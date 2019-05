Băsescu: Există un RISC la referendum ”Exista un risc pentru referendum, asa cum este el, cu intrebarile prost puse. Are mult mai mare importanta daca il pierde presedintele, il pierdem toti, decat daca il castiga. Daca il castiga nu poate face nicio modificare. Efecte practice nu va avea, va fi doar semnal politic, daca il pierde va da apa la moara aliantei PSD – ALDE sa faca vraiste in legislatia care vizeaza justitia. Sunt printre cei care sunt de acord ca trebuie facute modificari in legislatia penala, sunt o gramada de articole neconstitutionale. Una e cu confiscarile extinse si alta este directiva cu privire la consolidarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

