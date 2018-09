Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat ca Opoziția pare sa faca "un blat rușinos" cu PSD, refuzand sa depuna moțiune de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, iar PNL și USR mimeaza opoziția, liderii Ludovic Orban și Dan Barna mulțumindu-se sa depuna doar moțiuni simple impotriva miniștrilor,…

- Prima reactie din PNL la scrisoarea liderilor PSD anti-Dragnea (Firea, Stanescu si Tutuianu) vine din partea eurodeputatului Siegfried Muresan. Acesta sustine ca orice pesedist i-ar lua locul lui Dragnea ar fi la fel de nociv."Orice pesedist care va veni in locul lui Dragnea va proceda la…

- Presedintele PMP Eugen Tomac face apel, printr-o scrisoare deschisa, la PNL si USR sa depuna impreuna motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila redactata de PMP, spunand ca poate intelege refuzul lor de a o semna pentru ca a fost

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca a luat legatura cu presedintele PMP, Eugen Tomac, iar de saptamana viitoare liderii Opozitiei vor avea discutii mai aprofundate referitoare la depunerea unei motiuni de cenzura in aceasta sesiune parlamentara, scrie Agerpres. "PNL si-a…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac a anuntat luni ca formatiunea pe care o conduce a pregatit o motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila,principalele motive fiind violentele din 10 august, dar si raspandirea pestei porcine. Liderul PMP va solicita tuturor parlamentarilor sprijinul in acest demers.

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat ca partidul pe care il conduce a scris deja textul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila și va da startul negocierilor cu celelalte partide din opoziție pentru a obține susținere.Citește și: Firea, atacuri in rafala la Dragnea:…

- Indicele ROBOR a atins 3,15% miercuri, o noua creștere in condițiile in care marți acest indicator se afla la 3,14% , potrivit datelor publicate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) . Indicele ROBOR la trei luni este principalul indicator din contractele de credit in lei, astfel ca o creștere a…

- PNL, campanie pe Facebook adresata parlamentarilor PSD: Ne mai trebuie 76 de voturi, puteți fi la panoul de onoare sau pe lista rușinii, se arata in postarea liderului liberalilor, Ludovic Orban, cu trei zile inainte de votul pe moțiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila. Cei…