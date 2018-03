Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, joi, ca insinuarea facuta de Sebastian Ghita, potrivit careia serviciile stiau ce facea fratele sau, dar nu au indraznit sa ii spuna este „odioasa”, afirmand ca personal i-a chemat pe sefii servicilor si le-a spus ca familia Bercea face presiuni.

- Alegatorii olandezi au respins, intr-un referendum cu caracter consultativ, o noua lege ce prevede extinderea atributiilor serviciilor de informatii cu privire la supravegherea internetului, transmite joi AFP. Legea, care ar urma sa intre in vigoare la 1 mai intrucat referendumul nu are…

- Traian Basescu considera nesabuita o revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, apreciind ca aceasta ar putea fi interpretata ca un semnal al abandonarii luptei anti-coruptie. "Presedintele are in vedere un complex mult mai mare de elemente cand ia decizia, nu o simpla schimbare administrativa.…

- Sorin Ovidiu Vintu anunta, printr-o postare pe Facebook, ca operatiunea prin care a ajuns la inchisoare si prin care Sebastian Ghita a devenit patronul Realitatea, ar fi fost conceputa de directorul SRI din acel moment, George Maior, si de prim-adjunctul sau, Florian Coldea, la ordinele presedintelui…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a facut noi dezvaluiri incredibile despre Florian Coldea, ex adjunctul Serviciului Roman de Informatii (SRI). Ghita a povestit in interviul video acordat la Belgrad lui Ion Cristoiu ca Florian Coldea inspira teama. Totusi, Ghita sustine ca adjunctul SRI primea…

- Elena Udrea era folosita de Traian Basescu pentru a discuta cu adversarii sai, nu doar ca sursa alternativa de informații la ceea ce primea de la serviciile de informații! Insa, Sebastian Ghița e sigur ca fostul președinte nu a facut nimic ilegal in mandatul sau, astfel incat Elena Udrea sa poate…

- Elena Udrea, despre noile dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Fostul ministru Elena Udrea a avut o noua reacție, dupa noile dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Intr-o postare pe Facebook, Elena Udrea infirma zvonul conform caruia ar fi vrut sa preia postul Realitatea TV, spunand ca Sebastian Ghița e…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, dezvaluie misterul inregistrarii lui Traian Basescu. Este vorba despre inregistrarea in care Traian Basescu vorbea despre Camelia Bogdan si Florian Coldea si despre condamnarea lui Dan Voiculescu.Citește și: Cheltuieli URIASE la Primaria Capitalei: Pe…

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca fostul sef de stat Traian Basescu i-ar fi ajutat pe multi daca iesea cu dovezi in ultimii ani, sustinand ca fostul presedinte a fost abandonat de SRI in ultimele zile de mandat.

- Ies la iveala amanunte socante dintr-un scandal care a zguduit pur si simplu Romania. Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita. a devoalat secretele scandalului dintre Mircea Basescu si tiganii din clanul interlop al lui Bercea Mondial.Citește și: Cheltuieli URIASE la Primaria Capitalei: Pe ce…

- "Cand pici de sus te doare rau. Cand ești cocoțat in varful piramidei statale, observi ca butonul ala de care zicea Basescu ca apasa și il duce ala Coldea... i-au luat firul de la buton, apasa degeaba. Cea mai mare pacaleala, i-au luat firul, era șeful bufniței in ultimele zile. Si-a dat seama și…

- Tudorel Toader s-a intalnit cu ministrul sarb al Justiției. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a intalnit luni, 26 martie, cu cu omologul sau sarb , timp de ora. A fost abordat si cazul fostului parlamentar Sebastian Ghita, la aproape un an dupa ce Romania a cerut extradarea sa, dar decizia trebuie…

- Olandezii au respins, in referendumul desfasurat miercuri, o lege menita sa extinda puterile serviciilor de informatii, ceea ce reprezinta un pas inapoi pentru guvernul condus de Mark Rutte, transmite joi Reuters.

- Fostul președinte Traian Basescu a reacționat, marți seara, dupa declarațiile lui Sebastian Ghița privind marturisirile pe care i le-ar fi facut in privința dosarului lui Dan Voiculescu. El afirma ca a aflat judecatorul din dosarul respectiv in momentul in care a intrebat cine e magistratul interceptat…

- Sebastian Ghița a prezentat o serie de teorii care ar fi rasturnat calculele la alegerile prezidențiale din 2014! Conform fostului deputat PSD, Monica Macovei sau Elena Udrea puteau ajunge președinte. Totul ar fi depins de șeful ANI, iar Traian Basescu intra și el in scena, alaturi de Florian Coldea,…

- Sebastian Ghița l-a dat de gol pe Traian Basescu! Deși fostul președinte nu a confirmat niciodata ca ar deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, Ghița confirma ca Basescu deține imaginile filmate la Palat. Asta i-a spus-o chiar Basescu, iar actualul lider PMP are inregistrari cu Laura…

- In partea a patra a interviului dat la Belgrad de fostul deputat Sebastian Ghița sunt atinse cele mai sensibile puncte din activitatea Binomului SRI-DNA, cele legate de implicarea in politica. Cum au jucat capii acestor instituții la alegerile prezidențiale din 2014, cum au incercat sa se implice in…

- Andrei Diamescu, care provine din Directia Generala de Informatii a Apararii (DGIA) -serviciul de informatii al Armatei - a primit gradul de general de brigada in noiembrie 2014, printr-un decret semnat de presedintele Traian Basescu, scrie Mediafax. Diamescu figureaza si ca membru al Consiliului…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a incheiat, ieri, lanțul personalitaților din instituțiile statului care au avut intervenții cu privire la desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI, DNA, dar și alte autoritați. Ministrul a cerut procurorului general al Romaniei sa desecretizeze documentul…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, este atacata din toate parțile in ultimele saptamani, avand in vedere mai ales dezvaluirile facute de fostul deputat Sebastian Ghița, in interviul acordat jurnalistului Ion Cristoiu. Fostul șef al statului, Traian Basescu, a vorbit despre relația tensionata…

- Nu vom sti niciodata cat adevar si cata fantezie exista in „dezvaluirile” scoase ca din palariile unor clovni. Avem, de prea mult timp, o preocupare aproape morbida pentru „dezvaluiri”. Misterele care acopereau evenimentele din decembrie 1989 incep sa paleasca in fata evenimentelor petrecute in spatiul…

- Victor Ponta a relatat vineri, intr-un interviu pentru stiripersurse.ro, cum s-au luat deciziile privind numirile procurorilor-sefi DNA, DIICOT si procurorului general in 2013 - Laura Codruta Kovesi, Alina Bica si Tiberiu Nitu - si a confirmat ceea ce afirmase Elena Udrea in 2017, ca aceasta a mers…

- Sebastian Ghița a lansat bomba la Antena 3! Aflat intr-o intervenție telefonica, Ghița i-a spus lui Mihai Gadea ca și Dan Voiculescu era un apropiat al șefilor SRI, George Maior și Florian Coldea, și mergea frecvent la sediile Serviciului. In plus, conform lui Ghița, in aceleași locații, au mers…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, pe numele caruia Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a emis un mandat european de arestare, a declarat, miercuri, ca nu considera o problema schimbarea de informatii cu SRI atunci cand se intocmeste lista unui cabinet. Acesta a spus ca, in locul lui Victor Ponta…

- Marian Vanghelie, despre lista cu persoanele din PSD care erau arestate. Marian Vanghelie, fost lider in Partidul Social Democrat (PSD), a declarat aseara, la un post de televiziune, ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director al Serviciului Roman de Informații (SRI), George Maior,…

- Presedintele comisiei de Cultura din Parlament, Gigel Stirbu, i-a cerut joi directorului general interimar al TVR, Doina Gradea, sa fie prezent la comisia de Cultura pentru o audiere privind interviul cu Sebastian Ghita difuzat de TVR 1. In motivarea emisa de Comisie se arata ca televiziunea publica…

- Fostul deputat Sebastian Ghita considera ca nu este o problema in a schimba informatii cu SRI atunci cand se intocmeste lista unui cabinet, respectiv a afla informatii utile despre ministrii care ar urma sa intre in componenta acestuia. "Cateodata, in Romania, politicienii se ascund ca ilegalistii si…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, face dezvaluirea serii. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, seful ALDE a lansat o acuzatie fara precedent. Acesta cere interventia de urgenta a Serviciului Roman de Informatii (SRI). Tariceanu a anuntat ce s-ar fi intamplat in sediul…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri, ca va cere verificari din partea Comisiei de Control SRI, dupa ce au aparut informatii ca in sediul DNA au fost prezenti ofiteri ai serviciilor straine.

- "Discutia relatata de Liviu Dragnea ca Gabriel Oprea a indicat statul de drept cand i-a propus lui Vali Zgonea sa fie numarul 1, sau domnului Dragnea sa fie numarul 1 si Zgonea numarul 2. Eu chiar am intrebat razand ca eu sunt nr 15, sau 3 sau 4. Ce spune domnul Dragnea este adevarat. (...) "Cert…

- La intrarea in sala unde are loc audierea, Coldea a afirmat: „Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei si e o institutie fundamentala a statului roman, sa raspund tuturor intrebarilor adresate de comisie, asa cum am facut intodeauna". El trebuia sa fie audiat saptamana trecuta, insa președintele…

- Ion Cristoiu a vorbit, marți seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, despre interviul pe care i l-a luat lui Sebastian Ghița, la Belgrad. Fostul deputat PSD i-a spus ca se intalnea de doua ori pe saptamana cu Laura Codruța Kovesi, pe cand aceasta era procuror general…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca documentele solicitate de instanța sarba, privind extradarea lui Sebastian Ghița, vor fi transmise in cel mai scurt timp. Acesta a adus in discuție și problema revocarii șefei DNA, Codruța Kovesi, considerand ca procurorilor din CSM le este greu sa motiveze…

- Inspecția Judiciara pare sa fi pus tunurile cu adevarat pe “unitatea de elita” a Direcției Naționale Anticorupție, dupa ce ieri reprezentanți ai acestei instituții de control au efectuat verificari la sediul din Ploiești al DNA. De altfel, Inspecția Judiciara a anunțat ca la 12 februarie s-a sesizat…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), sustine ca Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, i-a cerut sa faca mai multe denunturi pe numele unor oameni politici precum Elena Udrea, Traian Basescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghita si Vlad Stoica.

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca, in opinia sa, Laura Codruta Kovesi nu ar trebui schimbata de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar ar trebui pusa sa "curete" aceasta institutie, mentionand ca atat aceasta, cat si presedintele Klaus Iohannis…

- Informatii in premiera despre gasirea lui Sebastian Ghita! Inregistrari incendiare cu fostul deputat PSD Vlad Cosma si procurorul Mircea Negulescu au fost prezentate in emisiunea "Jocuri de putere", de la Realitatea TV. Dialogurile dintre cei doi au avut loc pe 31 ianuarie 2017.Negulescu: - Dar…

- Razvan Alexe, un controversat afacerist din Ploiești, a fost chemat, luni, la sediul DNA pentru a da delcarații chiar intr-un dosar in care e implicat fostul deputat Vlad Cosma. Alexe il acuza pe procurorul Mircea Negulescu ca obișnuia sa puna presiune pe inculpați și pe martori pentru a face denunțuri.”Am…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a afirmat la TVC21 ca "declaratiile de unire" au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa fii cetatean…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, pentru trafic de influenta. Reamintim comunicatul de presa al DNA, din data de 26 octombrie 2015, pe acest subiect: "Procurorii din cadrul Direcției…

- Șefii celor trei agenții principale de informații din Rusia – FSB, SVR, GRU – au vizitat recent capitala Statelor Unite. Informația a fost confirmata de Ambasadorul rus in SUA, care a spus ca la Washington au fost in vizita șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), Serghei Nariskin, pentru…

- Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA) din SUA, s-a intalnit in urma cu cateva zile, in Washington, cu sefii a doua servicii secrete din Rusia, desi erau vizati de sanctiuni, afirma surse citate de cotidianul The Washington Post si de site-ul Axios.com.

- Fostul premier Adrian Nastase susține ca debarcarea sa de la conducerea PSD a fost rezultatul unei tradari, insa nu știe nici pana astazi cu siguranța cine a stat in spatele acestui plan. ”Este inevitabil. Cei din echipa in care ești doresc sa preia conducerea. Ideea de a polemiza cu propriul meu trecut…

- Guvernul finlandez le-a cerut joi partidelor din opozitie sa sustina in parlament adoptarea rapida a unui proiect de lege privind monitorizarea comunicatiilor, pe fondul ingrijorarilor legate de actiuni de spionaj ale unor puteri straine si dupa primul atac terorist de pe teritoriul tarii, transmite…

- Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA) din SUA, a fost audiat de echipa procurorului special Robert Mueller care ancheteaza presupusele contacte ale consilierilor presedintelui Donald Trump cu Rusia, relateaza postul NBC News si cotidianul The New York Post.

- Fostul director al serviciilor de informatii bulgare, Kirtcho Kirov, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru deturnare de fonduri publice in valoare de 2,6 milioane de euro, a anuntat marti justitia bulgara, relateaza AFP.

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…

- Fostul sef al Politiei Romane Petre Toba a fost audiat, vineri, de magistratii instantei supreme in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat pentru dare de mita, spalarea banilor, cumparare de influenta, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.Petre Toba a fost audiat in…

- Șeful secției 22 de Poliție a transmis ultimele informații cu privire la pedofilul cautat de tot Bucureștiul. Totodata, le-a tranismis un mesaj și parinților. „Desfașuram activitați pentru informarea populației cu privire la acest caz. S-a contituit un dosar de urmarire penala. Pana in momentul…