Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a explicat care sunt riscurile in privinta referendumului, in cadrul unei conferinte de presa. ”Exista un risc pentru referendum, asa cum este el, cu intrebarile prost puse. Are mult mai mare importanta daca il pierde presedintele, il pierdem toti, decat daca il castiga. Daca…

- În plina campanie pentru alegerile europarlamentare, liderul PSD Liviu Dragnea le promite primarilor 10 miliarde de euro din noul Fond de Dezvoltare și Investiții pentru drumuri, canalizare, rețele de electricitate sau locuințe sociale. Dragnea a scris, joi, pe Facebook, ca, începând…

- Participarea la referendumul din 26 mai este vitala pentru recredibilizarea Romaniei, in condițiile in care țara a pierdut extrem, extrem de mult din cauza guvernarii orientate strict pe salvarea lui Dragnea si a acolitilor sai infractori, susține fostul președinte Traian Basescu. ”Romanii au sansa…

- Fostul președinte Traian Basescu incurajeaza romanii sa voteze DA la referndumul pentru justiție, explicand ca acesta este vital pentru recredibilizarea Romaniei pe plan internațional. Participarea la consultarea populara ar fi semnalul clar ca țara noastra nu abandoneaza principiile statului de drept,…

- Traian Basescu spune ca decizia lui Klaus Iohannis de a respinge remanierea propusa de Viorica Dancila era previzibila și va incurca lucrurile și mai mult. "Era previzibil. Ieri, scriam pe Facebook ca Dragnea declanșeaza inutil o criza politica și ca președintele va respinge propunerile, ceea…

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea susține, luni, la adresa liderului PNL Ludovic Orban, ca dupa ce "le-a zambit frumos oamenilor" in Pitești "ca sa mai fure niște voturi", dupa o saptamana le-a vorbit celor din Alexandria despre "ce #proști sunt oamenii din Argeș", potrivit mediafax.Citește…

- Iohannis i-a primit cu bucurie pe foștii deținuți politici delegați de PSD Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut vineri, 12 aprilie a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, la finalul consultarilor cu partidele și formațiunile politice:. Buna ziua! Astazi am continuat seria de…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a sustinut luni un discurs in deschiderea intalnirii informale a ministrilor UE pentru politici privind diaspora, un eveniment organizat de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, context in care a subliniat ca libera circulatie a cetatenilor…