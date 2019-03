Stiri pe aceeasi tema

- "Daddy scheauna ca ce rau e Iohannis, dar nu se uita ca PSD are parte numai de președinți rai. Numai PSD este bun. Eu n-am fost bun, Iohannis nu e bun. Singurul lucru bun in țara asta pentru Dragnea e PSD. Mai bine s-ar uita sa vada de ce PSD nu e capabil sa guverneze cu niciun președinte ales. Motivul…

- Traian Basescu a declarat, duminica, dupa ce Liviu Dragnea a afirmat ca nu credea ca Romania va fi condusa de un „președinte mai rau și mai toxic ca Basescu”, ca șeful PSD „cheauna” peste tot ca Iohannis este rau și ca pentru el doar PSD este sigurul lucru bun din țara.CITESTE SI: Semnele…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a expus, in emisiunea “Gandurile lui Cristoiu”, de la Mediafax, o noua teorie privind notiunea de stat paralel. Jurnalistul spune ca Liviu Dragnea isi pregateste, potrivit unui document, propriul stat paralel, mentionand ca exista ;o confederatie de state paralele'. „Aflam,…

- Traian Basescu susține ca președintele Iohannis ar trebui sa retrimita in Parlament bugetul pe 2019 deoarece nu poți taia bugetele serviciilor in contextul vizitei Papei in Romania și al summit-ului de la Sibiu.

- Intrebat daca este interceptat in continuare, avand in vedere ca a fost interceptat și in anul 2014, Bogdan Chirieac a afirmat ca nu crede ca mai este interceptat, cel puțin de catre SRI, fapt ce se datoreaza și noii conduceri a instituției. ''Nu cred ca sunt interceptat in perioada asta.…

- Liviu Dragnea susține ca are o relație foarte buna cu premierul israelian și ca amandoi sunt de parere ca relația dintre cele doua state poate fi foarte apropiata. "Eu am o relație foarte buna cu premierul israelian. Nu se bazeaza pe niciun interes. Amandoi avem percepția ca colaborarea dintre…

- Traian Basescu critica dur "politicienii de proasta calitate", referindu-se la Liviu Dragnea și Ludovic Orban, care au lansat varianta acuzarii președintelui Iohannis, respectiv a premierului Dancila pentru inalta tradare.

- Fostul președinte Traian Basescu afirma vineri, pe Facebook, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, nu mai controleaza in momentul de fata nici guvernul, nici grupurile parlamentare, nici majoritatea parlamentara si nici partidul.