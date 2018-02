Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul "prin falsurile" pe care le introduce in opinia publica. "Astfel de rapoarte nu…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a adoptat, luni, o hotarare privind aprobarea raportului Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, cu 205 voturi "pentru", 94 "impotriva" si 24 de abtineri.Dupa aprobare, hotararea urmeaza sa fie trimisa,…

- ”In ceea ce priveste utilitatea SPP, eu nu am contestat-o niciodata, insa, avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public privitoare la o implicare politica a serviciului, putem sa luam in considerare infiintarea unei anchete. Putem sa discutam si despre infiintarea unei comisii de ancheta.…

- Liviu Dragnea va fi audiat de Comisia pentru controlul activitatii SRI Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat în mod "sigur" la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, la o data ce va fi stabilita, a anuntat senatorul Claudiu Manda, seful acestei comisii.…

- Membrii Guvernului condus de Viorica Dancila au depus juramantul de investitura, luni, la Palatul Cotroceni, in fata presedintelui Klaus Iohannis. La ceremonie au participat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele CCR,…

- Sedinta CEx al PSD este programata pentru ora 11.00, iar de la ora 15.00 au fost convocate Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, pentru a stabili calendarul audierilor ministrilor in comisii. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca toate filialele…

- Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, si Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului si al ALDE, afirma, intr-o scrisoare comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt ingrijorati cu privire la "modul incorect" in care aceasta a fost informata "in…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost convocate pentru vineri, la ora 15.00, pentru a stabili calendarul audierilor in comisii a ministrilor Cabinetului condus de Viorica Dancila, transmite News.ro . Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca cere public demisia presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca urmare a scrisorii pe care au trimis-o miercuri Comisiei Europene, ca raspuns…

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, de pe TVR1, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor nu a discutat cu Laura Codruța Kovesi pe atunci procuror general al Romaniei, care se afla, alaturi de șeful SRI,…

- Comisia parlamentara speciala de ancheta pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor prezidentiale din 2009 s-a reunit marti intr-o sedinta in care a fost analizat raportul final pe aceasta tema. Potrivit documentului obtinut de STIRIPESURSE.RO, parlamentarii din comisie au decretat…

- Refuzul unei persoane de a se prezenta la audieri intr-o comisie parlamentara de ancheta ar putea sa constituie infractiune și se va pedepsi cu inchisoare sau cu amenda penala si cu pedeapsa complementara de interzicere a ocuparii unei functii publice timp de 3 ani, potrivit unui proiect de lege initiat…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata luni, de la ora 16.00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat pentru Agerpres ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata. …

- Președintele Comisiei speciale de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial, deputatul PSD, Oana Florea va susține luni, 22 ianuarie, incepand cu ora 11.00, o conferința de presa in cadrul…

- Conducerea PSD este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera o criza majora, pentru ca președintele Iohannis a afirmat ca nu va mai desemna inca un premier din partea PSD. In acest context…

- "Pe 23 ianuarie o sa discutam raportul final. In acest moment, raportul este finalizat in proportie de 90%, mai trebuie sa se uite pe el cativa colegi din comisie. In mare parte sunt valabile concluziile din raportul partial de asta-vara pe care noi l-am votat in comisie. Am mai adus niste completari…

- Subiectul care a tinut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o finalitate. Caruselul TVA split a pornit cu aplicare universala, amenzi disproportionate si incalcarea legislatiei europene. Initiativele de temperare a acestor reglementari au tinut cateva luni, urmare a presiunilor…

- Sergio Mattarella, presedintele Italiei, a dispus joi seara dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, urmând ca Guvernul în functie sa stabileasca data viitoarelor alegeri legislative, care probabil vor fi organizate în martie 2018,

- Politicianul anului 2017, potrivit sondajului DCNews, este Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE și al Senatului, care a obținut 9.343 de voturi, adica 33,68%. In topul preferințelor cititorilor DCNews urmeaza Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, care a obținut 7.098 de…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, seful statului, Klaus Iohannis, dar si liderul Senatului, Calin Popescu Tariceanu, se regasesc printre cele mai votate figuri politice la categoria „Cel mai antipatizat politician in 2017”, in sondajul EVZ. Putini s-ar fi gandit totusi ca locul…

- "Este dovada statului paralel. Nu am fost informat de interceptari. Președintele este o marineta. Iohannis face greșelile lui Traian Basescu", a zis șeful Senatului. știrea se actualizeaza

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului au votat proiectul de buget pentru anul 2018, acesta fiind construit pe o creștere economica de 5,5%, inflație medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro și câștig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. Proiectul de buget pe anul 2018…

- "Cred ca proiectul pe care l-am initiat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor nu face decat sa recunoasca o data in plus rolul pe care l-au avut monarhia si Casa regala in Romania si aceasta recunoastere trebuie sa se realizeze intr-un mod concret si util pentru Romania. Eu imi doresc ca urmasii…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai. "Romania nu este monarhie, ci republica. Palatul Elisabeta trebuie…

- "Avand in vedere complexitatea activitatii comisiei, precum si faptul ca membrii comisiei de ancheta fac parte si din alte comisii permanente si speciale iar in aceasta perioada activitatea Parlamentului este intensa, avand in vedere dezbaterile la legile justitiei si legile bugetului de stat, unii…

- "Am avut o discutie in aceasta dimineata cu domnul senator Baciu care si-a motivat eroarea votului dat prin simplul fapt ca nu a fost prezent la sedinta de grup de ieri (luni-n.r.) dimineata, convocata de domnul presedinte Traian Basescu prin care foarte clar s-a trasat decizia de a vota in bloc…

- Premierul Mihai Tudose a ajuns, luni, la Palatul Parlamentului, la ora transmiterii stirii discutand cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in biroul lui Liviu Dragnea.

- Parlamentul se va reuni luni in sedinta comuna pentru a dezbate proiectul bugetului de stat si al asigurarilor sociale de stat pe anul 2018. Sedinta este programata sa inceapa la ora 11,00. De la ora 10,00 va avea loc sedinta Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor de dezbatere in plen.…

- Din 1990 incoace, au functionat 28 de comisii parlamentare de ancheta, dintre care noua ale Camerei Deputatilor, trei ale Senatului si 16 comune. Unele au tratat subiecte serioase, altele aproape hilare,...

- Sedinta solemna a Parlamentului dedicata omagierii Regelui Mihai s-a incheiat, luni, in acordurile imnului regal - "Poema Romana" de George Enescu. Sedinta solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului s-a desfasurat in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, a Custodelui Coroanei, principesa Margareta…

- Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justitiei, se arata intr un comunicat transmis de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu…

- Statele Unite ale Americii trebuie sa aiba incredere in Parlamentul Romaniei care urmarește "sa consolideze independența sistemului judiciar" și "eliminarea influențelor politice in funcționarea Justiției", se arata intr-un comunicat de presa transmis marți de președintele Senatului,…

- La doar o zi dupa palma primita de la Departamentul de Stat al SUA de liderii coalitiei de guvernare, pe tema asaltului asupra Justitiei, primii oameni din stat dupa presedintele Iohannis - , seful Senatului, Calin Popescu-Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea

- Presedintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca prioritatea in acest moment o reprezinta Legile Justitiei si spera ca in aceasta sesiune parlamentara sa fie finalizate. "Avem ca prioritate Legile Justitiei care in momentele acestea…

- Dana Gîrbovan, președintele Uniunii Juriștilor din România (UJR) a anunțat, pe pagina personala de Facebook, ca senatorii și deputații au adoptat toate modificarile propuse de uniune. Drept urmare, susține Gîrbovan, toate hotarârile CSAT privind justiția, precum…

- Premierul Mihai Tudose, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea sunt așteptați de 1 Decembrie la Alba Iulia. PROGRAMUL de 1 DECEMBRIE 2017, Alba Iulia Potrivit informațiilor transmise, miercuri, de Comandamentul Diviziei 4 Infanterie Gemina,…

- Klaus Iohannis i-a invitat pe Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu la recepția de la Cotroceni de anul acesta, dar și la parada de 1 Decembrie. Invitațiile au fost trimise de catre Administrația Prezidențiala și vor ajunge atat la președintele Senatului, cat și la președintele Camerei Deputaților.…

- Curtea Constituționala a României (CCR) a respins, miercuri, sesizarea PNL referitoare la Hotarârea Parlamentului care modifica modul de funcționare a Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitații SRI, au declarat surse…

- Audierea lui Adriean Videanu a fost programata sa inceapa la ora 9. Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a raspuns, marti, invitatiei comisiei de ancheta a alegerilor din 2009, spunand ca nu detine date sau documente care sa ajute la clarificarea situatiei si lasand de inteles ca…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a indemnat, marti, pe Liviu Dragnea sa ii urmeze exemplu si sa demisioneze din Parlament pentru a dovedi ca nu face ”din imunitatea parlamentara o pavaza pentru ilegalitati”, fostul sef al statului publicand fragmente din anuntul demisiei sale din 1996. ”Acum 21…

- "In legatura cu adresa dumneavoastra nr. 4c-30/139 din data de 13 noiembrie 2017, reiterez convingerea ca obiectul de activitate al comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a transmis o scrisoare Comisiei de ancheta parlamentara privind alegerile prezidentiale din 2009 prin care ii anunta pe senatori si deputati ca nu se va prezenta la audieri la sedinta de miercuri, relateaza Digi 24."In legatura cu adresa dumneavoastra nr.…