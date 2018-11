Băsescu, la DNA. Chitic: Va fi întrebat despre foarte multe lucruri. Nimic fără știrea lui Avocatul a evaluat situația și a apreciat ca Basescu ar putea in perioada urmatoare sa fie chemat in mai multe dosare de mare corupție in care sunt cuprinse presupuse fapte care s-au petrecut in perioada cand era președintele Romaniei. "Eu cred ca, avand in vedere ca in perioada epocii lui, nimic nu se intampla fara aprobarea implicita sau explicita a lui Traian Basescu, atunci el ar putea fi chemat in oricare din dosarele de mare corupție din acea perioada. Și nu ca ar putea fi, ci ar și trebui sa fie chemat in dosarele adevarate de corupție din perioada lui. Va fi intrebat despre foarte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

