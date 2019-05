Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte ​Traian Basescu sustine ca invalidarea referendumului pe Justitie ar crea un risc enorm pentru Romania, iar coalitia PSD-ALDE se va folosi de acest lucru pentru a-si justifica planurile privind justitia. „Tot PSD-ul va fi la nunta ordonantelor de urgenta pe justitie”, a declarat fostul…

- ​Traian Basescu susține ca invalidarea referendumului pe Justiție ar crea un risc enorm pentru România, iar coaliția PSD-ALDE se va folosi de acest lucru pentru a-și justifica planurile privind justiția. „Tot PSD-ul va fi la nunta ordonanțelor de urgența pe justiție”, a declarat fostul…

- Participarea la referendumul consultativ pe Justitie, din 26 mai, este „vitala pentru recredibilizarea Romaniei”, a declarat, vineri, senatorul PMP, Traian Basescu, pe Facebook. „Exista momente, ce-i drept foarte rare, cand popoarele trebuie sa fie deasupra elitelor politice pentru a-si salva tara.…

- Comisia Europeana a evaluat destul de credibil riscul ca Guvernul Dancila sa adopte noile ordonante pe Justitie si a decis sa actioneze preventiv, pentru a limita pagubele, inainte ca acestea sa se produca. Dar, pe termen lung, Uniunea Europeana are nevoie de mecanisme noi, care sa previna mai bine…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca exista riscul ca referendumul pe justitie sa nu intruneasca cvorumul de validare si atunci PSD va spune ca are dreptate si ca poporul nu sustine ce a intrebat Klaus Iohannis si va trece la tot ce trebuie pentru a subordona justitia.

- „Eu, daca as fi presedinte, probabil ca m-as indrepta catre un referendum. As gasi o intrebare care sa stimuleze venirea la vot. Electoratul PSD e mult mai disciplinat decat al partidelor de dreapta si atunci, daca vrei sa il aduci la vot, trebuie sa ii mai dai ceva, ceva de mare interes. As gasi…

- "CCR a admis contestatia presedintelui la modificarile legii electorale, precizand foarte clar ca este posibila organizarea unui referendum in timpul alegerilor europarlamentare. Practic, in acest moment, se deschide calea ca la alegerile parlamentare din 26 mai sa avem si referendumul 'Fara penali',…

- Traian Basescu a declarat ca este un mare avantaj sa ai o justiție recunoscuta, fiindca atunci sunt recunoscute și deciziile instanțelor din Romania, in contextul Tratatului UE. Fostul președinte a precizat ca „daca apuci și intri in infringement pe justiție, atunci se oprește ceasul”, potrivit Mediafax.Citește…