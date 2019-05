Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea la nivel inalt a sefilor de state si de guverne de la Sibiu, din 9 mai 2019, a fost cel mai important eveniment politic pe care Romania l-a organizat dupa 2008. Atunci, la Bucuresti, s-a desfasurat reuniunea la nivel inalt a NATO si s-a stabilit aderarea viitoare a Ucrainei si Georgiei. Tot…

- Declarația de la Sibiu a fost adoptata, joi, de liderii europeni prezenți in cadrul summit-ului istoric desfașurat in Romania. Cele 10 anagajamente din Declarația de la Sibiu fac referire la viitorul Uniunii Europene.

- Cei 27 de lideri UE au adoptat joi Declarația de la Sibiu, un document programatic cu privire la viitorul Europei. Documentul stabilește marile direcții pentru evoluția Uniunii Europene in urmatorul ciclu politic de cinci ani. Printre obiectivele principale enunțate in declarație se numara protejarea…

- "Nu, nu merg la summit-ul de la Sibiu, pentru ca, asa cum stiti, este prezent doar presedintele. Am avut mai multe solicitari de la omologi de ai mei din diferite state membre ale Uniunii Europene, am declinat aceste reuniuni bilaterale, in care sa continuam dialogul inceput in diferite state membre…

- Sefii de stat sau de guvern ai tarilor Uniunii Europene care se vor reuni joi la Sibiu vor discuta despre planurile strategice ale organizatiei in anii urmatori si ar urma sa adopte Declaratia de la Sibiu, trimitand un mesaj de unitate si incredere in actiunile lor comune, conform scrisorii de invitatie…

- De Ziua Europei, liderii tarilor UE vor semna Declaratia de la Sibiu, care va trasa directiile fundamentale ale Agendei Strategice europene pentru urmatorii cinci ani. Prioritatile Uniunii vor fi discutate la Summit-ul gazduit de Romania, in contextul exercitarii de catre tara noastra a Presedintiei…

