- Liviu Dragnea primește vești bune de la Bruxelles! Europarlamentarul Claudia Tapardel sustine initiativa lui Liviu Dragnea privind necesitatea elaborarii unui proiect de lege pentru sanctionarea persoanelor care afecteaza grav imaginea Romaniei si aduc atingere grava intereselor tarii noastre pe…

- Fostul premier Adrian Nastase susține propunerea lui Liviu Dragnea, care a spus ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara”, astfel incat ”statul roman sa corecteze aceste lucruri”. Intr-o postare pe…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la finalul intalnirii cu delegatia alesilor locali unionisti din Republica Moldova, ca PNL sustine unirea si ca Romania este pregatita pentru realizarea acesteia, insa trebuie sa existe o vointa exprimata in Republica Moldova

- Consilierii locali PMP au solicitat, miercuri, adoptarea prin hotarare de Consiliu Local a declaratiei de sustinere a unirii dintre Republica Moldova si Romania precum si amenajarea unui punct unde iesenii sa poata semna documentul in cauza. Consilierii PMP Violeta Gaburici si Daniel Piftor au depus…

- Pe 17 martie la Sala Sporturilor din Buzau va avea loc un concert de muzica populara romaneasca intitulat "Din suflet romanesc", un duplex Buzau-Chisinau, la care sunt asteptati si primarii unionisti din Republica Moldova. Acțiunea vine dupa ce 23 de consilieri locali din cadrul Consiliului Local…

- Foto: Lilian Nițu, președinte PMP Dambovița, Traian Basescu, președinte PMP Partidul Mișcarea Populara se intrunește pe 16 iunie intr-un congres Post-ul PMP a convocat congres pe 16 iunie. Partidul susține alegerea primarilor in doua tururi și Unirea cu Republica Moldova apare prima data in Gazeta…

- Printre localitațile din Republica Moldova care au semnat simbolic unirea cu Romania s-a numarat și satul natal al presedintelui Igor Dodon! Peste 500 de localnici din Sadova, intre care primarul si mai multi consilieri, si-au pus semnatura pe document.Localitatea din raionul Calarasi a beneficiat…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, considera ca proiectul "Unirea Romaniei cu Republica Moldova" al partidului pe care il conduce este adevaratul proiect de tara si ii indeamna pe alesii locali sa voteze in mod simbolic in consiliile locale dorinta de unire cu Republica Moldova. El a mentionat…

- „Va propun sa adaugam un proiect Unirea cu Republica Moldova. Este timpul sa incepem sa actionam si in Romania. Sunt 106 localitati din R Moldova care simbolic au votat in consiliile locale unirea cu Romania. Asta arata curaj in vremurile astea in Republica Moldova, in conditiile in care este un…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, sustine ca PSD va promova un act normativ in baza caruia vor fi sanctionate persoanele care denigreaza imaginea Romaniei in exterior, informeaza AGERPRES . El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca actul normativ “nu va…

- Datele EUROSTAT arata ca angajatorii romani au platit in 2017 salarii de 67 de miliarde de euro, reprezentand 37% din PIB. Masa salariala a crescut cu 10 miliarde de euro anul trecut, dar ca pondere in PIB este abia la nivelul din 2010. Toate masurile adoptate in baza programului de guvernare au fost…

- La Iasi s-a constituit Liga Alesilor Locali Unionisti Multi dintre alesii locali de peste Prut considera ca unirea este singura solutie de dezvoltare a Republicii Moldova, unde domina saracia, iar democratia este fragila. Ilie Leahu este viceprimarul comunei Bacioi din apropierea Chisinaului. …

- Cum ar avolua economia țarii dupa Reunificare? Marimea pieței va determina un val de investiții private, tendința de a ocupa o piața libera pâna acum va aduce cel puțin extinderea firmelor prezente în România dincolo de Prut, investițiile care vor fi demarate în…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr o emisiune la Antena 3 ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in…

- 'In calitatea noastra de intelectuali ai acestei tari, nu dorim sa intram in polemici juridice sterile, ci doar sa va amintim ca presedintele Nicolae Timofti i-a acordat cetatenia lui Traian Basescu datorita lucrurilor exceptionale pe care domnia sa le-a facut in favoarea cetatenilor Republicii Moldova',…

- Extinderea dialogului moldo-american, inclusiv prin realizarea unor proiecte comune in procesul de asigurare a stabilitații regionale, procesul de implementare a reformelor in țara noastra, precum și inițierea unor programe bilaterale de cooperare au fost discutate de ministrul

- Fostul președinte Traian Basescu le solicita liderilor din coaliția de guvernare sa schimbe tema zilei și sa se uite in Republica Moldova, acolo unde 76 de localitați au cerut deja unirea cu Romania.Citește și: Frans Timmermans confirma: fondurile europene vor fi acordate in conformitate cu…

- 76 de localitați din Republica Moldova au semnat Declarația simbol de Unire cu Romania. „Si in timp ce in stanga Prutului a inceput batalia pentru UNIRE, in Patria Mama se desfasoara o acerba si penibila batalie pentru putere intre oameni de la varful institutiilor de forta ale statului". Declarația…

- „Unirea merge inainte! Azi, cand postez, 76 localitati din Republica Moldova au adoptat in consiliile locale hotarari semnate de primari si consilierii locali prin care solicita unirea cu Romania”, a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Fostul sef de stat s-a aratat indignat ca, „in timp ce…

- Tot mai multe comune din R. Moldova semneaza declaratii de unire cu tara-mama, Romania. In urma cu cateva zile, fostul presedinte Traian Basescu enumera localitatile din R. Moldova care au astfel de documente si constata ca sunt deja cateva zeci de comune care doresc unirea. „A inceput Unirea! Sunt…

- Liderul PMP Traian Basescu a scris, pe Facebook, ca „a inceput Unirea”, precizand ca, pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale unirea cu Romania.

- Fostul președinte al Romaniei se arata mandru ca tot mai multe localitați din Republica Moldova semneaza Declarația simbolica de Unire. „Alooooo ! Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Palatul Parlamentului ! Se aude ? A inceput Unirea !", a scris Basescu pe pagina sa de facebook.

- Fostul presedinte Traian Basescu da de stire actualei puteri ca „a inceput Unirea”, precizand totodata ca pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale UNIREA cu Romania.

- Fostul presedinte Traian Basescu a anuntat sambata, pe Facebook, ca 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale unirea cu Romania.Redam mesajul integral:"A inceput Unirea Acum, cand postez, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale Unirea cu Romania.…

- O analiza la „sange” face politicianul Gelu Visan vis-a-vis de tot ceea ce se intampla in aceste zile pe scena politica dar mai ales despre socantele dezvaluiri in serial cu cei care se proclama „infaptuitorii actului de Justiție in Romania!”. Amintind totodata ca avem o clasa politica care a depus…

- Fostul președinte moldovean Vladimir Voronin a lansat un atac dur la adresa lui Traian Basescu, pe care il acuza ca, deși are cetațenie moldoveneasca, nu recunoaște Republica Moldova ca stat. „Cum sa fii cetațean al R. Moldova și sa nu recunoști acest stat? Dar cine va ține aici? Ai cetațenie romana,…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Actualul senator PMP a vorbit despre asa-zisa legatura dintre Laura Codruta Kovesi si Dinu Pescariu, unul dintre denuntatorii 'de cariera' din ultimii ani.Citește și: Surpriza de proportii: Andra si Delia vor fi invidioase…

- Vladimir Vorinin, fostul președinte din Republica Moldova, a declarat ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova pentru ca acțiunile sale ar submina statalitatea moldoveana.

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic în privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte român Traian Basescu scrie adevarul.ro. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” în Republica Moldova doar…

- Liderul PMP, Traian Basescu, s-a aflat, sambata si duminica, intr-o vizita in Republica Moldova, el scriind, pe pagina sa de Facebook, ca "In toate intalnirile, ca de altfel si in emisiunile televizate la care am participat, subiectul a fost Unirea Republicii Moldova cu Romania."

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, susține ca exista patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru Unirea cu România. Acesta a declarat ca prin retragerea cetațeniei moldovenești, Igor…

- Fostul presedinte a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece "a creat o revolta destul de puternica"."Va dau o veste pe care cred ca nu o au foarte multi romani. Sunt patru comune din Republica Moldova care, saptamana…

- Anul Centenarului a început cu proiecte și obiective. Într-un interviu exclusiv, acordat pentru 10 TV, europarlamentara Norica Nicolai a declarat ca este timpul pentru ținte ce vor motiva atât liderii politici, cât și oamenii de rând sa acționeze. Totodata, oficialul…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- Fostul presedinte Traian Basescu il ataca pe Liviu Dragnea dupa declaratia liderului PSD cu privire la acceptarea persoanelor urmarite penal in Guvern. Traian Basescu sustine ca “nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica,…

- Liderul PMP, Traian Basescu, considera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general adjunct al social-democratilor, Codrin Stefanescu, "sfideaza poporul si realitatea politica" cand afirma ca din viitorul Guvern pot face parte "penali", Basescu apreciind ca "imaginea tarii este data…

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri seara ca nu deputatii socialisti sunt de vina ca nu au renuntat inca la cetatenia romana, ci Bucurestiul, care a impus o procedura extrem de complicata de renuntare la cetatenie, relateaza Independent.md si Deschide.md.…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova condamna categoric intenția cetațeanului roman Traian Basescu de a inainta in parlamentul țarii vecine o inițiativa legislativa privind unirea Republicii Moldova. „Acțiunile domnului Basescu și susținatorilor acestuia sunt privite de PSRM ca un act nedisimulat…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), senatorul Traian Basescu, i-a sugerat duminica seara premierului Mihai Tudose ca, odata cu restructurarea Guvernului, sa constituie un minister al reintregirii tarii. Basescu a declarat ca Romania trebuie sa ceara anularea pactului Ribbentrop-Molotov,…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- "Prea putini... Prea putini politicieni isi asuma actiunea corecta, in schimb, ii amagesc pe romani ca orice crestere economica trebuie sa se vada in buzunar, abordare menita a le aduce voturi cumparate cu bani publici, dar niciodata prosperitate pentru cetateni; Prea putini romani…

- Fost președinte, Traian Basescu, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj-sinteza, un fel de bilanț la sfarșit de an. Acesta face o trecere in revista a lucrurilor de care romanii ar avea nevoie pentru a putea vorbi despre prosperitatea acestei țari. „Prea putini inteleg ca prosperitatea poate veni…