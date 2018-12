Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii se reunesc, azi, la Parlament, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului. Liderii PSD vor discuta, printre altele, despre organizatiile din care au plecat parlamentari, cum este cazul la Brasov si Caras Severin.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica seara la Romania Tv, ca moțiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila nu are nicio șansa sa fie adoptata, in condițiile in care, din punct de vedere tehnic Opoziției ii lipsesc cel puțin 50 de voturi, scrie Mediafax.Intrebat…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, cere demisia premierului Viorica Dancila, dupa rezoluția adoptata de PE„Guvernul Dancila si majoritatea parlamentara condusa de Dragnea si Tariceanu primesc astazi o condamnare cu suspendare din partea UE. Raportul adoptat de Parlamentul European cu privire…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, face un apel la liderii PNL, Ludovic Orban, si USR, Dan Barna, sa depuna impreuna motiunea de cenzura, in contextul informatiilor vehiculate in spatiul public, sambata, referitoare la o demisie a ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. …

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, afirma ca demisia ministrului Negrescu demonstreaza ca Guvernul Dancila nu este pregatit sa preia presedintia rotativa a UE si le cere liderilor PNL si USR sa depuna impreuna motiunea de cenzura.

- "V-as raspunde in gluma: s-a plans domnul Tariceanu ca s-a consumat bugetul de deplasari externe la Senat si am spus sa facem o economie la bugetul de deplasari externe. (...) Am sistat deplasarile externe pe perioada respectiva, este o saptamana in care este important ca toti parlamentarii PNL sa…

- "Cred ca motiunea de cenzura trebuia depusa imediat dupa evenimentele din 10 august, pentru ca cel mai potrivit moment pentru a da jos guvernul a fost exact atunci cand s-a produs ruptura in PSD. La ora actuala, Liviu Dragnea pregateste o remaniere guvernamentala. Are suficiente parghii si functii…

- Traian Basescu, un nou atac la Guvernul Dancila. Fostul șef de stat susține ca o moțiune de cenzura pentru demiterea șefei guvernului este mai mult decat necesara. "Motiune de cenzura, acum!„Opozitia” continua sa mimeze opozitia la PSD-ALDE.Motiune simpla pentru Carmen…