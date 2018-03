Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la „Marea Adunare Centenara“ de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.

- Traian Basescu a declarat, duminica, la „Marea Adunare Centenara” de la Chisinau, eveniment organizat cu ocazia implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau ar trebui sa ceara urgent unirea celor doua state.

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a cerut duminica, la Chisinau, Parlamentului Romaniei si Parlamentului Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari, in cinstea Centenarului Unirii. „Marea Adunare Centenara”, manifestatie dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania,…

- Evenimentul a inceput cu un spectacol folcloric, dupa care a fost intonat imnul de stat al Romaniei, la final, zecile de mii de particpanti scandand indelung "Unire!!". Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la "Marea Adunare Centenara" de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.Citește și: Mizele unui scandal…

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban.

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban.

- "Marea Adunare Centenara", dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban, anunta...

- Marea Adunare Centenara se va desfasura in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, locul in care acum aproape 30 de ani incepea Miscarea de Renastere Nationala si erau organizate primele intruniri pentru revenirea la valorile stramosesti. La manifestatia care va aduna cetateni ai Republicii Moldova…

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban, anunta Unimedia.

- CHIȘINAU, 23 mart — Sputnik. Scriitorul și ieromonah Savatie Baștovoi publica pe antiparenting.ro textul: „Unirea aceasta panglico-fora ar trebui sa apuna. Veniți în Basarabia, dragi frați români, veniți mai des!". Reproducem mai jos scrierea acestuia. Savatie Baștovoi:…

- La 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru "Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie 2018, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut, se arata in comunicatul Platformei…

- Filmul documentar ,,Unioniștii” a fost lansat aseara in Aula Universitații din Pitești. Gazdele evenimentului au fost Gabriel Ivan și Gabriel Despa, studenți ai Universitații din Pitești. Cei doi tineri sunt membrii ai Mobilizarii Unioniste și susțin reunificarea Basarabiei cu Romania. Premiera filmului…

- Cea mai ampla manifestatie unionista de la independenta Republicii Moldova este prevazuta pentru duminica, 25 martie, in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, la eveniment fiind invitati toti romanii de pretutindeni pentru a le cere autoritatilor de pe ambele maluri ale Prutului reintregirea…

- Printre localitațile din Republica Moldova care au semnat simbolic unirea cu Romania s-a numarat și satul natal al presedintelui Igor Dodon! Peste 500 de localnici din Sadova, intre care primarul si mai multi consilieri, si-au pus semnatura pe document.Localitatea din raionul Calarasi a beneficiat…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, considera ca proiectul "Unirea Romaniei cu Republica Moldova" al partidului pe care il conduce este adevaratul proiect de tara si ii indeamna pe alesii locali sa voteze in mod simbolic in consiliile locale dorinta de unire cu Republica Moldova. El a mentionat…

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md, preluat de Agerpres.

- „Va propun sa adaugam un proiect Unirea cu Republica Moldova. Este timpul sa incepem sa actionam si in Romania. Sunt 106 localitati din R Moldova care simbolic au votat in consiliile locale unirea cu Romania. Asta arata curaj in vremurile astea in Republica Moldova, in conditiile in care este un…

- Peste 200 de reprezentanți ai administrației locale din Romania și Republica s-au intalnit sambata la Iași pentru a solicita Parlamentelor de la București, respectiv Chișinau, sa emita o declarație comuna privind reintregirea naționala prin Unirea celor doua state. Municipiul Iași a gazduit prima conferința…

- Adoptarea declaratiei de Unire cu Romania vine dupa ce, anterior, seful statului a criticat dur initiativa. In opinia lui Igor Dodon, aceste acțiuni atenteaza la suveranitatea, independența și integritatea teritoriala a Republici Moldova. ”Condamn in cel mai categoric mod actiunile unor reprezentanti…

- Republica Moldova poate conta oricand pe ajutorul Romaniei, care este gata sa acorde tot sprijinul necesar pentru realizarea reformelor la Chisinau.Declaratia a fost facuta de europarlamentarul roman Andi Cristea si senatorul de la Bucuresti, Titus Corlatean.

- Un accident grav s-a produs in dupa-amiaza zilei de vineri, 2 martie, pe Drumul European 581, pe raza localitatii Tarzii, Romania. In accident a fost implicat un microbuz din Republica Moldova de pe cursa Chisinau - Bucuresti. Acesta transporta zece persoane.

- Fostul președinte Traian Basescu le solicita liderilor din coaliția de guvernare sa schimbe tema zilei și sa se uite in Republica Moldova, acolo unde 76 de localitați au cerut deja unirea cu Romania.Citește și: Frans Timmermans confirma: fondurile europene vor fi acordate in conformitate cu…

- „Unirea merge inainte! Azi, cand postez, 76 localitati din Republica Moldova au adoptat in consiliile locale hotarari semnate de primari si consilierii locali prin care solicita unirea cu Romania”, a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Fostul sef de stat s-a aratat indignat ca, „in timp ce…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca doar prin unirea cu Romania, Republica Moldova va scapa de clasa politica actuala de la Chisinau. Potrivit lui, circa 70% dintre alegatori nu au optiune de vot, fiind dezamagiti de catre politicienii moldoveni."Unica…

- Tot mai multe comune din R. Moldova semneaza declaratii de unire cu tara-mama, Romania. In urma cu cateva zile, fostul presedinte Traian Basescu enumera localitatile din R. Moldova care au astfel de documente si constata ca sunt deja cateva zeci de comune care doresc unirea. „A inceput Unirea! Sunt…

- Numarul localitatilor care au semnat o Declaratie simbolica de Unire cu Romania a ajuns la 34 odata cu semnarea, vineri, a documentului de catre satul Chetrosu din raionul Drochia. Documentul semnat de catre Consiliul satesc din Chetrosu se constituie intr-un demers adresat Presedintiei si Parlamentul…

- Fostul președinte al Romaniei se arata mandru ca tot mai multe localitați din Republica Moldova semneaza Declarația simbolica de Unire. „Alooooo ! Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Palatul Parlamentului ! Se aude ? A inceput Unirea !", a scris Basescu pe pagina sa de facebook.

- Numarul localitatilor care au semnat o Declaratie simbolica de Unire cu Romania a ajuns la 34 odata cu semnarea, vineri, a documentului de catre satul Chetrosu din raionul Drochia. Documentul semnat de catre Consiliul satesc din Chetrosu se constituie intr-un demers adresat Presedintiei si Parlamentul…

- Fostul presedinte Traian Basescu da de stire actualei puteri ca „a inceput Unirea”, precizand totodata ca pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale UNIREA cu Romania.

- "A iceput Unirea! Acum, cand postez, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale Unirea cu Romania. Au fost emise Hotarari semnate de primari si de consilierii locali. Alooooo! Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Palatul Parlamentului! Se aude? A inceput Unirea!", scrie Traian…

- Liderul PMP, Traian Basescu, scrie, pe Facebook, ca „a inceput Unirea”, precizand ca, pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale unirea cu Romania.”A iceput Unirea! Acum, cand postez, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile…

- Consilierii din cadrul Consiliului local Bacioi au votat declarația simbolica de Unire cu Romania. Astfel Bacioi devine cea de-a 21-a primarie din Republica Moldova și a doua din municipiul Chișinau care voteaza declarația de Unire.

- Fostul președinte moldovean Vladimir Voronin a lansat un atac dur la adresa lui Traian Basescu, pe care il acuza ca, deși are cetațenie moldoveneasca, nu recunoaște Republica Moldova ca stat. „Cum sa fii cetațean al R. Moldova și sa nu recunoști acest stat? Dar cine va ține aici? Ai cetațenie romana,…

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- Premierul V. Dancila, discutie telefonica cu omologul sau din R. Moldova Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a avut, astazi, o discutie telefonica cu omologul din Republica Moldova, Pavel Filip, cu care a abordat Parteneriatul Strategic dintre cele doua state…

- Pavel Filip a felicitat-o pe Dancila cu ocazia investirii in functie, reiterand invitatia de a vizita Republica Moldova in viitorul apropiat, potrivit sursei citate.Cei doi premieri s-au aratat deschisi sa continue proiectele bilaterale de interes sporit. In context, Pavel Filip a spus…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic în privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte român Traian Basescu scrie adevarul.ro. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” în Republica Moldova doar…

- Fostul presedinte a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece "a creat o revolta destul de puternica"."Va dau o veste pe care cred ca nu o au foarte multi romani. Sunt patru comune din Republica Moldova care, saptamana…

- Un tehnician dentar realizeaza cu multa pasiune, printr-o tehnica inedita, pandantive din metal si ceramica dentara, care au ajuns sa fie foarte apreciate chiar si peste hotare. Nascut in Republica Moldova, Oleg Fulga s-a mutat in urma cu multi ani la Galati din dorinta de a avea un trai mai bun. A…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, confirma temerile expuse de catre Igor Dodon privind riscul ca Republica Moldova sa-si piarda statalitatea, odata cu realizarea unirii cu Romania.

- „Unirea trebuie s-o facem noi de aici, dar nu Basescu de la București" și venirea lui Traian Basescu pe arena politica de la Chișinau „poate sa explodeze" ceva, zice liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu. Declarația a fot facuta aseara in cadrul emisiunii „Important" de la TVC21.

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- Ministrul roman de Externe a precizat ca in cadrul intalnirii de miercuri, de la Bucuresti, cu omologul sau Italian, a fost aborata si problema Balcanilor de Vest, din perspectiva europeana, pe care ambele tari o sustin. “In contextul evolutiilor recente inregistrate in vecinatatea UE este cu atat…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova condamna categoric intenția cetațeanului român Traian Basescu de a înainta în Parlamentul României o inițiativa legislativa privind Unirea cu Republica Moldova. Declarația a fost facuta de catre PSRM prin intermediul unui comunicat…

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a adresat luni un indemn la apropiere a romanilor de pe ambele maluri ale Prutului, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, marcata in Republica Moldova si Romania de ziua de nastere a marelui poet Mihai Eminescu, subliniind ca limba romana ‘are…

- 2018 e despre Basarabia, 2018 e despre Unire. Începem anul Centenarului adunându-ne acolo unde ne doare: la Prut. Trecerea în 2018 ne va gasi cerând Unirea la PRUT. Un steag imens de 100 de metri va fi purtat pe brațe de unioniști la Falciu la ora 14:00 și…