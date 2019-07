Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul socialist David Sassoli a fost ales presedinte al Parlamentului European (PE) pentru urmatorii doi ani si jumatate, urmand sa-l inlocuiasca pe Antonio Tajani in aceasta funcție, relateaza Reuters. Politicianul in varsta de 63 de ani a obținut o majoritate simpla in a doua runda de…

- Alianța USR-PLUS face lobby pentru candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia parchetului european, susținând ca eurodeputații sai vor pune pe agenda negocierilor acest lucru, în condițiile în care dupa înparțirea funcțiilor de top în instituțiile UE „estul continentului…

- Board-ul executiv al FMI a anuntat marti ca David Lipton, prim-adjunctul directorului general al Fondului Monetar International, va prelua interimar conducerea FMI, in urma nominalizarii lui Christine Lagarde la presedintia Bancii Centrale Europene (BCE). Anterior, Lagarde informase ca in…

- Anterior, Lagarde informase ca in timpul procesului de nominalizare va renunta temporar la atributiile sale de director general al Fondului Monetar International. Board-ul executiv al FMI nu a dat detalii privind cautarea unui nou sef al institutiei. Nominalizarea frantuzoaicei Christine Lagarde…

- Ursula von der Leyen a fost propusa oficial pentru postul de presedinta a Comisiei Europene, iar Charles Michel pentru functia de presedinte al Consiliului European, a anuntat in aceasta seara Donald Tusk, dupa o noua runda de discutii care a avut la Bruxelles. De asemenea, directoarea generala a FMI…

- Ursula von der Leyen, fost ministru al Apararii in Germania a fost desemnat noul președinte al Comisiei Europene, anunta Antena 3. Aceasta a fost propunere presedintelui francez Emmanuel Macron. Charles Michel a fost ales presedintele Consiliului European. Stire in curs...

- S-a batut palma la varful UE pentru noii șefi ai marilor instituții.Ursula von der Leyen a fost propusa oficial pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, iar Charles Michel pentru functia de presedinte al Consiliului European, a anuntat marti seara Donald Tusk.

- Un acord privind desemnarea noilor sefi ai institutiilor Uniunii Europene este "tot mai aproape", a anuntat presedintele Consiliului European. "Teoretic, avem un acord", a afirmat la randul sau o sursa europeana bine plasata la Bruxelles. A treia zi a summitului in care liderii europeni…