponta, reacție-fulger la „execuția” lui Tudose:…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), senatorul Traian Basescu, considera ca actuala criza din Partidul Social Democrat (PSD) a fost generata de ministrul de Interne, Carmen Dan. El a declarat, intr-o emisiune la postul de televiziune B1, ca ministrul de Interne a provocat criza…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, este de parere ca PSD ''este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru România'', adaugând ca partidul condus de Liviu Dragnea da ''o noua proba'' ca este incapabil…

- Fostul președinte, Traian Basescu, intervine în scandalul dintre Mihai Tudose și Liviu Dragnea. Acesta a postat un mesaj pe contul sau de Facebook în care îl critica dur pe premier.

- Bogdan Chirieac ocupa locul unu in topul gazetarilor și locul doi in clasamentul analiștilor la evenimente interne. Iata topul lui Sorin Ovidiu Vintu: Topul gazetarilor: Sorin Roșca Stanescu, Cornel Nistorescu, Bogdan Chirieac, Ion Cristoiu, Doru Bușcu; Liviu Avram, Dan Andronic;…

- Fostul senator Marius Marinescu a prezentat, sambata, intr-o emisiune la Antena 3, o serie de documente oficiale din Arhivele Statului care conțin informații despre averea Casei Regale. Fostul politician sustine ca mult contestatul Palat Elisabeta ar putea fi revendicat de catre Familia Regala, el…