Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Beg, presedinte interimar al Filialei Judetene Caras-Severin a Asociatiei Comunelor din Romania, a declarat pentru Reper 24 ca este de partea premierului Mihai Tudose, in lupta cu Liviu Dragnea.

- Deputatul Liviu Plesoianu iese din nou la atac. De aceasta data, in colimator a intrat chiar premierul Mihai Tudose. Plesoianu a taxat dur declaratiile facute recent de primul ministru, care a amenintat cu demisia in cazul in care liderii social-democrati nu vor accepta o restructurare a Guvernului.Citeste…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik solicita demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”, reamintește news.ro.

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al XXI-lea", a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.Ambasadorul…

- Bogdan Despescu a intrat in urma cu scurt timp in sediul Guvernului, relateaza Romania TV. Șeful Inspectoratului General de Poliție avea in mana o mapa cu documente despre care se crede ca ar fi raportul cerut de premierul Mihai Tudose, in privința polițistului pedofil care a agresat cei…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca raspunsul ministrului Interne Carmen Dan la acuzatiile si la cererea de demisie formulata de prim-ministrul Mihai Tudose este ridicol, remarcând ca nici premierul nu îsi asuma decizia revocarii, iar concluzia sa

- Decizia prim-ministrului Mihai Tudose privind numirea lui Gheorghe Popescu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al premierului a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Potrivit deciziei sefului Guvernului, Gheorghe Popescu "asigura exclusiv consilierea…

- Fotbalist al Generatiei de Aur, Gica Popescu a acceptat functia de consilier personal al premierului Mihai Tudose. Fostul sportiv se va ocupa de relatia cu UEFA si organizarea Campionatului European de Fotbal din 2020. Intr-o emisiune la Antena 3, premierul a declarat ca „In 2013, Romania s-a batut…

- Fostul șef SPP, generalul Dumitru Iliescu, a transmis, intr-un amplu mesaj postat pe pagina sa de Facebook, un atac fara precedent la adresa ambasadorului Germaniei in Romania, Cord Meier-Klodt. Generalul a analizat mai multe cazuri grave de coruptie din lume, inclusiv din Germania, si il critica…

- Casa Regala primeste o lovitura neasteptata din partea Guvernului! Premierul Mihai Tudose a dezvaluit, in cadrul unui interviu acordat Romania TV, ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege care vizeaza familia regala. "Nu suntem monarhie", a declarat Tudose. Citeste si: Premierul…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru Legile Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat joi ca nu este nevoie de avizul Comisiei de la Venetia, asa cum i-au cerut 7 ambasade intr-un comunicat comun, deoarece legile, asa cum au fost ele modificate in Parlament intaresc independenta…

- Decizia privind legea Casei Regale nu trebuie luata de premierul Mihai Tudose, transmite un lider important al PSD. Nicolae Badalau, numarul doi din partid, îl avertizeaza pe prim-ministru ca este seful Guvernului sustinut de PSD, si nu presedintele întregului partid. …

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud-estul Germaniei, afirma surse citate de presa...

- Accidentul a avut loc miercuri la ora 12.40 (13.40, ora Romaniei), pe Autostrada A3, in zona Metten (Straubing, landul Bavaria), in sud-estul Germaniei.Un autocar din Romania, in care erau 51 de persoane, a lovit din spate un camion, inmatriculat tot in Romania. Accidentul s-a produs in…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud-estul Germaniei, afirma surse citate de presa locala. Accidentul a a avut loc la ora 12,40 pe autostrada A3, traficul fiind apoi prezent…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerându-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu „Va…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu. „Va somez sa luati atitudine fata de…

- Liderul PNL Ludovic Orban ii scrie premierului Tudose: Folosiți-va funcția pentru a stopa atrocitațile propuse prin modificarea legilor Justiției!, i-a transmis președintele PNL șefului Executivului, in scrisoarea deschisa. Va prezentam scrisoarea deschisa transmisa de liderul Opoziției premierului…

- Parlamentul a discutat luni Legea Bugetului de stat pe anul 2018. In timp ce Guvernul pretinde ca ar fi un buget generos, Opozitia il considera unul de austeritate. Iar amendamentul susţinut de Opoziţie, prin care impozitul pe venit urma să fie virat integral către primării…

- Sedinta solemna a Parlamentului dedicata omagierii Regelui Mihai s-a incheiat, luni, in acordurile imnului regal - "Poema Romana" de George Enescu. Sedinta solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului s-a desfasurat in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, a Custodelui Coroanei, principesa Margareta…

- Gabriela Firea și Calin Popescu Tariceanu, intalnire in biroul lui Dragnea de la Parlament. La discuții participa și primarii de sector din Capitala. De altfel, primarul Capitalei s-a aflat, miercuri dimineața, și la Guvern, la o discuție cu premierul Mihai Tudose. Proiectul bugetului de stat pe 2018…

- Peste 50.000 de transportatori rutieri vor protesta pe 13 decembrie in mai multe orase din tara si pe 20 decembrie in fata Guvernului, solicitand eliminarea activitatii firmelor care nu au licenta pentru transport de persoane, potrivit unui comunicat emis miercuri de COTAR. „Ordonanta…

- Primul președinte al Romaniei dupa Revoluția din 1989, Ion Iliescu, nu a fost prezent, pentru prima oara in toți acești ani, la parada de 1 Decembrie. Soția sa a explicat care a fost motivul absenței acestuia. Ion Iliescu a stabilit o premiera de Ziua Naționala a Romaniei. Fostul președintre al Romaniei…

- Seful statului si cel al Guvernului au urmarit de la tribuna oficiala defilarea militara de vineri, de la Arcul de Triumf, impreuna cu doi fosti presedinti – Emil Constantinescu si Traian Basescu. Pe langa Klaus Iohannis si Mihai Tudose, la aceeasi tribuna se afla si mai multi ministri, cel al Internelor,…

- La intrebarea "Cum vedeți ideea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei?", oamenii au raspuns astfel: Idee buna 67,23% (10059) Idee proasta 32,77% (4904). Precizam ca Mihai Tudose a afirmat, joi, ca "nu este cea mai inspirata decizie" organizarea unui targ…

- Posta a livrat 15.000 de colete pe zi de Black Friday Compania Nationala Posta Romana (CNPR) a triplat numarul de colete livrate de Black Friday, in parteneriat cu Emag, fata de aceeasi perioada a anului precedent. „Am reusit sa livram peste 120.000 de colete clientilor. Numai în…

- S-a terminat perioada podurilor de flori și a lacrimilor patetice și a venit vremea faptelor concrete și pragmatice, susține Traian Ungureanu, europarlamentar din grupul PPE, într-un interviu exclusiv pentru 10TV, acordat la Bruxelles, transmite 10tv.md Europarlamentarul vede implicarea…

- Noi manifestatii sunt anuntate pentru duminica seara in Bucuresti si in zeci de orase, 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa chemand romanii sa ceara in strada retragerea legilor Justitiei, respingerea in Parlament…

- Dupa ce premierul Mihai Tudose a spus, joi seara, ca BNR putea sa intervina pentru a opri cresterea euro, dar nu a facut-o, fiind astfel vinovata de deprecierea leului, consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, i-a raspuns, trecand in revista ce poate si ce nu poate sa faca Banca Nationala.…

- Menținerea Republicii Moldova intr-o zona gri nu este o soluție, a declarat marți fostul președinte Traian Basescu, lider al PMP, in opinia sa o soluție fiind varianta reintregirii țarii. "Pentru ieșirea din zona gri a Republicii Moldova trebuie acțiune politica. Trebuie…

- In ciuda vestilor negative pentru romani din ultima perioada – cresterea indicelui ROBOR, devalorizarea leului si cresterea preturilor la carburanti – presedintele PSD Bihor, Ioan Mang evidentiaza cifrele pozitive ale guvernarii PSD. Intr-o analiza comparata a promisiunilor electorale…

- Cateva sute de persoane protestau duminica seara in Piața Victoriei, cerand demisia Guvernului condus de Mihai Tudose și retreagerea proiectului de modificare a legilor justiției. Protestatarii scandeaza printre altele „DNA sa vina sa va ia!”, „Justiție, nu corupție”, „Nu vrem sa fim conduși de hoți”,…

- Atacul lui Mihai Tudose nu a ramas fara raspuns! Reprezentatii a 2.000 de companii cu aproape 600.000 de salariati i-au trimis o scrisoare deschisa premierului. Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei ii atrage atentia sefului Guvernului ca mesajul sau, in care spune ca mediul de afaceri nu aduce fonduri…

- Traian Basescu spune, in urma unei vizite avute la Cahul, ca și peste Prut, curentul unionist este tot mai puternic. Fostul șef al statului mai precizeaza și ca “in mod egal, si Romania, si Republica Moldova au nevoie de Unire”. Traian Basescu a fost prezent la finalul saptamanii la o intalnire la Cahul,…

- "Duminica, m-am aflat la Cahul, in Republica Moldova. Curentul unionist devine tot mai puternic in stanga Prutului. Mesajul meu: «in mod egal, si Romania, si Republica Moldova au nevoie de Unire. Nu putem trai la nesfarsit despartiti de deciziile lui Stalin si Hitler, consfiintite prin pactul ticalos…

- "Si in mediul privat ca si in zona bugetara se fac greseli, exista probleme, sunt persoane si companii care fac evaziune fiscala si nu respecta legile", se arata intr o scrisoare deschisa adresata, vineri, premierului Mihai Tudose de catre Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, citeaza Romania TV.CDR:…

- „Jumatate din unitatile administrativ-teritoriale din tara au un excedent de peste 20 de miliarde de lei, bani care in loc sa fie folositi pentru investitii stau si nu produc absolut nimic. In acelasi timp, cealalta jumatate de unitati administrativ teritoriale nu au bugete suficiente si trebuie…

- Stroe: Nu exista tensiuni intre Dragnea, Tudose si liderii organizatiilor PSD Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a negat, marti, existenta unor tensiuni intre liderul PSD Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si liderii organizatiilor judetene PSD, pe marginea pachetului de masuri fiscale pe care…

- "Pentru toate primariile de municipiu, acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune pentru ca vor fi bani mai putini la buget pentru investitii, avem foarte multe proiecte in derulare pe care vrem sa le finalizam. Avem proiecte noi, care sunt acum in faza realizarii studiilor de fezabilitate.…

- Liderul PMP, Traian Basescu, i-a cerut luni lui Mihai Tudose sa respinga modificarile aduse Codului Fiscal, spunand ca premieul este "singurul responsabil de stoparea aventurii economice in care tripleta Dragnea - Vilcov - Misa impinge tara in mod iresponsabil".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut premierului Mihai Tudose si ministrului de Finante, Ionut Misa, sa renunte la masurile fiscale anutate pe 26 octombrie si i-a acuzat ca au mintit cand au declarat ca au sustinerea partenerilor sociali pentru aceste masuri. ”Prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul…

- Rupere in Partidul Social Democrat. Ultimele decizii ale Guvernului au provocat o adevarata fractura in cel mai mare partid din Romania. Ultimul pe 'lista neagra' a unui parlamentar PSD e noul ministru al Transporturilor, Felix Stroe. Acesta a fost criticat dur in direct la Antena 3 de catre Eugen…

- Anunțul a fost facut de Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din Romania si membru al CES. Sedinta extraordinara a Guvernului pentru adoptarea noilor prevederi fiscale programata pentru vineri la ora 14.00 a fost amanata pentru luni. Masurile…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, joi, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa in care a criticat masurile fiscale pe care intentioneaza sa le adopte Guvernul, spunand ca acestea vor baga Romania intr-o avetura economica si fiscala cu final trist. ”Guvernul a anuntat un pachet de…

- Vicepremierul Marcel Ciolacu va conduce comitetul de coordonare de la nivelul Secretariatului General al Guvernului pentru construcția autostrazii Ploiești-Brașov, un proiect vital pentru infrastructura rutiera din Romania la care iși vor aduce contribuția și specialiștii Bancii Mondiale. Decizia a…

- Angajatorii critica intenția ministrului de Finanțe privind taxa de solidaritate de 2%. In plus, sunt nemulțumiți ca nu sunt consultați atunci cand vine vorba de masuri fiscale și ca sunt nevoiți sa afle de la televizor intențiile Guvernului. Dragoș Anastasiu, spune ca astfel de masuri anunțate…

- Jurnaliștii de la Antena 3 prezinta un scenariu care ar putea incendia scena politica. Potrivit acestor informații, in urmatorul Comitet Executiv al PSD se va duce o batalie intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, in care liderul PSD va incerca debarcarea premierului. Citește și: Klaus Iohannis…

- Statele Unite ale Americii nu au "un aliat si un prieten mai bun decat Romania" in regiune iar, pentru a atrage investitori americani, tara noastra trebuie sa asigure un climat de afaceri "previzibil si transparent", a declarat, joi, ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Acesta a vorbit, alaturi…