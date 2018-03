Stiri pe aceeasi tema

- Toni Grebla, fost judecator al CCR, a declarat la Romania TV ca principala tinta a Serviciilor Secrete a fost Curtea Constitutionala. Sebastian Ghita a sustinut intr-un interviu ca Florian Coldea, fostul director adjunct al SRI, i-a fabricat dosarul fostului judecator al CCR ca sa forteze demisia…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV la adresa fostului deputat fugar, Sebastian Ghita. Senatorul il face praf pur si simplu pe Ghita si il someaza sa spuna totul. Actualul senator vrea ca Ghita sa vorbeasca despre presupusele intalniri de la K2 cu Florian Coldea,…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a facut noi dezvaluiri incredibile despre Florian Coldea, ex adjunctul Serviciului Roman de Informatii (SRI). Ghita a povestit in interviul video acordat la Belgrad lui Ion Cristoiu ca Florian Coldea inspira teama. Totusi, Ghita sustine ca adjunctul SRI primea…

- Elena Udrea era folosita de Traian Basescu pentru a discuta cu adversarii sai, nu doar ca sursa alternativa de informații la ceea ce primea de la serviciile de informații! Insa, Sebastian Ghița e sigur ca fostul președinte nu a facut nimic ilegal in mandatul sau, astfel incat Elena Udrea sa poate…

- Sebastian Ghita continua seria dezvaluirilor la Romania TV. Fostul deputat povesteste in cea de-a sasea parte despre relatia pe care serviciile secrete au avut-o cu Traian Basescu. "Cred ca nu a fost lasata (n.r. Elena Udrea) inca din primul an, cand era consilier la Cotroceni. Serviciile…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, continua seria dezvaluirilor din interviul video acordat lui Ion Cristoiu la Belgrad. Ghita vorbeste despre relatia dintre Elena Udrea si servicii. Aceasta ar fi fost filata de catre cei din SRI care ar fi incercat sa o izoleze de fostul presedinte, Traian Basescu.Citește…

- Tudorel Toader susține ca a trimis, catre Inalta Curte din Belgrad, in data de 9 martie, documentele care ar fi trebuit sa ofere date suplimentare privind acuzatiile la adresa lui Sebastian Ghita, insa presa sarba informeaza ca acestea nu au ajuns inca.

- Elena Udrea a precizat, pe Facebook, dupa afirmatiile lui Sebastian Ghita privind pozele de la Paris, ca nu stie ce contine raportul dat de SRI lui Traian Basescu si cere desecretizarea acestuia, precizand ca nu intelege ce jocuri face Ghita, dar ca "orice ar fi SRI si Maior trebuie sa iasa bine".

- "Cand pici de sus te doare rau. Cand ești cocoțat in varful piramidei statale, observi ca butonul ala de care zicea Basescu ca apasa și il duce ala Coldea... i-au luat firul de la buton, apasa degeaba. Cea mai mare pacaleala, i-au luat firul, era șeful bufniței in ultimele zile. Si-a dat seama și…

- Sebastian Ghița a vorbit, intr-un nou episod din interviul cu Ion Cristoiu, despre cum a ajuns Alina Bica sa fie fotografiata, alaturi de Elena Udrea, la Paris. Ghița spune ca au fost implicate serviciile, mai precis SRI, prin mana lui Florian Coldea. De fapt, fostul prim-adjunct al SRI ar fi incercat…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, continua seria dezvaluirilor din interviul video acordat lui Ion cristoiu la Belgrad. Ghita s-a decis sa vorbeasca despre relatia cu Sorin Ovidiu Vantu, dar si despre cum a preluat Realitatea TV. Mai mult, Ghita devoaleaza relatia pe care o avea Vantu cu fostul…

- Continuarea interviului acordat de Sebastian Ghita jurnalistului Ion Cristoiu arata ca “statul paralel” iși intinsese antenele la toate nivelurile in teritoriu. Plecand de la modul in care se calculau prejudiciile in anumite dosare pentru a justifica numarul anilor de inchisoare și, de aici, ajungand…

- Partidul olandez de extrema dreapta al deputatului Geert Wilders are ocazia sa-si asigure stabilitatea, miercuri, in cadrul unor alegeri municipale, in timp ce olandezii sunt chemati totodata sa se pronunte asupra unei legi menite sa extinda puterile serviciilor de informatii, relateaza AFP.…

- Fostul presedinte Traian Basescu a reactionat, marti seara, dupa declaratiile lui Sebastian Ghita privind marturisirile pe care i le-ar fi facut in privinta dosarului lui Dan Voiculescu, si spune ca a aflat judecatorul din dosar in momentul in care a intrebat cine e magistratul interceptat in toaleta…

- "(Aveti aceste inregistrari?, intreaba Victor Ciutacu). La asta nu o sa va raspund niciodata. Ma indoiesc ca la mine ar putea exista inregistrari care probeaza ilegalitati ale statului. Eronata interpretarea", a declarat Traian Basescu la Romania TV. Intrebat daca avea informatii privind arestarea…

- Sebastian Ghița a precizat, in cel de-al patrulea episod al interviului acordat lui Ion Cristoiu ca Traian Basescu deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, care probeaza ilegalitați ale reprezentanților de la varful statului

- Europarlamentarul Norica Nicolai i-a cerut demisia deputatului PNL Gigel Stirbu din fruntea Comisiei de cultura, considerand ca acesta a actionat precum un comisar sovietic cand a chemat directorul interimar al TVR in fata comisiei ca sa dea explicatii in legatura cu difuzarea interviului cu deputatului…

- Fostul deputat PSD Sebastian Ghita spune ca la petrecerile SRI erau invitati multi demnitari, dar unii nu veneau, dandu-l exemplu pe Traian Basescu, care „si-a inteles pozitia de presedinte si nu se tragea de sireturi cu ei”. Ghita a precizat ca erau si oameni care nu erau invitati din diverse motive,…

- Sebastian Ghița a lansat bomba la Antena 3! Aflat intr-o intervenție telefonica, Ghița i-a spus lui Mihai Gadea ca și Dan Voiculescu era un apropiat al șefilor SRI, George Maior și Florian Coldea, și mergea frecvent la sediile Serviciului. In plus, conform lui Ghița, in aceleași locații, au mers…

- Presedintele comisiei de Cultura din Parlament, Gigel Stirbu, i-a cerut joi directorului general interimar al TVR, Doina Gradea, sa fie prezenta la comisia de Cultura pentru o audiere privind interviul cu Sebastian Ghita difuzat de TVR 1. In motivarea emisa de Comisie se arata ca televiziunea publica…

- "Am trimis o invitatie doamnei director interimar pentru ca marti, 20 martie, ora 12:00, sa fie prezenta la audieri in fata membrilor comisiei. Acel interviu cu Serbastian Ghita a fost difuzat de patru televiziunii in acelasi timp. Pe noi nu ne intereseaza ca celelate televiziuni au dat interviul.…

- Presedintele Comisiei de cultura, deputatul PNL Gigel Stirbu, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca i-a trimis directorului interimar al TVR, Doina Gradea, solicitarea de a veni in fata comisie pentru a da explicatii in contextul in care TVR a difuzat interviul cu deputatul fugar Sebastian Ghita.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca va cere verificari din partea Comisiei de Control SRI, dupa ce au aparut informatii ca in sediul DNA au fost prezenti ofiteri ai serviciilor straine.

- Coldea, intrebat daca Dragnea a oferit voluntar informatii SRI: "Nici nu confirm, nici nu infirm" Deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu, membru al Comisiei de control SRI, a sustinut, miercuri, ca, Florian Coldea a afirmat ca au existat politicieni care se ofereau voluntar sa dea informatii SRI si l-a…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca un premier sau un ofiter de informatii nu va devoala secrete de stat la audierea la o comisie parlamentara, ci, eventual, doar unele “lucruri ilegale, daca le cunoaste”. ”De la un ofiter de informatii, de la un sef de stat, de la un prim-ministru…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca un premier sau un ofiter de informatii nu va devoala secrete de stat la audierea la o comisie parlamentara, ci, eventual, doar unele "lucruri ilegale, daca le cunoaste". "Eu sunt un om realist. De la un ofiter de informatii, de la…

- La intrarea in sala unde are loc audierea, Coldea a afirmat: „Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei si e o institutie fundamentala a statului roman, sa raspund tuturor intrebarilor adresate de comisie, asa cum am facut intodeauna". El trebuia sa fie audiat saptamana trecuta, insa președintele…

- Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR 1, facand trimitere la cazul deputatului fugar Sebastian Ghita, ca atunci cand nu se putea pune in aplicare o hotarare judecatoreasca considera ca statul roman este umilit, afirmand ca in locul lui Klaus Iohannis ar fi discutat cu Vucic.Bancile…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, declarat ca nu crede ca Florian Coldea va dezvalui secrete ale Serviciului Roman de Informatii la audierea de marti de la comisia parlamentara de specialitate. ...

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni seara, facand trimitere la cazul deputatului fugar Sebastian Ghita, ca atunci cand nu se putea pune in aplicare o hotarare judecatoreasca considera ca statul roman este umilit, afirmand ca in locul lui Klaus Iohannis ar fi discutat cu Vucic.

- Dupa intalnirea recenta a președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, cu omologul sarb, Aleksandar Vucic, justiția din Serbia a oferit o reacție de ultima ora cu privire la scandalul extradarii lui Sebastian Ghița.

- "Reprezentantul USR a propus audierea lui Liviu Dragnea in data de 20 martie. Aceasta propunere nu a fost acceptata ca data. Bineinteles, Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI si vom comunica data la care va fi audiat. Data de 20 nu se poate, ca s-au decalat audierile si nu are cum sa fie audiat…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni, inaintea ședinței PSD, ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste participarea la unele petreceri care au avut loc in sedii ale SRI. "Eu nu ii voi cere explicatii…

- Studentii unuia dintre cele mai interesante programe de masterat promovate la Timisoara, cel de Securitate Globala de la UVT, ar urma sa participe, in curand, la cursuri sustinute de o persoana considerata controversata: fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea.…

- Interceptarile prezentate de Realitatea TV, marți, par sa mute atenția scandalului de la DNA Ploiești catre SRI dupa ce procurorul Mircea Negulescu discuta cu Vlad Cosma despre ce șefi din Serviciul Roman de Informații l-ar fi ajutat pe Sebastian Ghița sa fuga, scrie Romania Libera. Deși inregistrarile…

- Comisia de aparare a Senatului a amanat marti adoptarea unui raport aferent initiativei legislative a lui Traian Basescu de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN) prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. Citeste si: ULTIMA ORA - Sebastian…

- Programul nuclear nord-coreean reprezinta o amenintare existentiala pentru SUA, a avertizat marti directorul Serviciilor de informatii interne americane, Dan Coats, in timpul unei audieri in Congresul Statelor Unite, relateaza AFP si Reuters. ''Trebuie sa constientizam faptul ca…

- Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:- 20 februarie- Calin Popescu Tariceanu- 27 februarie- George Maior - 6 martie- Florian Coldea- 13 martie- Traian BasescuPresedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca…

- "Nu cred nimic. La Biserica se crede”, a afirmat Traian Basescu. De asemenea, intrebat daca a vazut inregistrarile vizand DNA, el a replicat: „Nu le-am vazut”.Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa "planteze probe"…

- Fostul deputat a zis ca nu a putut participa, fiind prezent la un eveniment privat. "Probabil ca as fi fost si eu acolo, dar eram la un eveniment privat", a spus Sebastian Ghita. El a precizat ca a fost invitat la acel eveniment de catre Gabriel Oprea. Intrebat ce se dorea prin acea…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md.

- Un ofiter al serviciilor de informatii din Portugalia, arestat in mai anul trecut pentru spionaj in beneficiul Rusiei, a fost condamnat joi la sapte ani de inchisoare de catre un tribunal din Lisabona, relateaza AFP. Justitia portugheza apreciaza ca a demonstrat ca Frederico Carvalhao Gil a transmis…

- Liderii opozitiei democrate din Statele Unite solicita explicatii din partea Administratiei Donald Trump pentru ca a permis venirea la Washington a unor sefi ai serviciilor secrete ruse vizati de sanctiuni care s-au intalnit cu Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale de Informatii din SUA (CIA).

- Impreuna cu Centrul pentru Inovare Publica si CIVICA, reprezentantii Primariei Municipiului Iasi doresc sa afle cat de multumiti sunt cetatenii de serviciile publice si, pornind de aici, sa imbunatateasca si sa dezvolte procedurile de lucru pentru a veni in intampinarea nevoilor iesenilor. Pentru a…

- Șefii celor trei agenții principale de informații din Rusia – FSB, SVR, GRU – au vizitat recent capitala Statelor Unite. Informația a fost confirmata de Ambasadorul rus in SUA, care a spus ca la Washington au fost in vizita șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), Serghei Nariskin, pentru…

- In urma cu scurt timp a ajuns in fata magistratilor de la Inalta Curte chiar procurorul suspendat, Mircea Negulescu. Potrivit Romania TV, Negulescu este audiat ca martor intr-un dosar al fostului deputat Sebastian Ghita.Din primele informatii este vorba despre dosarul in care Ghita este judecat…

- Fostul director al serviciilor de informatii bulgare, Kirtcho Kirov, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru deturnare de fonduri publice in valoare de 2,6 milioane de euro, a anuntat marti justitia bulgara, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: DOCUMENT – Comisia de ancheta…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi l-a destituit pe seful serviciilor de informatii (EGID), Khaled Fawzy, pe care l-a inlocuit temporar cu seful sau de cabinet Abbas Kamal, un apropiat al sau, au anuntat joi mass-media de stat egiptene, informeaza AFP. Seful statului egiptean…

- Presedinta sud-coreeana destituita, Park Geun-Hye, judecata in prezent pentru coruptie, va fi inculpata si pentru deturnarea echivalentului a milioane de euro din fondurile speciale ale serviciilor secrete, relateaza joi AFP. Dna Park ar fi primit lunar, intre 2013 si jumatatea anului…