- Intrebat daca Dancila are șanse sa intre in turul 2 cu Iohannis, Basescu a raspuns retoric: „Dar are șanse Firea sau Teodorovici? Daca are cineva șanse, este cel care este cel mai puternic susținut din interiorul partidului. Or alegerile de la Congres a aratat ca dna Dancila este cea mai susținuta,…

- Viorel Catarama, președintele Partidului Dreapta Liberala, susține ca intre președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila exista o ințelegere. Pe scurt, Catarama acuza ca PSD il susține pe Iohannis pentru un nou mandat. Ce primesc la schimb social - democrații, in opinia lui Catarama, puteți…

- "Victorie pentru doamna Dancila" "Este o victorie pentru doamna Dancila si echipa pe care si-a dorit-o. In momentul in care Liviu Dragnea a fost arestat, in procesul acela atat de discutabil, de-a stanga si de-a dreapta sa s-au asezat imediat Eugen Teodorovici si Mihai Fifor. Astazi, PSD…

- El a adaugat ca Viorica Dancila este cea mai buna soluție, in prezent, pentru șefia PSD. „Cred ca doamna Dancila e cea mai buna soluție in momentul de fața. Uitați-va inainte de acest Congres au fost unii care voiau amanari ca sa pregateasca Congres dupa prezindețiale. Era vorba de doamna Firea, domnul…

- Președintele o critica și pe Viorica Dancila in cartea sa, scriind ca "actualul prim-ministru este o persoana care nu s-a remarcat prin nimic inainte sa ajunga prim-ministru. De pilda, nu știu pe nimeni care sa cunoasca o poziționare a prim-ministrului de cand era europarlamentar cu privire la o…