- "Doi rataciti prin Europa. Dragnea si Orban. Cu ocazia summitului informal de la Sibiu, doi politicieni au decis sa sfideze evenimentul, fiecare in felul sau, dar avand aceeasi motivatie si anume faptul ca europenii ii detesta si ii considera nefrecventabili. Liviu Dragnea, dispretuit de europeni pentru…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca Liviu Dragnea și Ludovic Orban sfideaza summitul UE de la Sibiu, un eveniment foarte important pentru țara noastra. Basescu arata ca cei doi lideri se discrediteaza in fața oficialilor europeni prin acțiunile intreprinse pe 9 mai.Citește și: Cum…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marti, la Braila, ca spera ca liderul PSD, Liviu Dragnea, sa renunte la ideea organizarii la Iasi, pe 9 mai, de Ziua Europei, a unui "miting impotriva Europei"."Sper ca Dragnea sa renunte la ideea asta idioata, cu miting impotriva Europei…

- "Am preferat o solutie realista, pragmatica, care ocoleste minciuna cu privire la Europa. In primul rand, in planul de actiune am facut un inventar al realizarilor Romaniei de la intrarea in UE si pana astazi pentru a vedea si pentru a evidentia importanta prezentei noastre in UE si pentru a crea…

- Summitul UE de la Sibiu si mitingul de la Iasi al PSD 'nu sunt doua lucruri egale nici ca semnificatie, nici ca participare, nici ca zona de interes', a declarat vineri senatorul social-democrat Serban Nicolae. 'Nu e in paralel cu nimic (n.r. - mitingul de la Iasi). Mitingul de la Iasi e al…

- "Am cateva vești proaste pentru trubadurii lui Klaus Iohannis și pentru cei care defaimeaza zi de zi Romania! Am fost astazi la Iași alaturi de colegii mei și de simpatizanți ai PSD și oamenii știu adevarul! Iohannis și ai lui sunt din ce in ce mai nervoși. Vad ca romanilor incepe sa le mearga…

- Calin Popescu TAriceanu a afirmat, sambata la Iași, ca iși dorește ca Liviu Dragnea sa ramana un om liber, intrebat daca PSD-ALDE va avea candidat unic, in cazul in care liderul social-democrat ar candida la alegerile prezidențiale.Citește și: Liviu Dragnea, izbucnire NERVOASA, la finalul…