- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat ca sunt patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru unirea cu Romania. Basescu a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece…

- "Va dau o veste pe care cred ca nu o au foarte multi romani. Sunt patru comune din Republica Moldova care, saptamana aceasta, au semnat prin primari, locuitori si secretarul primariei, ca vor unirea cu Romania. Lucrurile incep sa se miste in Republica Moldova. Curentul unionist porneste tot mai puternic.…

- Dupa ce Primaria comunei Parcova din raionul Edinet a votat marti, 23 ianuarie, o Declaratie simbolica de Unire cu Romania, alte patru localitati din Republica Moldova s-au alaturat acestei actiuni.

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- Zeci de oameni au huiduit in timpul discursurilor oficialitatilor care au luat parte la manifestarile organizate la Iasi de ziua Unirii Principatelor Romane. Oamenii au scandat "Vrem autostrada, nu penali pe strada", "Hotii, hotii", si "PSD, ciuma rosie". Scandarile au inceput odata…

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie de unire cu Romania, semnatarii acesteia exprimandu-si bucuria de a sarbatori impreuna cu romanii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri...

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat marti, 23 ianuarie, o Declaratie de unire cu Romania. Documentul a fost adoptat de catre primarul comunei Parcova, raionul Edinet, Marcel Snegur, si catre de consilierii locali.

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie simbolica de unire cu România, semnatarii acesteia exprimându-si bucuria de a sarbatori împreuna cu românii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri si

- Evenimentul va avea loc la Centrul de cultura ”Luceafarul” din orașul Nisporeni, intr-o zi de duminica, pe 28 ianuarie, cu incepere de la ora 12.00. ”Cred ca sala nu va fi plina, ci arhiplina”, a declarat pentru ”Expresul” Iurie Carbune, liderul organizației locale a Partidului Unitații Naționale din…

- Potrivit unui bilant, in cursul anului 2017, politistii Biroului pentru Imigrari al judetului Gorj au asigurat managementul sederii in Romania pentru 587 de persoane, dintre care 214 din state terte si 373 cetateni ai Uniunii Europene. Au fost depistati 12 straini in situatii ilegale si emise 5 decizii…

- Cetatenii din Republica Moldova par sa fi petrecut sarbatorile de sfarsit de an in Romania in numar mai mare decat in anii trecuti. Potrivit datelor Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi, vamile din partea de est a Romaniei aflate in „gestiunea" Inspectoratului Iasi au fost tranzitate,…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a afirmat vineri, 15 decembrie, la emisiunea "Ora Basarabiei" de la Iasi TV, ca Romania este pregatita pentru o eventuala unire cu Republica Moldova, in pofida afirmatiilor ca tara nu ar fi inca gata sa-si asume acest proces, transmite Radio Chisinau.

- Ilie Ilascu este un politician roman nascut in Republica Moldova, faimos pentru ca a fost condamnat la moarte de catre guvernul separatist transnistrean pentru presupusa implicare in doua crime si pentru actiuni teroriste sponsorizate de statul moldovean, asa cum au fost descrise de catre oficialii…

- Regele Mihai a avut parte de intalniri istorice in timpul razboiului. Una dintre acestea a fost cu Adolf Hitler.In 2009, la 70 de ani de la inceputul celui de-al Doilea Razboi Mondial si de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, doua evenimente fatidice pentru istoria Romania si a

- [caption id="attachment_39019" align="alignleft" width="203"] Iurii Carbune[/caption] Iurii Carbune, consilier raional din Nisopreni, a facut un apel catre deputații din Parlament: ”Va provoc ca sa votați, in anul 2018, Unirea”. S-a intamplat la ultima ședința a Consiliului raional din Nisporeni, din…

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, despre mult-discutata posibilitate de unire a tarii noastre cu Republica Moldova. Fostul sef de stat sustine ca este datoria noastra ca Romania sa-si refaca intergitatea teritoriala, insa a facut si o dezvaluire neasteptata.…

- Maia Sandu, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate l-a critica pe Traian Basescu dupa ce acesta a afirmat ca aderarea Republicii Moldova la UE nu este fezabila și cea mai sigura cale de acces a Republicii Moldova este Unirea cu Romania."Nu sunt deacord cu declaratiile pe care le-a spus…

- „Adevarul“ a mers in Republica Moldova pentru a afla ce parere au moldovenii despre proiectul unirii si pentru a aduce in Romania mesajul lor cu ocazia Zilei Nationale. A gasit o tara divizata intre Est si Vest, intre Romania si Rusia. O bucata de pamant aflata exact intre marile blocuri geopolitice…

- Așa se cade sa ne spunem unul altuia, de ziua tuturor. 1 Decembrie, de la Revoluție incoace, este sarbatoarea naționala a Romaniei. In urma cu 99 de ani, strabunii noștri au infaptuit Unirea cea mare a provinciilor romanești, indeplinind astfel un ideal de veacuri al locuitorilor acestor meleaguri.…

- Vesti imense pentru romani din Parlamentul European. Visul unirii Romaniei cu Basarabia ar putea deveni realitate mai devreme decat ne-am fi asteptat. Europarlamentarul din grupul PPE, Traian Ungureanu, ofera o solutie care a mai avut succes o data in Europa.Citește și: Semnal de alarma! Apa…

- Polițiștii din cadrul Serviciului pentru Imigrari Cluj-Napoca au depistat 9 cetațeni straini care locuiau în mod ilegal în Cluj.”În ultimele 2 saptamâni, în urma acțiunilor întreprinse, polițiștii Serviciului pentru Imigrari Cluj-Napoca au…

- "An de an, pe 3 octombrie, Presedintele Iohannis serbeaza, alaturi de comunitatea germana din Romania, in curtea Ambasadei Germaniei la Bucuresti, Ziua Nationala a Germaniei. Aceasta data marcheaza Ziua Reunificarii Germaniei de Est cu Germania de Vest, dupa ce natiunea germana a fost divizata, fara…

- Aflat la summitul de la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj transant moldovenilor. Intrebat de jurnalisti daca Republica Moldova ar putea intra in Uniunea Europeana printr-o unire cu Romania, presedintele Klaus Iohannis a marturisit ca o astfel de scurtatura nu este indicata.Citeste…

- Traian Basescu, aflat in Republica Moldova la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova, a vorbit despre o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania. El a remarcat ca vor fi necesare negocieri foarte dure intre Federația Rusa, Ucraina, Romania și Republica Moldova,…

- R.Moldova s-a așezat singura într-o zona gri, mai ales prin nefericitul articol din Constituție care stabilește neutralitatea țarii, a declarat Traian Basescu, fostul președinte al României, într-un interviu pentru radio Europa Libera. „În aceasta regiune”,…

- Ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu a explicat, duminica seara, la Romania TV, ca nu conteaza cand va fi terminata noua lege a pensiilor, pentru ca promisiunile din programul de guvernare facute pensionarilor pentru anul urmator au fost rezolvate deja prin ordonanța de urgența.Ministrul…

- "Duminica, m-am aflat la Cahul, in Republica Moldova. Curentul unionist devine tot mai puternic in stanga Prutului. Mesajul meu: «in mod egal, si Romania, si Republica Moldova au nevoie de Unire. Nu putem trai la nesfarsit despartiti de deciziile lui Stalin si Hitler, consfiintite prin pactul ticalos…

- Ambasadorul Federației Ruse la București, Valeri Kuzmin, a declarat, vineri, ca România și Republica Moldova pot sa aleaga calea referendumului daca vor sa se uneasca, informeaza News Bucovina.

- O conferința internaționala cu tema „Facilitați și provocari vamale in comerțul dintre Romania și Republica Moldova” este anunțata pentru 22 noiembrie curent, la București, Romania. Evenimentul este organizat in parteneriat și la solicitarea reprezentanților mediului de afaceri din Romania și are drept…

- Deputatul PMP Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunitațile de români din afara granițelor țarii, a prezentat astazi, 7 noiembrie 2017, o declarație politica intitulata „Moldova este România!”, cu referire la denumirea incorecta a statului în actele…

- În continuarea articolului precedent, despre deturnarea mișcarii „Basarabia e România” în ajunul alegerilor din 2016, aparut simultan pe contributors.ro și pe Timpul.md, vreau sa acord atenție potențialului pe care aceasta organizație civica îl are pe scena…

- La remarca reporterului TASS ca aceste planuri sunt intens discutate si in Republica Moldova, Dodon a pus aceasta pe seama agitatiei dinaintea alegerilor. "In realitate, Romania nu are bani pentru un proiect atat de costisitor precum Unirea. Nici noi nu ii avem. Impotriva unirii, dupa cum releva sondajele,…

- In valori nominale, respectand modelul german, am putea avea urmatoarele cifre:1. Daca reunificarea s-ar face maine costurile s-ar ridica la aproximativ 180 miliarde dolari; probabil ca cel putin 20% ar reprezenta investitii private, adica 36 miliarde dolari; in acelasi timp, in cazul Romaniei,…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat, într-un interviu acordat agenției de presa ruse TASS, ca România nu are bani pentru un proiect atât de costisitor precum unirea cu Republica Moldova, informeaza Agerpres. Igor Dodon mai sustine ca, în discuțiile…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca „iesirile carghioase ale lui Igor Dodon la adresa Romaniei si a celor care isi asuma romanitatea nu fac decat sa dovedesca slugarnicia acestuia fata de Moscova”. Politicianul a facut afirmatia respectiva in contextul…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat intr-un interviu acordat marți agenției de presa TASS ca, in discuțiile sale cu reprezentanți americani, a remarcat faptul ca aceștia privesc Chișinaul prin ochii Romaniei vecine, unde se ascund planurile de unire, dar ca, de fapt, Romania nu…