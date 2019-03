Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a declarat ca nu și-ar fi imaginat ca PNȚCD va face o alianța cu „partidul lui Ion Iliescu”, precizand ca doar Aurelian Pavelescu s-a aliat cu PSD. Fostul președinte a adaugat ca PNȚCD nu va caștiga nimic din protocol, iar „țaraniștii adevarați” nu vor promova PSD in campaniei.Vezi…

- Fostul președinte a fost intrebat despre alianțele care ar putea conta la alegerile europarlamentare. "Alianțe nu sunt pentru alegeri. In afara de cea dintre Cioloș-Barna, care e o alianța intre USR și o cutie cumparata. Asta a facut Cioloș, a cumparat un partid și el, se numește "PLUS".…

- Presedintele PNTCD, Aurelian Pavelescu, reactioneaza dur la acuzatiile care i-au fost aduse lui si partidului pe care il conduce dupa anuntul sprijinirii listei PSD la alegerile europarlamentare. Acesta sustine ca partidul sau a reusit sa impuna pe un loc eligibil un vechi taranist, preotul Christian…

- Presedintele organizatiei judetene a PNTCD Salaj, Anton Criste, critica in termeni duri alianta decisa de presedintele Aurelian Pavelescu cu PSD pentru alegerile europarlamentare. Intr-un comunicat de presa remis redacției noastre vineri, conducerea PNȚCD Salaj se arata indignat de alianța pe care liderul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat, joi, la Parlament, ca social-democrații au semnat protocol de colaborare cu PNȚCD și PER.La conferința au participat și liderii PNTCD și PER, Aurelian Pavelescu și Danuț Pop. Revenim cu detalii.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au votat, vineri, in favoarea Aliantei 2020 USR PLUS, a anuntat presedintele PLUS, Dacian Ciolos, pe pagina sa de Facebook. Alianta 2020 USR PLUS a depus vineri contestatie la Inalta Curte de Casatie si Justitie in urma deciziei Biroului Electoral…

- Topul încrederii în personalitațile politice este condus de președintele Klaus Iohannis, care se afla pe un trend ascendent, urmat în clasament de primarul general Gabriela Firea și de fostul premier Victor Ponta, potrivit unui sondaj INSCOP realizat la comanda Fundației Konrad Adenauer,…